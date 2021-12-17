«Не опять, а снова» в Николаеве меняют структуру мэрии

В последнее время все меньше пишу, потому что сама себе напоминаю заезженную пластинку. Ведь из год в год звучат одни и те же заявления, одни и те же обещания, за которыми не следует никаких действий, иногда меняются только лица, громко сотрясающие воздух. На этом все.

Например, в Николаеве есть традиция собираться поговорить о том, что нужно деньги экономить на городском управлении, то есть менять структуру Николаевского городского совета. К такой мысли не единожды приходят потому что зарплата чиновников мэрии только за один день обходится где-то в миллион гривен.

В рамках последней «реформы» предлагают кардинально подойти к сокращению распорядителей бюджетных средств. Поясню, в структуре управления это те, кому выделяют деньги на выполнение разных задач. Сейчас их 21. Планируют сделать 14, а со следующего года и вовсе 10. Из того, что было анонсировано, возможности распоряжаться деньгами лишат и администрации районов.

При этом, у мэра Сенкевича по прежнему останется семь заместителей. Именно под них, в зависимости от функционала, хотят заводить оставшихся бюджетных распорядителей.

В мэрии хотят расширить управление, которое занимается освещением деятельности городского совета. Вместо 4 людей, которые там сейчас работают, хотят нанять 15 человек, которые будут рассказывать о работе мэрии. Тут отмечу, что мне всегда любопытно наблюдать за тем, как депутаты, о деятельности которых должно рассказывать это структурное подразделение, спокойно уступили этот инструмент пиара мэру.

Так как информация о реформе структуры воспринимаю на слух, она будет еще меняться, окончательные выводы делать рано. Стоит подождать и посмотреть, в каком виде ее таки примут (если примут).

Обращу внимание только на то, что без изменения подхода к формированию самого бюджета, который по прежнему работает только на одного человека в этом городе, изменение структуры ничего не принесет. Тому, кто сейчас практически единолично решает на что направить деньги, так станет только проще.

И напоследок, обоснование, что реформа структуры позволит сэкономить несколько десятков миллионов звучит и грустно, и смешно, учитывая то, сколько денег не смогли использовать в прошлом году. Если в мэрии не могут потратить то, что есть, зачем еще деньги, чтоб увеличить процент неосвоения?