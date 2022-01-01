Коли орлани не літають

Не перший місяць точиться суперечка між місцевими громадськими активістами, власниками крадених диких тварин (в тому загалі і птахів, занесених до Червоної книги) та поліціантами. Дрібні бізнесюки, ніде не зареєстровані в якості суб’єктів підприємницької діяльності, з нещасними тропічними мавпочками, хижими орланами, втомленими поні намагаються продавати фото-послуги на вул. Соборній та площі навпроти міськвиконкому. Це неподобство, на яке поліція не реагує належним чином, відбувається саме в святкові та вихідні дні. Тварини невідомого, в правовому сенсі, походження, з відсутньою картою щеплень, паспортних даних, в умовах пандемії можуть переносити будь-які інфекційні хвороби. Про власне тварин, що потерпають від жорсткого поводження людей, варто говорити окремо.

Позиція поліції, яку постійно викликають телефоном «102», трошки дивує. Так, ми знаємо, що мінімальна зарплата поліцейського – 12 тисяч грн на місяць є замалою. Так ми погоджуємось, що в поліції бракує людей для боротьби з середніми та тяжкими злочинами, а не лише з адміністративними правопорушеннями. Але не можна згодитись з фальшивим аргументом про недостатню правову базу для успішного протистояння експлуататорам тварин. Закони є, їх не бракує.

Зокрема, окрім Кримінального Кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, існує закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації положень деяких міжнародних угод та директив ЄС у сфері охорони тваринного та рослинного світу», від 15. 08. 2021. Зазначений закон набув чинності 08. 11.2021.

Формат блогу не дозволяє детально цитувати всі законодавчі норми. Всі, хто бажає, може це зробити самостійно. Зупинюсь лише на заборонах, що стосуються безпосередньо «фотографів» на Соборній та небажання поліції ефективно й швидко реагувати.

1) Закон забороняє використання тварин у рекламі розваг та закладів харчування.

2) ЗАБОРОНЕНО ВИКОРИСТАННЯ ДИКИХ ТВАРИН ДЛЯ ФОТОГРАФУВАННЯ.

3) Закон забороняє залишати тварину прив’язаною в громадських місцях.

4) Заборонено жебракувати з будь-якими тваринами.

5) Законодавець забороняє утримання великих хижих тварин, ХИЖИХ ПТАХІВ, отруйних змій, будь-яких різновидів тварин, ЗАНЕСЕНИХ ДО ЧЕРВОНОЇ КНИГИ.

Будь-яка особа, що стала свідком вище наведених порушень, може викликати поліцію. Поліція не лише притягує винну особу до відповідальності. В законі з’явилась норма, що дозволяє правоохоронцям тимчасово (на час розслідування та судового процесу) ВИЛУЧАТИ ТВАРИН У ВЛАСНИКІВ, яких обґрунтовано підозрюють у жорстокому поводженні з тваринами. В Миколаєві є зоопарк, куди поліція може тимчасово передати вилучену в порушників тварину для обстеження, вакцинації та утримання до рішення суду.

Не знаєте як вчинити – дійте за законом Ця універсальна формула стосується усіх. Коли ми направду прагнемо збудувати правову державу.

Як представник атестаційної комісії при ГУ НПУ в Миколаївській області обіцяю повернути увагу претендентів на поліцейську службу в сторону законодавства про тваринний світ. Тварини не в змозі себе захистити. За них це повинні робити ми - люди.