Обращение к коллективу «инфекционки»

Уважаемые работники областного центра лечения инфекционных заболеваний, во-первых, хочу ещё раз поблагодарить вас за ваш труд, и за то, что в октябре 2020 года приняли меня в новом лечебном корпусе и помогли мне победить ковид! Благодарю каждого из вас: и медсестёр, и врачей, и административный персонал — вы все составляющие одного важного процесса. Объективным будет поблагодарить и меценатов, результаты помощи которых, я воочию тогда увидел. Думаю и вы должны быть им благодарны, ведь именно о ваших условиях труда они заботятся.

Во-вторых, хочу поговорить с вами, как человек, пациент, руководитель и подчиненный, ведь все мы кем-то руководим и кому-то подчиняемся. Так же все мы оказываем кому-то услуги, получая за это деньги, либо эти услуги у кого-то покупаем. Ответьте, пожалуйста, хотели бы вы, чтобы ваш ребёнок, ходил в детский сад или школу, в которой администрация занята интригами, выяснениями отношений при детях и самолюбованием в СМИ?.. вместо того, чтобы работать над улучшениями материальной базы школы, следить за качеством питания детей и успеваемостью ваших детей? Думаю ответ очевиден. Или ходили бы вы в магазин, зная, что в нем грязно, полно просроченных и несвежих продуктов, только потому, что директор магазина занялся политической карьерой и пустил работу на самотёк?

Также и нам, пациентам хочется знать, что если мы не приведи Господь попадём в ваши руки, то вы будете делать всё лучшее и от вас зависящее, чтобы мы скорее вернулись к своим семьям. Но сегодня, я и многие люди обеспокоены тем, что вы манипулятивно втянуты в дрязги и разборки, спровоцированные руководством больницы. Сегодня, мы переживаем за то, хватит ли у вас кислорода, медикаментов, правильно ли организовано расписание вашей работы, выплатят ли вам зарплату, не будет ли сбоев в работе с национальной службой здоровья… ведь все это прямым образом влияет на то как вы сможете нам помогать.

Теперь хочу сказать вам, как руководитель. Сегодня я сам оказался в ситуации, когда меня уволили. Но, вместо того, чтобы блокировать работу предприятия, подстрекать коллектив на бунтарские действия, я спокойно готовлю иск для дальнейшего разбирательства в суде. Ведь мои личные амбиции не должны отображаться на работе коллектива и предприятия, поскольку, как руководитель, я заинтересован в надежности работы всех подразделений и спокойствии моих подчиненных.

Ну и конечно, когда-то я был подчиненным, который «пережил» нескольких руководителей, при этом делая свою работу, не обращая внимания на то, кто приходит и куда уходит. Думаю многие из вас рассуждают также — главное оставаться профессионалом своего дела, а политика не имеет ничего общего с профессионализмом… политика — это грязное болото, которое отбирает у людей всё, и даже совесть… давая в замен только деньги.

Как человек скажу просто — мне жаль, что вы стали чувствовать себя рабами одной рабовладелицы и вынуждены участвовать в ее политических спектаклях. Вы выше этого!

Зачем я всё это вам говорю? Я просто хочу, чтобы вы знали, что в первую очередь ваш труд нужен нам, ваша зарплата это наши налоги и оцениваем ваш труд — мы… пусть и через депутатов облсовета, ведь таковы законы делегирования. Пожалуйста, оставайтесь в стороне от чуждой профессионалам политики и интриг, не прекращайте рабочий процесс.

А руководители, да сколько их ещё будет?;)