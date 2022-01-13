Болезнь входит пудами, а выходит золотниками - где же нам взять денег на врачей?

25 января глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий выступил в своем Telegram-канале, возмутившись тем, что руководители медицинских учреждений пытаются принуждать сотрудников переходить на 0,5 или 0,75 ставки при сохранении прежнего объема работы и обязанностей. При этом работники теряют не только заработок, а и пенсионный стаж. Перевод на неполную ставку руководители связывают с тем, что у больниц нет денег на повышение с 1 января минимальной заработной платы в государственных и коммунальных медицинских учреждениях до уровня 20 тысяч гривне для врачей и 13,5 тысяч гривен для среднего медицинского персонала. Это решение было принято Кабмином задним числом - 12 января. Связано оно с тем, что в условиях эпидемии за последние два года общее число занятых в бюджетном здравоохранении уменьшилось на 20%, а средняя зарплата в здравоохранении в 2021 году составила в Киеве немногим более 15000 гривен, а по Украине - 11000 гривен. В постановлении также увазывается, что в случае установления медработнику неполного рабочего дня требование по оплате труда применяется пропорционально отработанному времени.

Большинство бюджетных учреждений получают финансирование от НСЗУ за каждого пациента. Эти деньги расходуются не только на зарплату, но также на медпрепараты и оборудование, используемые для лечения пациентов. Оплату коммунальных услуг и ремонты должна финансировать местная власть, но так как ее средств часто не хватает, больницы используют на эти цели также средства НСЗУ и спонсорские деньги. Центр журналистских расследований недавно проанализировал, как николаевские медучреждения использовали средства, полученные от Нацслужбы (https://nikvesti.com/articles/238904). На закупку лекарств руководство больниц направляет всего от 3 до 15% средств, а от 50 до 80% суммы уходит на зарплаты. Таким образом, у больниц нет собственного ресурса для повышения зарплат.

С 14 января в Николаевской облгосадминистрации и Николаевском областном Совете было проведено несколько совещаний с с главврачами областных больниц, на которых врачи больниц заявили, что не знают, где взять деньги на выполнение постановления Кабмина о повышении заработной платы врачей и медсестер в 2022 году. Дефицит финансирования зарплат Николаевского областного клинического госпиталя ветеранов войны может достигнуть 10 миллионов гривен к концу текущего года, такой же дефицит у КНП «Николаевский областной Дом ребенка» Николаевского областного совета, у Николаевской областной детской клинической больницы дефицит может достичь 50 миллионов гривен. Всего по Украине на повышение зарплат медработников требуется около 100 млрд. гривен.

Минздрав в лице министра Ляшко утверждает, что деньги для повышения есть, и требует от руководителей больниц увеличить зарплату в отрасли. В ответ Минфин требует, чтобы Минздрав подтвердил наличие соответствующих объемов расходов в показателях государственного и местного бюджетов. Между тем, все эти бюджеты были наскоро сверстаны в конце прошлого года, приняты депутатским корпусом без обсуждения и не предусматривают повышения расходов на медицину.

Ярким примером отношения депутатского корпуса к своим обязанностям служит голосование 15 декабря прошлого года по законопроекту № 6306 «О совершенствовании системы медицинской помощи», который поддержали все николаевские нардепы-мажоритарщики и глава фракции «Слуга народа». Проект мог привести к сокращению сети медучреждений и введению частично платной медицины. Он давал Кабмину право определять границы госпитальных округов, а также менял подходы к финансированию медицины, расширяя круг платных услуг, при этом их четко не устанавливая («услуги, которые не покрывает программа медицинских гарантий»). Законопроект не набрал достаточного количества голосов и был отправлен на доработку. Думают ли наши законные представители, за что они голосуют и каково потом будет их избирателям? Или «Глаз не видит — сердце не болит?»

Как говорят в народе, здоровья, конечно, не купишь - но без денег его и не поправишь. Врачи массово уезжают в Польшу, лекарства ежедневно дорожают, а депутаты штурмуют инфекционные больницы вместо того, чтобы заниматься бюджетным обеспечением процесса. И если мы, наконец, не начнем каждый заниматься своим делом - вымрем всей Украиной бесповоротно.