Що вони щодня читають

Велика Британія першою почала надсилати до України транспортні літаки із сучасним озброєнням (для захисту від гіпотетичної широкомасштабної агресії РФ). Ця країна також першою евакуювала власних дипломатів з Києва. Раніше МІ-6 під час перебування В Зеленського в Лондоні також «вперше» (улюблене слово коміків з «95 кварталу») прямо інформувала його, під час закритої зустрічі, хто в найближчому оточенні президента України належить до «кротів» ФСБ РФ. Щоправда після цього жодних дій від президента України та його друга – очільника СБУ І. Баканова досі ніхто не побачив. З заспокійливих заяв та інтервю В. Зеленського українці дізнались, що західні ЗМІ сіють штучну паніку. Замість читати заяви пес-служби найвеличнішого лідера сучасності, європейці читають власні медіа.

Що читають британці та й інші англомовні виборці з інших країн? Різне. Зокрема, щоденний , авторитетний, інформаційний ресурс «The Guardian» (буквально – сторож, охоронець, гвардієць). Дивимось на титульну сторінку «Сторожа» від 25. 01. 2022 і бачимо редакційний матеріал про Україну, сформований на основі повідомлень спеціальних кореспондентів видання: Daniel Boffey in Brussels, Andrew Roth in Moscow, Julian Borger in Washington and Kim Willsher in Paris та додаткові 4 репортажі про можливу агресію РФ.

Отже: «Велика Британія попереджає про «безпрецедентні санкції» проти Росії, оскільки Байден каже, що Захід єдиний дотично України. Віртуальна зустріч між західними державами відбулася, коли США привели в бойову готовність 8500 військових, а Франція готується провести зустріч російських та українських офіційних осіб (26. 01. 2022). Президент США Д. Байден заявив, що США і Європа йдуть в ногу. Він також наполягав на повній єдності між західними державами після кризових переговорів з європейськими лідерами про те, як стримати Росію від нападу на Україну, оскільки Даунінг стріт попереджав про «безпрецедентні санкції» проти Москви у разі вторгнення. «Я мав дуже добру зустріч з усіма європейськими лідерами», - сказав Байден в короткій заяві для репортерів після закінчення відео- конференції з представниками ЄС та НАТО в понеділок 24. 01. 2022, яка тривала 1 годину та 20 хвилин.

Прем’єр – міністр Б. Джонсон також сказав що європейські лідери погодились щодо важливості спільних дій перед лицем російської агресії. Керівництво Британії вважає дипломатичні методи умовляння РФ пріоритетними. Але у випадку тотальної агресії варто діяти рішуче, включно з від’єднанням Росії від SWIFT. Хоча щодо останнього заходу боротьби з Росією між європейцями виникла дискусія.

Вашингтон пообіцяв у випадку загострення стосунків з РФ забезпечити 40 % потреб європейців у природньому газі. США продовжують працювати з керівництвом Німеччини, яке виступає проти надання Україні ефективної захисної зброї. Канцлер Німеччини О. Шольц сказав, що «Росія має здійснити видиму деескалацію», а генеральний секретар НАТО Є. Столтенберг попередив про серйозні економічні втрати, якщо буде будь-яка подальша агресія Москви проти України.

Також відбулись перемовини між чільниками Франції, Італії, Польщі та Європейського Союзу. Французький уряд анонсував зустріч російської та українсько офіційних делегацій за участі Франції та Німеччини у середу, в Парижі.

Речник Пентагону Д. Кілбі заявив, що блок НАТО готовий надати Україні будь-яку допомогу разі розвитку ситуації в сторону російської агресії. Тому американський авіаносець Harry S Truman у складі ударної групи від понеділка розпочав бойове чергування в турецькій частині Середземного моря для підсилення східного флангу НАТО. Прес-секретар Білого Дому Я. Псакі: «США виконають власні зобов’язання щодо підтримки безпеки наших партнерів зі східного флангу. Ми також забезпечимо їх усім необхідним».

Можна і далі читати. Але ви не знайдете жодного натяку на «шашлики в травні, відзначення Дня перемоги». Чому англо-сакси не слухають президента України? Адже йому достатньо подивитись будь-кому в очі, і війна закінчиться…