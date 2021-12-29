С глубоким почтением к Первому лицу Николаева

Сегодня он лицо номер один в южном городе полу-миллионнике - Городской Голова Александр Сенкевич, лучший среди первых. А злопыхателям и бумагомарателей нетерпимым к объективным похвалам в дальнейшем стоит помнить, что Мольер был придворным драматургом и актером, но попробуйте стать Мольером!

В пространстве зала поместья Элит на Кинбурне плели замысловатые кружева токи солнечного света, изумрудная зелень начала сентября рассеяно заглядывала в окна. Золотистая охра окрашивала людей и предметы в янтарные колера.

За мэром восхищенно следила вся женская часть конкурсного собрания, прагматичный мужской же фрагмент старался попасть на глаза и поговорить.

В пропитанном солнцем пространстве зала он был по-человечески равным, но первым.

Церемониал чествования номинантов блогеро/журналистского конкурса «Быть добру!» отличался задушевностью и скромностью (без красных дорожек, прочей гламурной дребедени). Сам Кинбурн , историческая плоть на карте южной Украины, своими песками, ковылём и крымскими соснами, напитывал особым духом творческое собрание.

Шановный Александр Федорович своим непосредственным участием подчеркивал значимость события. Пусть в качестве подарков фигурировали: красивый «Подячний лист», бейсболка и жестяная коробочка леденцов с символом родного города, однако рукопожатие мэра было наградой.

Автору сего репортажа также вручили премию за реалистическое художественное восстановление исторического прошлого, точнее, реконструкцию событий второй русско-турецкой войны в нескольких исторических эссе под общим названием «Диалоги с Дюминым» 0 из последнего читаемого «Сжечь! Пол Джонс». Диалоги с Дюминым» https://news.pn/ru/blogs/259149.

Анатолий Дюмин, бизнесмен и видный николаевский политик, владелец поместья Элит Кинбурн, финансовый содержатель конкурса «Быть добру!», но прежде всего умный и образованный собеседник, владеет материалом русско-турецких баталий времен Екатерины Великой и князя Потемкина Таврического досконально. В том случае, если на полуостров будут возить экскурсантов, то проводник во времени из Анатолия Григорьевича вышел бы образцовый.

Каюсь, никак не выкрою и часа, чтоб закончить диалоги и завершить рассказ о судьбах двух екатерининских контр-адмиралов, командующих Черноморским и Гребным флотами американского пирата Джона Пола Джонса (Павел Джонес) и парижанина принца Карла Генриха (Николай Отто) Нассау-Зигенского.

Запомните под чьим гениальным руководством нещадно били тюрок отчаянно храбрые запорожские казаки…

Поэтому, наградами «Быть добру!» следует поощрять лучшие материалы о историко-туристическом значении Николаева, Кинбурна, Очакова, рек и скал Первомайщины и диких еланецких степей. Пускай блогеры живут во всех частях света, а украинцы научились этому, пишут позитивные записки путешественников о недолюбленном красавце Николаеве и пречудесных, экстазных местах края.

Чиновники, научитесь привлекать пиарщиков-блогеров к работе. Над ними не висит редактура, и в своих оценках и описаниях они достаточно искренние и неподдельные.

Дальновидный Александр Федорович без труда отыскал полезные моменты проекта «Быть добру!» На самом деле, о Николаеве и его административной вотчине позитивно пишут и снимают очень мало, в отличии от родной сестры Одессы и брата старшего Херсона. Дефицит информации о бывшем городе корабелов даже не изъян, а порок.

Мэр твердо сказал: Пишите и снимайте! Чем больше – тем лучше. Мы вас любим!

Жаль, что энергичный и прагматичный губернатор Виталий Александрович Ким не почтил собрание своим присутствием. Он хорошо понимает всю значимость блогеро/литературно/ журналистской работы и то, каким образом возможно капитализировать слово.

Вспомните, даже лирическую мелодраму «Фантазии Фарятьева» с Мариной Неёловой и Андреем Мироновым, снятую по пьесе Аллы Соколовой, в которой местом действия стал наш Очаков, снимали в Феодосии, якобы, не найдя подходящей натуры в провинциальном местечке. А ведь древнегреческое военное поселение владелец многотомной европейской истории. Феодосия ничем особо не отличается от Очакова! Вот отчего в сфере информации и кино следует действовать агрессивно, но позитивно, без фанатизма.

Чувствительные к своим героям и прошлому американцы, с большим интересом побывали бы (!) в местах морских кинбурнских сражений их кумира - шотландского моряка, ветерана Войны за независимость США, российского контр-адмирала, командира Черноморского флота, французского кавалера Джона Пола Джонса.

Они бы и приехали, да где найти в южном крае, в лимане, знаки и память о знаменитом контр-адмирале? Разве что, в Петербурге отыщется мемориальная доска на Большой Морской, а у нас вся память поросла амброзией…

Ныне местная история писана шрифтом Брайля, как для слепых и родства и корней непомнящих…

Не зря, что победитель номинации «Новое имя в журналистике» Борис Годунов, буквально по уши влюбился в адмирала Пола Джонса. Он, фанат раннего Бельмондо, без оглядки впустил в свои ум и душу вирус громкой черноморско-кинбурской славы молодого флота! Есть чем гордиться, ловя на себе отблески триумфа Великой Империи - победительницы Порты!

Снять сериал об истории освоения Северного Причерноморья, как говорил Борис, гораздо рациональней, чем мучить зрителей дурацкими «сватами».

Ну, дорогой друг Борис, были и у нас в славном граде Потемкина попытки создать центр документального кино.

С уважением помним губернатора Вадима Ивановича Мерикова, сына педагогов, просвещенного человека, одного из инициаторов кинофестиваля «Гражданский проектор».

Да и сам Александр Федорович участвовал в запуске проекта фестиваля.

А бизнесмену Игорю Янковскому пришлась по душе идея съемок исторического сериала про освоение Северного Причерноморья, даже синопсис попросил. Готов был финансировать.

Но тут невесть откуда появились активисты, творческие гении мусорок и шин…

Из вышенаписанного следуют два вывода. Во-первых, Дом офицеров флота необходимо отдать под экспозиции будущего городского исторического музея, а также поместить галерею современного искусства Николаева. Во-вторых, всем миром и властью надлежит поддержать и поощрить литературно / блогерскую среду и местных живописцев.

Что касается Дома офицеров у самого изголовья Адмиральской, то акустика там в высшей степени дрянная, для пения и музицирования непригодная.

Горестно сознавать, что город Николаев со своей славной историей не имеет своего исторического музея. И своей галереи народной для современного искусства…

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