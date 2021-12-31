Мобілізуємо жінок, як в Ізраїлі

Прочитав, що керівництво України, в голові якого війни вже давно нема, зобов’язало всіх українських жінок (віком 18/60 літ) до кінця року стати на військовий облік. Хоча випускниці медичних навчальних закладів і нині мають військові квитки, бойові спеціальності, стоять на обліку. А кілька тисяч жінок навіть служать на україно-російському фронті і є УБД. Чергову дурницю чільники держави, котра і на восьмому році війни зберігає безвізовий режим з країною – агресором, виправдовують копіюванням досвіду Ізраїлю.

Щоб повторювати чийсь досвід треба бодай мінімально його вивчити. Серед 9 мільйонів ізраїльських громадян 2 мільйони осіб є арабами, 100 тисяч – українцями (по-матері чи по-батькові). Євреями одночасно за материнським походженням і по-батькові є лише 6 мільйонів ізраїльських громадян. В 300-мільйонних США таких 15 мільйонів.

На початку останньої російсько-української війни впродовж 2014/2015 років українці Ізраїлю збирали кошти для лікування українських військових, організовували демонстрації на підтримку України. Нині вище зазначена активність – в минулому. Замість підтримки історичної Батьківщини ізраїльські українці демонструють розчарування та байдужість. Вони вважають, що керівництво України бажає не перемогти у війні, а виторгувати для себе найкращі умови капітуляції. На загал ізраїльтяни не розуміють, як сучасна війна може тривати не 7 днів чи місяців, а більше 7 років з реальною перспективою розтягнутись ще на 40-ліття.

Уявіть наступний голлівудський сюжет. Війна між 80-мілььйонним Єгиптом та 9-мільйонним Ізраїлем триває п’ятий рік. Між державами, що ніби воюють, діє безвізовий режим та розгалужені дипломатичні стосунки. Позаяк 2 мільйони арабів, громадян Ізраїлю, мають рідних в Єгипті. Щодня десятки автобусів вільно курсують від Єрусалиму до Кайру. Бо у єгиптян та євреїв є спільна історія. Іудеї в давньому Єгипті досягали значних номенклатурних висот. Поки Мойсей не вирішив їх вивести із ситого рабства в голодну пустелю. Плюс 20 % громадян Ізраїлю вважають арабську мову рідною, а 80 % ізраїльських ЗМІ є арабомовними.

Дружини деяких міністрів, парламентарів є арабками з Єгипту, котрі не володіють івритом і публічно пишаються єгипетським громадянством. Дружина і теща голови МОСАДу є громадянкою Єгипту, як і найближчі родичі керівників єврейської держави (очільників адміністрацій президента та прем’єра Ізраїлю). На 8-му році війни за територію НАСРА (Народної Арабської Соціалістичної Республіки Ашкелону) та ХЕРА (Хевронської респубіки ашкеназів). На території Єгипту продовжують працювати телекампанії, власниками яких є ізраїльський президент та його оточення.

А в цей час єврейські матері, жінки, діти оплакують 14-ть тисяч громадян Ізраїлю, вбитих єгипетськими «іхтамнєтамі», повстанцями з НАСРА та ХЕРА . Тисячі ізраїльтян знаходяться в єгипетських в’язницях та колоніях. Уявили? Реально? Тепер вам зрозуміло, чому в пустелі євреї збудували державу з високим рівнем життя, а українці вічно голодують на чорноземах?

За кількістю мільярдерів на 1 мільйон населення Україна значно випереджає Ізраїль. Серед сотні найбагатших українських громадян 90 % є етнічними євреями. Серед 300-т найзаможніших громадян Ізраїлю немає жодного етнічного українця. Навіть на 300-му місці. Українці також відсутні серед ізраїльських міністрів, депутатів, мерів. Їх і не буде, протягом найближчої тисячі років. За законодавством Ізраїлю громадянин, що не є галахічним євреєм (по-мамі), ніколи не отримає доступу до держтаємниці і не стане міністром. Позаяк ДЕМОКРАТИЧНИЙ Ізраїль постійно декларує всьому світові: ця країна створена ДЛЯ ЄВРЕЇВ, а не задля всіх. Для кого існує теперішня держава Україна? Не для українців.

