Нова психічна атака аесівців

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28.01.2022 17:41

Але є й приховані плани — не дарма кажуть, що вся атомна енергетика тримається на брехні. Для ТГАЕС відділити половину технічної водойми-охолоджувача ЮУ АЕС та...

Є така прикмета: перед тим, як зробити спробу протягти свій черговий ядерний маразм, аесівці починають активно вішати ядерну лапшу на вуха аборигенів. Це і публікації, і екскурсії на АЕС, …

Схоже, що ми зараз увійшли у таку полосу.

Довго приходили аесівці до тями після гучного ляпасу від громадськості та Міндовкілля — їх діяльність щодо Ташл. ГАЕС визнали такою, що не відповідає законодавству.

Схоже, очухались. І піщли в масовану атаку під прапором добудови Ташл. ГАЕС.

Достатньо зайти на сайт нашої ядерної сусідки https://www.sunpp.mk.ua/uk.

Атака почалася 15 січня.

На сторінці Новин відразу кілька статей — аесівська психічна атака:

  1. 25.01.22 Державна екологічна інспекція підтвердила дотримання природоохоронного законодавства в процесі добудови Ташлицької ГАЕС
  2. 25.01.22 Насправді: розвінчування міфів щодо ТГАЕС
  3. 21.01.22 Енергоатом діє у межах правового поля стосовно будівництва, закупівель та дотримання державної таємниці
  4. 27.01.22 Южно-Українську АЕС відвідали представники Кривоозерської ОТГ
  5. 27.01.22 Безпечно, надійно, перспективно: Южно-Український енергокомплекс у 2021 році

Було чудово, а тепер стане ще краще!

«Ми не приховуємо своїх планів, вони були озвучені у багатьох засобах масової інформації. По-перше, це підтримання працездатності трьох енергоблоків, які у нас працюють вже понад 30 років. По-друге, НАЕК «Енергоатом» планує будівництво нових енергоблоків…» директор ЮУ АЕС Ігор Попович

Але є й приховані плани — не дарма кажуть, що вся атомна енергетика тримається на брехні. Для ТГАЕС відділити половину технічної водойми-охолоджувача ЮУ АЕС та скинути 10 млн куб.м цього хімічно-радіаційно-солевого коктейлю у джерело нашої питної та зрошувальної води — Південний Буг. Хай гинуть люди та колись кращі у світі чорноземи. Вони нічого не варті. А потім контрольний постріл у голову — кілька разів на добу через гідроагрегати Ташлицької гідроаккумулюючої електростанції мільйони кубів технічної рідини, що падають зі стометрової вишини, будуть вимивати хімічно та радіаційно забрудненні намули Ташлицького та Олександрівського водосховищ.

А ми за вашу телячу покірність та віслякові вуха пообіцяємо «гробові». «Обіцянка-цяценька — дурневі радість». Правда, ворюги з кабміну їх вкрадуть повністю або частково. Але цього вам не потрібно знати.

Як і те, що до Енергоатому включили тільки тих атомних курок, які зараз несуть ділкам від ядерної енергетики золоті яйця. А Чорнобильську АЕС з її мільярдними витратами ми тихесенько повісили на ваші віслячі шиї

І гроші ми отримуємо з вас за електроенергію зараз, а ще дуже багато років і ви, і ваші діти будете витрачати гроші на доведення до «зеленої галявини» майданчиків АЕС, поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом. Всі ці проблеми ми перекладаємо на вас і ваших дітей.

І з радянських блоків АЕС, які з горем навпіл дошкульгали то пенсійного віку, вижимаємо навіть більше, ніж вони можуть дати: і термін експлуатації енергоблоків постійно продовжуємо — допоки вони вибухом самі себе не звільнять від корупційних експлуататорів.

І потужність з них здираємо більше, ніж вони можуть дати згідно проєкту.
І паливо сунемо не те, що передбачив проєктант.

І воду вашу випаровуємо, роблячи собі «прибутки на крові», відмовляючись від сучасних систем охолодження.

І електроенергію виробляємо за рахунок здоров'я природи та населення, а потім збираємося зайву енергію продавати через корупційні схеми до ЄС та на виготовлення криптовалюти.

І з країною-агресором співпрацюємо, і в кабалу до інших «акул» втягуємо Україну під байки про енергетичну незалежність…

Людей гинуть за метал.

Чому у нас все так погано? Тому, що світом керує долар, а Україною — корупціонери. Ключове питання полягає у тому, щоб переосмислити економіку таким чином, аби її мірилом була людська особа, а не лише прибуток, щоби вона була вкорінена в спільному добрі, приязною до етики та шанобливою до довкілля.

І головне — діяти, щоб ніхто не мав сумніву, що ти — Людина, а не віслюк. І живемо ми не у стаді, а у цивілізованому суспільстві.

Немов в щілинах таргани,
Набити тельбухи і в нори!
Тупі, байдужі барани,
Яких привчили до покори.

Тому «розводять як котят»
Крадуть, фальшують і грабують.
Чому в нас стільки царенят?
Бо владі спротиву не чують!

По своїх кухнях сидимо
Заціпенілі з переляку!
В лайні по вуха живемо,
Тож сам собі за це подякуй! (М.Вересюк 09.06. 2013)

Краще один раз подивитися, ніж сто разів проплачені байки ядерних шахраїв послухати.

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Сергей Колесников

Глава Вознесенской экологической ассоциации «Зеленый мир»

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