Антисемит русофоб Гоголь и Симон Петлюра

Узлы истории прошлых веков актуальны и поныне. Они (политики) приходящие, а народ вечен. Это не ради элит, а для простых людей и школяров великий мистик Гоголь вдохнул жизнь в «Тараса Бульбу», беспокойно творил журналист малоросс Петлюра.

Полтавчанин Симон Васильевич, земляк Гоголя-Яновского, обвиненный в антисемитизме и погромах в 1918 -21 годах, а затем убитый в прекрасном майском Париже часовщиком Самуилом Шварцбурдом, реальная калька гоголевского художественного историзма украинской национальной доктрины.

Но Симону требуется квалифицированные защитник и адвокат, чего он был лишён во французском суде.

Важно отметить, что ни Автор, ни коллеги по перу - убийств не одобряют. Каждый день на своём пути мы встречаем людей, без которых мир был бы чище и справедливей, но мы их не убиваем. Мы должны быть лучше, чем звери.

Утверждают, что великий Гоголь родился украинцем, проявив себя беспощадно смеющимся русофобом в «Мертвых душах» и «Ревизоре», и ярым антисемитом в «Тарасе Бульбе».

Но правда ли это?

Следует отметить, что с созданием «Тараса Бульбы» тесно увязывается утверждение в русской литературе художественного историзма (!) и жанра героической эпопеи.

Уже став знаменитым, Гоголь не оставляет своих научных занятий. Украинский литератор ставит перед собой цель написать историю Украины. Во второй половине 1833 и весь 1834 год он усиленно изучает документы и материалы на эту тему. Написать книгу по истории Гоголю не удалось. Зато собранные сведения и документы, легенды, песни и прочее, преимущественно по истории казачества, были использованы писателем в создании эпического, монументального произведения – повести «Тарас Бульба».

1.Убийственный реализм Гоголя

Есть мнение, что запорожские казаки стремились к полному погублению евреев в Украине.

Украинский историк Николай Иванович Костомаров писал: "Самое ужасное остервенение показывал народ к иудеям: они осуждены были на конечное истребление, и всякая жалость к ним считалась изменою".

Хотя в Северном Причерноморье были совершенно иные устремления. Следовательно, украинцам должна стать естественно близкой идея народной истории Костомарова. Он настойчиво предлагал необходимость изучения племенных особенностей каждой части народа и создания областной истории.

«Освободительный путь украинского народа в семнадцатом веке прошёл по трупам евреев,» - с некоторой долей удовлетворения отмечал украинский историк Николай Полетика. Напомним, что профессор родился в Конотопе и принадлежал к обедневшей ветви известного малороссийского дворянского рода. В октябре 1905 года, в Киеве, он воочию столкнулся с «еврейским вопросом» как свидетель жестокого погрома.

Кровавые события так потрясли его бабушку Марью Львовну Бодилевскую (урожденная Соколовская), что она слегла в тяжелой нервной депрессии, и меньше чем за год скоропостижно скончалась.

К довершению всего, погубление евреев сопровождалось специфическими "казацкими забавами" – варварством, жестокостью и садистскими издевательствами.

Описывая жесточайшие сцены погубления (волосы дыбом от запорожского изуверства), раввин Натан Ганновер свидетельствует в своих скорбных исторических хрониках "Пучина бездонная" так:

"С одних казаки сдирали кожу заживо, а тело кидали собакам; другим наносили тяжёлые раны, но не добивали, а бросали их на улицу, чтобы медленно умирали; многих же закапывали живьём. Грудных младенцев резали на руках матерей, а многих рубили на куски, как рыбу. Беременным женщинам распарывали животы, вынимали плод и хлестали им по лицу матери, а иным в распоротый живот зашивали живую кошку и обрубали несчастным руки, чтобы они не могли вытащить кошку. Иных детей прокалывали пикой, жарили на огне и подносили матерям, чтобы они отведали их мяса. Иногда сваливали еврейских детей в кучи и делали из них переправы через речки" (Цитируется по Книге времён и событий Феликса Канделя, 2002,с.115).

/Справка: Феликс Соломонович Кандель (род. 21 октября 1932, Москва) — русский советский и израильский писатель. В СССР был юмористом и сценаристом мультфильмов, в Израиле стал прозаиком и историком еврейского народа. Соавтор сценария первых семи выпусков мультфильма «Ну, погоди!»/

Продолжение будет…