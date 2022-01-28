Бим-бом, тили-бом – был на свете кошкин дом! – или снова про реформу ЖКХ

Наши депутаты продолжают играть в старинную украинскую забаву – отрезание хвоста кошке по частям. Еще в 2016 году в Украине была начата очередная коммунальная революция – был принят Закон України "Про житлово-комунальні послуги", в соответствии с которым все затраты на содержание жилых домов были перекинуты на самих жителей. При этом предусматривалось три возможные формы управления домом: самостоятельно совладельцами (небольшие дома до десяти совладельцев), через профессионального управляющего или управляющую компанию, или через объединение совладельцев многоквартирного дома (ОСМД, как орган коллективного управления собственностью). Точные сроки перехода к новой системе, однако, указаны не были – в условиях массовой неплатежеспособности собственников приватизированных советских квартир местные власти сохранили регулирование тарифов на обслуживание домов и придомовой территории. После прихода новой власти, в 2020 году был принят законопроект №2458 об об урегулировании отдельных вопросов предоставления жилищно-коммунальных услуг, в котором были прописаны новые правила по коммунальным услугам (введение абонплаты, методика формирования тарифов на отопление и воду и пр.) и прописана дата вступления в силу нормы об обязательном введении управителей жилых домов с 1 мая 2021 года. Но президент подписал закон только в мае 2021 года, поэтому данная норма в силу так и не вступила.

Между тем за шесть лет народ уже как-то притерся к ситуации, и сделал свой выбор - в Украине на 1 апреля 2021 года из 180 тысяч домов ОСМД есть только в 36 тысячах (то есть, в 20%). В 71 тысяче домов уже есть навязанные жильцам управляющие компании (преимущественно, в новостройках), но 28% многоэтажек живут и без ОСМД, и без управителей. Чтобы заставить жителей быстрее «перейти к рынку», 25 января Рада приняла в первом чтении законопроект №6103, который устанавливает обязанность местных госадминистраций объявить и провести конкурс по назначению управляющего многоквартирного дома до 1 марта 2022 года, если такой конкурс не был объявлен местными властями до 1 мая 2021 года. Учитывая, что законопроект должен еще пройти второе чтение и быть подписанным президентом, до 1 марта жильцы просто не успеют создать ОСМД, поэтому управителей им назначат местные власти. Соответственно, исчезает регулируемый тариф на обслуживание дома, и управитель сможет сам назначать цену на свои услуги. На практике, только вознаграждение профессионального управляющего составляет 25-30% от бюджета обслуживания дома (это затраты на закупку электроэнергии для площадей общего пользования, лифтов, освещения придомовой территории, на техническое обслуживание, уборку, текущие ремонты и пр.)

Я сам был среди организаторов одного из первых ОСМД в городе Николаеве, и до сих пор живу в этом доме. Поэтому могу подтвердить, что заметное повышение качества обслуживания сопровождается значительным ростом затрат жильцов. С апреля месяца Украина взяла обязательства перед МВФ перейти на полностью рыночные тарифы на газ для населения. Соответственно, вырастет и цена на электроэнергию, и тарифы на обслуживание домов. Эксперты оценивают ожидаемое повышение этих тарифов от 10 до 30%. Кроме того, постоянно растут расценки на текущие ремонты в домах (крыши, лифты и т.п.). Но главная проблема лежит вне зоны компетенции управителей. В Украине в принципе не урегулированы вопросы капитальных ремонтов старого жилого фонда. Входившие ранее в состав тарифов амортизационные отчисления испарились без следа за время рыночных реформ. Идея запустить ремонтные фонды со спецрежимом использования средств жильцов и государственными гарантиями их сохранности также не была реализована, хотя в Беларуси, России и Казахстане подобные фонды успешно работают. При обсуждении закона "Про житлово-комунальні послуги" предусматривалось, что перед передачей управителям дома, не ремонтировавшиеся 40 лет, должны были быть отремонтированы прежним собственником (балансодержателем). Однако по ходу реформы ЖКХ эти пункты из закона куда-то пропали, и капремонт остался головной болью самих жильцов. Жилой фонд в Украине очень старый - в ремонтах нуждаются не менее 70% домов, при этом полная реновация жилого многоквартирного фонда оценивается в 200 долларов за квадратный метр. Даже на капитальный ремонт хрущевки нужно скинуться по 2-3 тысячи долларов с каждой квартиры.

Государство пока предлагает гражданам только частичные способы решения проблемы путем выделения долгосрочных кредитов на 20 лет под 5% годовых в рамках анонсированной Зеленским программы "Большая термомодернизация". На этот год из бюджета на утепление 5 тысяч домов выделено 50 млрд. грн. Под программу могут попасть дома в городах с населением от 40 тысяч человек, но при условии, что местные власти смогут обеспечить софинансирование в размере до 30% от стоимости работ. Причем сама эта стоимость пока что непонятна – например, в Николаеве проект термосанации здания школы №6 оценивает затраты в 76 миллионов гривен, а срок окупаемости проекта составляет более двухсот лет… К тому же термомодернизация – это не капитальный ремонт, она не затрагивает внутридомовые сети и несущие конструкции. Уже даже и речи не идет об обещанном ранее Президентом техническом обследовании всего жилого фонда, поэтому нельзя рассматривать "Большую термомодернизацию" иначе, чем очередной попил бюджетных средств.

А кредиты на утепление, между тем, должны будут возвращать жильцы, они им будут предоставляться уполномоченными банками под залог квартир. И те из жильцов, которые не смогут возвращать кредиты банкам, очень быстро из собственников превратятся в арендаторов своего жилья, если даже и вовсе не окажутся на улице… Политика по лишению граждан их собственности, будь то земля, или жилье – не может рассматриваться иначе, как антиконституционная и антинародная. Оно, конечно, - пустая бочка звончее бренчит, но проводящие такую политику политические силы несомненно должны быть удалены от рычагов государственного управления. Как в народе говорят: – “Не по Сеньке шапка, не по Вовчику кафтан”.