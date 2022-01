Кинбурн. Преступления без наказания?!

Как вверху, так и внизу - As above, so below

Согласно стратегии регионального развития на 2021-2027 годы до 2027 года предусмотрено расширение природно-заповедного фонда Украины до 15% общей территории страны.

Замечательная инициатива, поддержанная Президентом Украины.

Однако проблема более глубокая и решать ее необходимо комплексно, приведя действующее законодательство в этой сфере в соответствие с требованиями Конституции Украины. В законодательстве есть лазейки для земельных махинаторов.

В настоящее время земли природно-заповедного фонда Николаевской области составляют 3,14% общей территории. Для сравнения в Херсонской области этот показатель на уровне- 11.22% .

Гладко было на бумаге... Давайте посмотрим, что в действительности творится с землями ПЗФ на примере Кинбурна.

Осознавая биологическую уникальность Кинбурна, и его Национальное значение, Президенты В.А. Ющенко и позднее В.Ф. Янукович, оказывали особое внимание к проблематике Кинбурнской Косы. Причем В.Ф Янукович действовал вопреки своему большинству в Николаевском облсовете, которое, совместно с партией Зеленых Украины, требовало от него отмены Указа Президента В.А. Ющенко, и видимо мысленно уже являлось будущими владельцами участков природоохранной земли.

Согласно Указу Президента Виктора Андреевича Ющенко 16 декабря 2009 года с целью сохранения, возобновления и рационального использования ценных природных и уникальных комплексов и объектов степи, которые обладают важным природоохранным, рекреационным и историко-культурным значением был создан Национальный природный парк «Белобережье Святослава».

В итоге в его границах располагается большая часть регионального ландшафтного парка «Кинбурнская коса» с Покровским сельсоветом.

Земли и паи жителей порядка 3000 га природоохранных земель не вошли в состав Национального парка. Это был сложный компромисс между властями и экологами.

Схемы преступного для природы изменения целевого использования земель были отработаны местной властью, во главе которой стоял в то время бессменный председатель Покровского сельсовета Г.М. Агафонов.

Многолетний директор РЛП «Кинбурнская коса» Зиновий Петрович на своей странице в Фейсбуке публиковал впечатляющую статистику, согласно которой до 2008 года в селе Покровка физическим лицам для индивидуального строительства было выделено 345 земельных участков.

По новому генплану, утвержденному уже в 2008 году, площадь села была увеличена до 548,5 га. Причем практически всю доставшуюся населенному пункту землю разделили на участки (всего 590 участков) и раздали.

Численность населения за это же время уменьшилась до 114 жителей, ясно кто и зачем получил данные участки.

По информации Петровича, большинство земель было выделено чиновникам разных рангов, правоохранителям, бизнесменам и другим «нужным» людям, которые получили ее и для строительства, и, видимо, для перепродажи.

По итогам этих манипуляций Аппеляционный суд Николаевской области например вернул в собственность государства большую часть уникального «орхидейного поля», которое находится на Кинбурнском полуострове.

Еще до объединения районов Очаковский райсовет без обязательного согласования с Очаковской РГА, Гослесхозом и управлением экологии Николаевской ОГА увеличил границы села Покровка на 57 га за счет земель государственного лесного фонда. 12 января 2021 г. Николаевский административный окружной суд удовлетворил иск прокуратуры об отмене этого решения.

В частной беседе мер Очакова Сергей Бычков признал что некие «люди» в итоге потеряли по «десяточке». Причем беседа тогда была закончена угрозами в мой адрес в присутствии двух депутатов Николаевского облсовета.

Что же Г.М. Агафонов? На Кинбурне он уже давно постоянно не проживает. Мавр сделал свое дело, мавр может уходить. По всей видимости, именно так считают правоохранительные и природоохранительные органы Украины.

В сухом остатке после его «царювання» - нанесен серьезный ущерб заповедным территориям и имиджу института Президентства в Украине.

В природе все взаимосвязано. И человек неотъемлемая часть природы.

Яркий пример тому – не столь давнее появление на Кинбурне шакалов, и уже в 2019 году в Национальном природном парке «Белобережье Святослава» зарегистрировали бешенство шакала.

Просто сопоставьте появление на Кинбурне не характерного для этой местности вида с действиями властей. Можно воспринимать это и как «черный юмор».

После создания Очаковской объединенной территориальной громады судьбу Кинбурна стали вершить в Очакове.

Пиратское знамя Григория Агафонова поднял вдохновленный безнаказанностью предшественника «первопроходца» мер Очакова Сергей Бычков.

Двадцать девятого августа 2021г.в селе Покровка прошел сельский сход, на котором 97 из 101 присутствовавших на сходе жителей, высказались категорически против расширения границ населенного пункта. Люди были убеждены, что новые земли будут вновь разделены на участки и розданы «нужным» людям.

Жители не хотят превращения Кинбурна в Коблево и нарушения устоявшегося образа жизни на заповедной территории.

Мер Очакова предъявил в ответ 800 подписей людей не имеющих отношения к сельской общине за расширение границ сел. Смею предположить, что фамилии этих подписантов будут фигурировать в числе посредников, которые за долю малую получат земельные участки.

В итоге руководство Очаковской территориальной громады заказало новые генпланы этих населенных пунктов, согласно которым село Покровка увеличено в 3,3 раза, до 1930 га, а село Васильевка в 7,3 раза с 141,3 га до 1033 га.

В сентябре на сессии Очаковского горсовета вопрос утверждения генпланов был перенесен до утверждения границ Природоохранных земель.

Сделано это было для успокоения гражданского возмущения цинизмом происходящего. Установленные границы это далеко не решение вопроса.

Законодательство не мешает расширению границ сел за счет земель природно-заповедного фонда. Дальше в дело пойдут «схемы» и «освоение» природоохранных земель, в итоге с такой антропогенной нагрузкой Кинбурн утратит свою самобытность и природную уникальность.

Как быть?

Если действующее законодательство не может препятствовать серым «схемам» изменения целевого назначения данных земель, значит надо менять законодательство. Вопрос Национальной безопасности.

Если жители не могут защитить свои интересы в рамках недавно созданной объединенной территориальной громады, возможно, стоит рассмотреть законный способ создания другого территориального объединения способного защищать их права.

Участниками Движения «Кинбурн SOS» принято решение обратиться к члену Комитета по вопросам экологической политики и природопользования ВР Украины, магистру Национальной юридической академии Украины им. Ярослава Мудрого, Шахову Сергею Владимировичу с просьбой оказать юридическое содействие в законодательном или ином разрешении данных вопросов через «Благотворительный Фонд Шахова» с привлечением лучших юридических сил.

Готовится соответствующее обращение к Президенту Украины Владимиру Александровичу Зеленскому от ОО «Быть Добру».

Президент Владимир Зеленский подписал указы № 2-07/2022, которыми, в частности, предусмотрел создание трех национальных природных парков и увеличения границ нескольких природоохранных объектов.

Первые указы Президента в Новом Году позволяют надеяться на его пристальное внимание к существующей проблеме.

Уважаемые сограждане, присоединяйтесь к Движению Кинбурн SOS. Не будьте равнодушными, сохраним и приумножим природно-заповедные земли для потомков. Быть Добру!

Р.S.

