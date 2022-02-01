Слово к украинцам

Российский общественный и политический деятель, член федерального Политического комитета партии «Яблоко» Лев Шлосберг записал 10-минутное обращение к гражданам Украины, в котором высказал мнение о причинах резкого обострения ситуации вокруг Украины и оценил действия руководства России. Также он прокомментировал главные риски конфликта и заявил о позиции партии «Яблоко». Выход из конфликта и способ избежания войны политик видит в народной дипломатии.

Ниже приводим полный текст обращения без изменений.

Вот уже восемь лет отношения между Украиной и Россией переживают дни затмения и тьма, к сожалению, сгущается. Тем более высока ценность прямого общения между людьми, над каждым из которых нависла угроза большой войны.

Человеческий голос, кажется иногда, не может быть слышен на фоне голоса пушек, но на самом деле разговор людей всегда может быть сильнее крика орудий. Потому что именно прямое общение между людьми может остановить войну, спасти человеческие жизни.

Поэтому сегодня я на связи с вами.

Я понимаю, что происходит с моей страной, Россией. Власти России, в первую очередь президент Владимир Путин, делают всё возможное для того, чтобы заставить ведущие страны мира вернуться к разговору о разделе сфер влияния – подобно тому памятному для истории и людей разговору Рузвельта, Черчилля и Сталина в 1945 году в Ялте.

Этот раздел мира между странами, победившими нацизм, был закреплен в том же 1945 году в Потсдаме. Политическая карта мира соответствовала этому разделу до распада Советского Союза. После распада СССР и выбора десятками государств, в том числе Украиной, своего пути развития, этот раздел мира стал меняться.

Россия Владимира Путина заявляет свои притязания на особый статус всех стран бывшего СССР как зоны прямого политического влияния России в самых разных формах.

В декабре минувшего года Россией был выдвинут ультиматум о нерасширении НАТО на Восток, включая Украину и Грузию, а когда ответа долго не последовало, начались военные маневры вокруг Украины в невиданных ранее масштабах. С помощью этих маневров Владимир Путин надеется посадить страны Европейского Союза, НАТО и США за стол переговоров на своих условиях.

Могут ли начаться реальные военные действия, которые приведут к жертвам? Судя по происходящему, самая большая опасность сейчас – это риски военных провокаций на территории фактически отторгнутых от Украины частей Донецкой и Луганской областей, во главе которых стоят нелегитимные военнизированные режимы и территории которых де факто управляются и финансируются Россией.

Провокации играют фатальную роль в мировой истории, именно с провокаций начались Первая и Вторая мировые войны, советско-финская война. Что бы ни происходило, политики и военные не должны поддаваться на провокации, потому что цель провокаций одна: сделать мирное развитие событий невозможным. Будьте бдительны, искры могут прилететь с неожиданной стороны.

Я знаю, что происходит сейчас в политической сфере нашей страны. Все пять политических партий, находящиеся в Государственной Думе России, это партии Владимира Путина. Все они поддерживают так называемую теорию «ограниченного суверенитета» для Украины, все они поддерживают признание государственной независимости криминальных режимов ДНР и ЛНР и поставку им летального оружия. В деле мира, к огромному сожалению, в России надежды на власть нет, власти во всех своих частях заигрывают с войной и надеются получить политическую выгоду не только от возможной войны, но и от угрозы войны.

Но не все в России так думают и так действуют. Я представляю Российскую объединённую демократическую партию «Яблоко», которая – единственная из всех партий в России – всегда была против войны с Украиной и в этой критической ситуации сделала не только заявления о недопустимости войны, но и предложила профессиональную «дорожную карту» к миру. Мы называем все вещи своими именами: войну – преступлением, шантаж – шантажом, подлость – подлостью, честь – честью.

Мы публично представили в январе свои детальные предложения Путину, потребовали от него остановить подготовку к войне и предложили себя в качестве организаторов мирных переговоров между Украиной, Россией, Европейским Союзом, НАТО и США. Официального ответа на это предложение нет, но это не означает отсутствие обсуждения нашей альтернативы. Альтернатива войне сформулирована открыто и сам факт её существования влияет на общественное мнение.

