Німецький гумор може бути недоречним

Учасник Нормандського формату - ФРН насправді ніколи не була нейтральною. Німеччина є прихованим, а іноді – й дуже відвертим, спільником Росії у війні проти України. Саме ФРН, як член НАТО, принаймні від 2008 року на прохання РФ послідовно виступає проти прийому України до Північно-Атлантичного військового блоку. Проросійська політика А. Меркель, як одна з причин формування громадської думки, забезпечила результати останнього опитування, коли 64 % німців висловились проти надання Україні оборонних озброєнь. Тому керівництво ФРН відреагувало на українські прохання відповідним чином. Тобто, росіяни можуть вільно вбивати українців, поки ФРН буде висловлювати «глибоке занепокоєння». Українські дипломати в кількості 26 осіб, котрі працюють в Німеччині є безсилими проти впливу російської амбасади та консульств на території ФРН у складі 320 чоловік.

Тому цікаво подивитись на німецькі ЗМІ в контексті об’єктивного інформування суспільства найбільшої за населенням (84 мільйони мешканців) країни Європи. Найвпливовішою німецькою щоденною газетою є Bild. Можете відвідати сторінку зазначеного таблоїда в мережі www.bild.de. Що пишуть про Україну?

Найсвіжішим матеріалом є проукраїнське інтервю за 31. 01. 2022 з прем’єркою Естонії на імя Кая Каллас. Хоча Кая працює на власній посаді лише від 26 січня, про ситуацію в Україні вона поінформована краще багатьох українських топ-чиновників. В газеті присутні й інші

Особисто мені найбільше сподобався матеріал від 28. 01. 2022 під назвою «Канцлер, над нами сміється увесь світ!» Він присвячений пропозиції ФРН подарувати Україні металобрухт у вигляді 5 тисяч старих, давно «списаних» військових касок.

Автори статті ХАНС-ЙОРГ ВЕХЛЕВАЛЬД та ПЕТЕР ТІДЕ стверджують, що німецький уряд виставляє німців перед цивілізованим світом в якості посміховиська, пропонуючи європейській країні, на котру напала Росія, замість зброї – гелми (каски). Саркастична заява Віталія Кличка (напередодні опублікована в BILD) про те, що незабаром ФРН буде постачати Україні подушки, була процитована усіма впливовими німецькими газетами. В. Кличка вже повторила американська газета LA Times. Позаяк популярність братів Кличків в Каліфорнії є співмірною з їхнім авторитетом в Німеччині.

Новий лідер ХДС Фрідріх Мерц встиг сказати канцлеру ФРН Олафу Шольцу з СДПН в Бундестазі, що останній «розпалює сумніви в надійності Німеччини та збільшує ризик для населення України».

Віце-президент інформаційного концерну BILD Ронц Хаймер назвав пропозицію щодо стареньких касок ганьбою для Німеччини. Чотиризірковий генерал НАТО у відставці Ханс – Лотар Домрезе: «Німецька допомога у вигляді 5000 касок є жалюгідною. Це як маргарин з втраченим строком придатності». Тим паче опитування INSA для BILD показало, що лише 29 % німців вважають обіцянку дати Україні 5000 касок достатньою допомогою.

Вочевидь, громадська думка в Німеччині, попри потужне російське лобі, в найближчому часі зміниться. Але українським дипломатам та керівництву нашої країни (в першу чергу) треба докласти неабияких зусиль. Адже дві третини німців досі є противниками вступу занадто корумпованої України, з відсутністю незалежного судочинства, до НАТО та ЄС.