Ты помнишь, как всё начиналось, Юра?

-Вот вы говорите Кинбурн

-Я...?

-Ну не говорите, думаете

- Я?

- Да!, все вы ..., кто побывав на нём, думаете о нём, вспоминаете его, желание уехать туда опять разрывает душу. Начинаешь пить стаканами николаевский воздух и сравнивать его с тамошним - а там не так, там лучше, чище, объёмнее, а вода..., как там пьётся простая вода из скважины, а люди - каких интересных людей там встречал, какие разговоры разговаривал, а огромное небо над головой, а звёзды - как там хочется рассматривать звёзды. И ты начинаешь внезапно собирать и покупать вещи, которые непременно пригодятся там, интересоваться погодой, жадно ловишь новости из тех краёв.

А ты - Юра Юрин, как ты помнишь своё первое знакомство с Кинбурном?

Давай назовем это "Частные беседы с Юрой Юриным - воспоминания о прекрасном".

- Я не могу вспомнить, какое количество раз, я там был, но я четко помню, наверно не менее тысячи. Год это был примерно 87, я только вернулся с Москвы, где я окончательно понял, что Москва - это не мой город, что я там нах.р никому не нужен и начал восстанавливать кто живой, кто из друзей есть в городе и на Советской встретил моего одноклассника Витю Бодня. Он пригласил меня, у него там батя его живёт постоянно, в Покровке, у него лесопилка, там его все знают и я думал, что когда приедет сын с друзьями он будет встречен с почетом и уважением. Мы приехали, там был дом и палатка и я захотел жить в палатке. Я же с женой Олей познакомился в палатке, в Сочи.

Мне тогда было 25 лет и я с молодой женой москвичкой и с пятилетним сыном Андреем в палатке был бесконечно счастлив....Оле моей не понравилось. Жена по первой спрашивала, а где пирожные, а где кофе, а почему так много комаров, а мы будем пешком пилить по пескам до моря? А я, очарованный и охмелевший от впечатлений, наслаждался всем этим простором. И я в неё влюбился..., в косу. Какой там вот этот воздух..., а вода..., а море конечно - что ты. Радуюсь количеству людей на один квадратный километр.

Если бы Оля согласилась, я бы остался там жить. Я понял, что Коса моё место, понял сразу. Коса, либо принимает и поглощает полностью, либо нет. Одни люди были там всего один раз, и последний. А другие влюблялись навеки. Такое произошло со мною, с художником Владимиром Зебеком, который имел мастерскую на Арбате, с Анатолием Дюминым, с доктором Маликовым, с Соляриком и многочисленными другими.

Продолжение следует