Идея с бетонным блоком перед входом в «Дрофу» - удар в штангу

Во-первых, судя по имеющейся на данный момент в публичной плоскости информации, городская власть не использовала предусмотренные законодательством методы и рычаги влияния, чтобы решить ситуация в законный способ.

Во-вторых, судя по опубликованному "Дрофой" письму, они обратились в ДЖКХ, где получили заключение, что деревья в нормальном состоянии и не нуждаются в замене.

Получается, что городская власть "втихаря" решила, прошу прощения, насрать под дверь бизнесу из-за того, что не смогла довести до логического завершения кейс, в котором оппоненты особо и не сопротивлялись. Вариантов, как обеим сторонам выйти победителями в этой ситуации, хватает. Но, видимо, одни не особо и хотели, а вторые не особо и настаивали.

Отдельно хочу обратить внимание на фразу мэра о том, что в Николаеве долго разрытия не зарывают. Точно так же, как долго ямы не латают, долго обочины не убирают и косят траву зимой. Тут без комментариев.

Инвестиционно привлекательный город, говорите?