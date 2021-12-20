Ели, пили, веселились, - а теперь стоим на морозе, в лапти обутые… (про газ и продуктовую корзину)

Отгремели новогодние салюты, отзвучали рождественские салюты, отпылали казахские акиматы – и, наконец, трудовой народ вернулся на работу. За праздничные дни, однако, продуктовая корзина заметно подорожала. Перед самым Новым Годом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство по поручению президента разрабатывает механизмы поддержки украинских производителей социальных продуктов в связи с аномальной ценой природного газа. Профильные отраслевые объединения производителей хлеба, молока и курятины ранее предупреждали о сворачивании производства из-за рекордных цен на газ.

Кабинет министров Украины постановлением №1433 от 30 декабря 2021 года обязал частных газодобытчиков до 30 апреля 2022 года продавать 20% добываемого газа на Украинской энергетической бирже. Кроме того, Кабмин в тот же день постановлением №1435 внес изменение в “карантинное” постановление №1236 от 9 декабря 2020 года, установив до 30 апреля 2022 года предельную надбавку к цене природного газа собственной добычи на уровне не выше 24% для производителей пшеничной муки высшего сорта, пастеризованного молока жирностью 2,5%, хлеба ржано-пшеничного, куриных яиц, подсолнечного масла и батонов. Для этих производителей социальных продуктов торговая надбавка на поставку природного газа собственной добычи установлена на уровне не выше 1%. А уже 5 января Министерство агрополитики утвердило список из 6803 компаний, для которых ограничена наценка при поставках природного газа. Всего, по оценке первого вице-премьера - министра экономики Украины Юлии Свириденко, частные газодобывающие компании продадут в январе на бирже около 80 млн куб. м газа. Таким образом, упомянутые компании должны получить около 16 млн куб. м газа по цене около 20 тыс. грн. за 1 тыс. кубометров. Следует отметить, что Ассоциация газодобывающих компаний Украины выступила против этого решения КМУ, заявив, что оно противоречат действующему законодательству, в частности, закону “О рынке природного газа”

12 января правительство приняло постановление о том, что максимальная торговая наценка на социальные продукты питания не должна превышать 10%. В список социальных продуктов вошли подсолнечное масло, ржано-пшеничный хлеб, батон из пшеничной муки, куриные яйца категории C1, гречка, пшеничная мука первого сорта, макаронные изделия отечественного производства, пастеризованное молоко в пленке жирностью 2,5%, сливочное масло жирностью 72,5%. Отдельным постановлением Кабмин прописал мониторинг цен на определенную группу товаров, куда, помимо перечисленной продукции, вошли также свинина, говядина, курятина, капуста, морковь, свекла, сахар, картофель, а также ряд лекарств (жаропонижающие, антибиотики, медицинские маски), бензин А-95, дизель и автомобильный газ. Для этих товаров граничные торговые наценки не указаны, но отмечается, что Министерство экономики будет держать на контроле ситуацию с ценами на них. Ранее существовавшее в Украине госрегулирование цен на продовольственные товары было отменено 1 июля 2017 года. 22 апреля 2020 года правительство своим постановлением возобновило госрегулирование цен на некоторые продовольственные и медицинские товары на время карантина, но оно осуществляется путем декларирования субъектами хозяйствования изменения розничных цен на "социальные продукты", что показало свою неэффективность, поэтому правительство посчитало целесообразным вернуть регулирование цен со стороны государства на критически важные продукты питания.

Между тем, советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко сообщил 10 декабря, что власти рассматривают возможность введения адресных выплат на приобретение продуктов питания для граждан с низкими доходами в случае дальнейшего роста цен. По его словам, базовый прогноз на 2022 год предполагает рост цен на продовольствие (зерно, сахар, какао и др.) на уровне от 10 до 20%, что потребует от государства принять меры по защите «наименее богатых» - начиная от адресных выплат по аналогии с текущей программой через систему “Дия”, до аналога американских «талонов на продукты».

Здесь, конечно же, у народа возникает много вопросов. От вопроса, сколько у нас конкретно «наименее богатых», которые смогут рассчитывать на продуктовую помощь, до вопроса, как так получилось, что аграрная сверхдержава не может накормить своих граждан? Да и регулирование цен на продукты путем манипулирования торговой наценкой ранее не показало себя эффективным – торговые сети легко его обходят, а реальная продуктовая инфляция при этом только растет. В большинстве стран мира государственное управление ценами проводится путем дифференциации ставок налога на добавленную стоимость, который в Украине составляет 20%, а там ставка НДС на продукты питания может составлять от 0% до 10%. Именно поэтому за границей украинские товары часто дешевле, чем в самой Украине. Если отменить НДС на социальные продукты или установить его на уровне, скажем, 3%, цены на них автоматически снизятся без всякого госрегулирования и без какого-либо ущерба для производителей и торговцев. Однако, тогда уменьшатся доходы государственного бюджета, т.к. НДС составляет их львиную часть, поэтому наше правительство предпочитает увеличить бюджетные расходы на компенсацию льгот по ценам на газ для «нужных» предприятий.

Распределяя в ручном режиме большие суммы, можно больше денег оставить в собственном кармане. Опять же можно попиарится в телевизоре на красивых картинках снижения инфляции и заботы о «наименее богатых». Но за все это заплатит из своего кармана пересичный громадянин, который не сможет доказать государству, что он небогат. А «наиболее богатые» еще больше увеличат свое состояние. Как говорят в народе: - “Горшок котлу не товарищ“. Ну, может, и в горшке, на донышке, до весны чего наскребем. Будем оптимистами.