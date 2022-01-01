ПОРТАЛ в другие мира

Дело было вечером, делать было нечего, как писали классики.

Решили прогуляться по центру Николаева. Среди неспешно прогуливающихся людей плавно попадаем куда-то в неизвестное, но манящее и ярко праздничное, окрашенное светом, заполненное нарядными людьми пространство. Романтические парочки, дети, спортсмены и пенсионеры. Все тут.

Площадь. ПОРТАЛ в другой мир. Праздничный, весёлый, яркий и переливающийся. Слышны крики восторга и адреналина с каруселей, видны улыбки счастливых людей, ароматы вкусной еды и напитков дразнят. Знаете, накатило, охватили чувства восторга и гордости. За родной город Николаев, за Украину, за нас. Давно не было и вот так неожиданно и ярко. Помню старую площадь. Эта лучше. Давайте говорить слова благодарности. Давайте называть, то, что хорошо - ХОРОШО. Кто дружит с Интернетом, тот может сравнить с подобным в других городах.

А если меня спросят - кто у Вас градоначальник, скажу - это Александр Сенкевич.

Просим, давайте Федорович, с командой, продолжайте радуйте николаевцев.