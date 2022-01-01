«Российское вторжение» в головы

Если нужно было бы тремя словами охарактеризовать происходящее сейчас вокруг Украины, я бы назвал это "Российским вторжением в головы".

Я более чем уверен, что открытой военной агрессии не будет.

Украина - не Афганистан. ВСУ бежать не будут. А это значит колоссальные потери живой силы противника. Да, здесь можно долго рассуждать о вариантах нападения, о ракетных ударах, об авиации и т.д. Но если эта война будет, потери будут колоссальными для обеих сторон.

Какая цель нападения именно сейчас? Зачем России еще одна большая территория, которую просто так не удержишь? Даже если завоюешь. У нас нет залежей нефти и газа, которые могли бы интересовать РФ. Северный поток-2 это точно не поможет запустить, а создаст только более глобальные проблемы в плане санкций и международной изоляции. В том случае, конечно, если наши "международные партнеры" сделают то, что декларируют сейчас. А иначе это может нарушить и без того шаткий мировой порядок. Ведь если России можно, несмотря на все предупреждения, почему нельзя условному Китаю? Да, не условный Китай отжимает Тайвань и это никого особо не беспокоит, но все же.

Так зачем тогда наши "международные партнеры" так активно нагнетают обстановку? Я думаю, ответ скоро мы все получим. Украину пытаются подготовить к какому-то решению, к которому уже пришли наши "международные партнеры" с Россией. В этом решении скорее всего будет и Северный поток-2, и Донбасс, и Китай, и что-то еще. Ну надо же как-то США оправдать слив украинских интересов. И вариант "Мы не допустили войну, поэтому давайте вы пойдете на уступки здесь и здесь" в данной ситуации очень хорошо вписывается.

Получается, что декларируемую в последнее время фразу "Ни слова об Украине без Украины" стоит видоизменить на "Ни слова об Украине при Украине".

Ну а чтобы наши "международные партнеры" смогли сохранить свое лицо, нам поставляют Джавелины, старые вертолеты, которые не достались талибам в Афганистане, и прочую военную помощь, которая с высокой долей вероятности не будет использована, потому что войны не будет. Может ли эта помощь сдержать РФ в случае, если она надумает с нами открыто воевать? Сомнительно.

К слову, здесь важно напомнить, что первые Джавелины Украина получила еще в 2018 году, но использовать их на Донбассе США запретили. И впервые этот ПТРК использовали в прошлом году. Поэтому вся эта военная помощь чем-то напоминает стеклянные бусы для аборигенов.

Понимают ли происходящее в Офисе Президента? Несомненно. Могут ли более активно гасить информационную истерику "международных партнеров"? Возможно. По крайней мере, осторожные попытки с намеками мы видим. Какие никакие, а все же партнеры. Без них нам легче точно не станет.

Поэтому не стоит паниковать. Ведь вся эта разгоняемая истерия рассчитана на мозги. Посеять зерно сомнения, заставить сомневаться: "Как не будет войны, если об этом говорят все, кроме Украины? Ааа, нас сливают!!".

Да, все описанное выше не работает, если твой противник поступает алогично. Но все, что делала Россия в Украине, весьма и весьма логично. И Крым, отжатый "зелеными человечками", и Донбас с его "ополчением", чтобы о Крыме не было времени думать. Все это было весьма логично. Как будет теперь? Посмотрим. Главное, не сойти с ума к тому времени.

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