Громадяни Ізраїлю, що є галахічними євреями, володіють блакитним додатком до паспорту, як люди вищого сорту. Усі інші громадяни єврейської країни мають рожеву вкладку. Ніхто ж не вважає Ізраїль нацистською державою. Хоча закони цієї країни визнають лише одну державну мову – іврит і декларують, що Ізраїль - держава для єврейської нації.

В цей час Україна рухається туди, де 80% населення голодує і просить субсидії, 20% громадян втекли з країни, на заробітки без повернення, а президент хоче постояти перед В. Путіним та подивитись йому в очі… Чому етнічні євреї, що керують «українською» країною, не бажають ПОВТОРЮВАТИ ІЗРАЇЛЬСЬКИЙ УСПІШНИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ? Не будьте антисемітами – просто копіюйте.

Про Ізраїль українцям завжди розповідають російськомовні агенти ФСБ РФ, котрі труть гепи на високих посадах в Україні. І віщають, спотворюючи дійсність.

Всі жінки – громадянки Ізраїлю віком 19-27 років повинні відслужити 1 рік обов’язкової служби. Умовою допуску до зброї є, окрім стану здоров’я, володіння івритом в достатній для служби мірі. Дівчина, що відслужила, до 27-ліття має право на безоплатне навчання в будь-якому ізраїльському університеті. У нас це називається «на бюджетній основі». Там університету сплачує ЦАХАЛ, єврейська армія в особі міністерства оборони. Тому молоді ізраїльтянки воліють відслужити як можна раніше. Щоб потім нормально вчитись. Патріотизм не скасовується, але без матеріальної вигоди (профіту) – це вже був би не Ізраїль )))

Під час служби всі дівчата отримують БЕЗКОШТОВНУ стоматологічну допомогу. Зазвичай пломбування, протезування, імплантація є дуже якісними, але доволі коштовними. Тому в Ізраїлі сяюча посмішка дівчини свідчить, що вона вже дембельнулась.

Служать всі в найближчій від місця замешкання частині. Коли дівчина з автоматом заходить до трамваю, це означає, що вона або їде на службу, або вертає додому. В залежності від ситуації дівчатам іноді дозволяють ночівлю вдома, з батьками. Про ідеальне харчування в ізраїльській військовій частині знають всі.

Взагалі становище жінок в ізраїльському соціумі є предметом заздрості українок. Якщо в громадському транспорті чоловік почне зазіхати на особистий простір жінки (а йому буде здаватись, що він лише сказав масний комплімент про звабливі частини привабливого тіла незнайомки), вона викличе поліцію. Поліцаї закриють кобетяра в камері до ранку. А зранку суддя присудить сексуально активному довбограю солідний штраф. Мова йде про дівчину без автомату. Позаяк озброєній панночці всі мовчки уступають дорогу )))

Міцність ізраїльських шлюбів також досягається за рахунок матеріальних стимулів. Якщо діти після розлучення залишаться з мамою (90 %), батько буде сплачувати аліменти в еквіваленті не меншому за 2500 доларів на кожну дитину. Тому в Ізраїлі пари дуже довго зустрічаються, перш, аніж одружитись та народити дітей. Хасиди усіх течій (вони не служать у війську та отримують постійну матеріальну допомогу держави) взагалі заводять по 6-12 дітей та ніколи не розлучаються. В світському Ізраїлі вважають: якщо не буде їхніх релігійних фанатиків, світові не поясниш необхідність існування національної держави євреїв.

Коли ви чимось образили власну дружину, і вона з криком вибігла на вулицю, незабаром до вашого дому під’їде поліцейський патруль, щоб підвезти чоловіка до поліції. Там ви будете пояснювати, що ваша жінка невірно вас зрозуміла. Ви не замахувались на неї і не матюкались – просто хотіли вбити муху на холодильнику ))) Особиста гідність у дівчини, що народилась та зросла в Ізраїлі, вихлюпує через край. Тому вихідці з України намагаються одружуватись з «українками». Свій до свого по своє )))

Я можу й далі розповідати про становище жінки в ізраїльському суспільстві. Але й вище описаного достатньо для наступного висліду. ЗЕлена владна мішпаха – СПОЧАТКУ СТВОРІТЬ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЖІНКИ УМОВИ ЖИТТЯ, ЯК В ІЗРАЇЛІ. І ЛИШЕ ПОТІМ мобілізуйте її, озброюйте, скеровуйте на фронт. Якщо не боїтесь, що вона з автоматом в руках пожене вас до Хайфи чи в Ростов.