Мы не представлены в федеральном парламенте, но представлены в парламентах нескольких регионов, в том числе в Псковской области, где я живу и работаю. У нас есть поддержка живой части российского общества. Эта поддержка скромна, но честна и, хотя нам сейчас крайне трудно и сама судьба антивоенной партии каждый год висит на волоске, я хочу, чтобы вы знали: в России есть партия мира, и эта партия – «Яблоко». Мы не отступим от позиции мира никогда, что бы ни происходило в нашей стране.

Я понимаю, как воспринимаются в Украине действия России. Танцы с пушками и ракетами не предназначены для мира. При такой концентрации российских войск около границ Украины сам воздух пропитан запахом войны. Что можно сделать в такой ситуации?

В первую очередь, надо говорить о мире. Буквально всем. Надо оказывать максимальное общественное давление на инициаторов войны, подтверждая безусловную необходимость мира и абсолютную ценность человеческой жизни.

Нашим странам нужна сегодня народная дипломатия как открытая альтернатива дипломатии войны. Нужны публичные обращения с требованием мира, открытые письма, разговоры.

Трудно говорить очно в эпоху глобальной пандемии, но достижения цивилизации создали для нас такую возможность, и мы ею пользуемся, как, например, сейчас. Если говорить только о войне, то война материализуется из слов о войне. Если настойчиво и твёрдо говорить о мире, то есть шанс отстоять мир.

Я знаю, что в Украине очень активная политическая жизнь, острая конкуренция, есть независимые от властей СМИ, существуют свобода слова и свобода массовой информации. В этом – залог демократического развития Украины. Я российский политик и ничего не могу советовать ни украинским политикам, ни украинскому обществу, кроме одного: говорите друг с другом. Объясняйте свои позиции, убеждайте друг друга, поддерживайте политический диалог в стране. Партий много, Украина одна.

Моё отдельное обращение к деятелям культуры Украины и России. Культура и война несовместимы. Война убивает культуру. Голос* деятелей культуры против войны способен защитить жизни людей и сохранить мир.

В заключение я расскажу вам об одной археологической находке, сделанной в 2008 году в городе Пскове, где я живу. Сенсацией стала небольшая трапециевидная серебряная подвеска с изображением двузубца. Ученые не сомневаются: это не что иное, как тамга Рюриковичей – нечто вроде «удостоверения личности» представителя князя.

Находка уникальна. В мире найдено только два десятка таких знаков – настоящих, служивших символом отличия для высокопоставленных представителей княжеской администрации.

Важно пояснить, что двузубец – более древний знак, употреблявшийся до князя Владимира. Владимир, как известно, был незаконнорожденным сыном Святослава. Именно поэтому, как считают историки, ему было запрещено использовать в качестве своего знака двузубец.

Изображение на находке псковских археологов содержит уникальную особенность, не имеющую аналогов: между двумя зубцами нарисован знак, который историки интерпретируют как ключ.

Учитывая, что матерью Владимира была ключница Малуша, можно предположить, что он таким образом изменил отцовский знак, желая одновременно как избежать обвинений в нарушении «авторских прав», так и подчеркнуть своё высокое происхождение.

Важно сказать, что матери-рабыни Владимир никогда не стеснялся – ведь его самым ближайшим сподвижником и надежной опорой (Владимир стал князем в возрасте 12 лет) был брат Малуши, Добрыня Никитич.

Судя по всему, расположенный внутри двузубца ключ со временем превратился в третий зубец. И двузубец стал трезубцем, служившим родовым знаком всем потомкам Владимира. Именно он лёг в основу современного герба Украины.

Вот так история напоминает всем нам о вековом родстве народов. Я уверен, что, если мы не будем молчать, никто не сможет украсть у нас нашу общую историю и разрушить мир.

Не бойтесь. Не останавливайтесь. Мир сильнее войны.