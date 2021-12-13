Тем, кто получил счет на 8 тысяч гривен за тепло

Горожане третьего сорта или как наш мэр Николаева поделил Горожан на сорты!

Первый сорт это жители новостроек и свеже построенных многоквартирных домов, где выгодно объединяться в ОСМД. И которым местная и центральная Влады выделяют гроши на тепловые узлы, энерго модернизацию с понижением тарифов на тепло и свет. Богатые ( относительно, ибо самые богатые - мэры и чиновники живут в особняках) аплодируют!

Условие одно: войти в ассоциацию ОСМД Репина-Сенкевича и благодарить их на выборах!

Второй сорт: это Горожане подавляющего большинства остальных многоквартирных , которых Влада игнорирует, помогает ТОЛЬКО в аварийных ситуациях и выставляет счета от монополистов в ЖКХ, для которых Влада устанавливает ТАРИФЫ только в сторону увеличения через ручные прокладки ( ну как у жинок) НКРЕКП и исполком.

Третий сорт: это жители частного сектора ( они вообще для Влады не существуют) и ГОРОЖАНЕ в так называемом ветхом и устаревшем жилом фонде в виде послевоенных двухэтажек и трехэтажек, где ставить тепловые узлы и всякие там новшества не на миллионы от программ типа «Теплый дом» экономически не выгодно ( много не украдешь).

КАТАСТРОФА для Николаевцев настала уже в после оливье и праздников, когда жители малоэтажек получили счета по 8(восемь) тысяч гривен за теплый декабрь при пенсии в 3 тысячи гривен или зарплате в 6.5. ( в таких домах не живут судьи и прокуроры с депутатами).

Влада не ставит им тепловые счетчики, хотя гроши на эту программу в бюджете есть. (много не украсть).

Влада не ставит им автономные котлы (ТЭЦ не позволяет).

Влада не берет на себя часть затрат от платежек ТЭЦ( хотя ТЭЦ на 100% принадлежит государству в лице Нафтогаза Украины).

Влада забыла про ГОРОЖАН 3(третьего) сорта по градации мэра Сенкевича!

ГО «ГОРОЖАНИН Николаева» готово предоставить КАЖДОМУ Горожанин, что получил счет в 8(восемь) тысяч гривен за тепло от Влады Зеленского-Сенкевича шаблон иска в Украинский суд о нарушении Конституции Украины и ПРАВ гражданина Украины, когда за одну и туже услугу граждане Украины платят разную цену. Данный иск, как признание ТАРИФА спорным, дает по закону Украины право на субсидию при неуплате незаконного ТАРИФА и спаривание его в суде. Бесплатно и без условий.

Боритесь и поборите!

Пишите в личку в фейсбуке! Ответим ВСЕМ!

Николаев. Украина. Гаранты и мэры с олигархами грабят ВСЕХ налогом на жизнь и тепло.