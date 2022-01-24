В цьому світі ми не є самотніми

До цього висліду мусиш дійти, читаючи світові ЗМІ про Україну, котра в тому чи іншому контексті посідає перше місце на сторінках провідних світових ЗМІ. Цікаво, що пишуть польські медіа, враховуючи присутність в цій країні найбільшої в Європі української діаспори (більше 2 мільйонів осіб на 37 мільйонів населення), членство РП в НАТО та прихильне ставлення Польщі о України. Взагалі, реальними та дієвими союзниками нашої країни на світовій арені є: США, Велика Британія, Польща, Канада, Литва. Щодо Чехії, Словакії, Латвії, Естонії - ці обережно підтримують Україну. Позаяк розуміють, що після поневолення України російський імперіалізм зазіхне на них.

Найвпливовішим ЗМІ Польщі є «Газета виборча». В неділю, 23. 01. 2022 вона присвятила «українській темі» кілька матеріалів титульної сторінки. Вацлав Радзівінович стверджує, що в середу в Парижі відбулись перемовини між представниками України та Росії, але між чиновниками нижнього рівня. Це так звані робочі зустрічі, про які українському народові ніхто не доповідає. Водночас шеф російського МЗС С Лавров 21. 01. 2022 категорично відкинув можливість безпосередніх розмов В. Путіна та В. Зеленського, анонсувавши майбутню зустріч (за тиждень, в Парижі) виключно в рамках нормандської четвірки за участю тільки дипломатів, без керівників країн (Władimir Putin w ostatnim czasie kategorycznie odrzucał możliwość spotkania z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim). Один на один В. Путін може зустрітись з В. Зеленським лише в одному випадку, коли президент України капітулює. Тобто, погодиться на абсолютно усі вимоги В Путіна дотично поступового згортання проекту «незалежна Україна». В. Путін говорить, що всі ключові рішення щодо України ухвалюються у Вашингтоні, частково в Парижі та Берліні і ах ніяк – не в Києві. Він не бажає зустрічатись з В. Зеленським. Це вже розуміють навіть польські журналісти, на відміну від керівників ОПУ та «найвеличнішого лідера сучасності». Поляки підтверджують, що сама участь РФ у нормандському форматі є можливою виключно за умови не згадування учасниками про Крим. Тему окупованого Криму «нормандці» закрили, не відкриваючи. Крим – це Росія, інакше РФ в жодних перемовинах не бере участь.

За частотою прочитань після вище згаданої статті В. Радзівіновича на другому місці є матеріал про відставку командувача ВМС Німеччини, який лише вголос сказав про Крим те, з чим давно погодились усі учасники нормандської четвірки. Особливо в контексті численних заяв українських керівників про те, що збройно повертати Крим та третину Донбасу Україна НІКОЛИ НАВІТЬ НЕ ПЛАНУЄ.

Ще один «читабельний» допис стверджує, що Петро Порошенко в лютому 2015 року підписав вкрай невигідні для України так звані «мінські угоди» виключно під тиском російських військ, котрі стояли на території українського Донбасу. Як бачите, поляки все розуміють краще за деяких українських владоможців. А нині Росія вимагає визнання особливого статусу ДНР/ЛНР, змін до Конституції України, повної амністії для сепаратистів, виборів. І лише після цього війська РФ, МОЖЛИВО, покинуть Донбас. А можливо, й ні – будуть на місці контролювати виконання мінських угод в російській редакції. Наразі Дума РФ лякає світ законом про визнання нових держав: ДНР та ЛНР. Поляки вважають цей майбутній акт фактичним «відриванням» двох регіонів від України.