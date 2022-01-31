Благотворительный ресурс для Палача

Высокий уровень безумия продемонстрировал обломок украинских социальных сетей, активно поддержав финансово и морально днепровского душегуба Рябчука.

Мотив массового убийства - «его достали» - святой Иуда прецедентов всех подобных трагедий. Но щедро пролитая нелюдем кровь есть очень высокая цена для такого сомнительного повода. Солдат-срочник Рябчук всего 3 месяца прослужив в Нацгвардии, успел назначить себя и судьёй, и палачом четверым сослуживцам и пятой невинной, выполнявшей свой служебный долг.

Он не дал никакого шанса своим жертвам выжить, с садистским упоением добивая раненных. Без тени сожаления, душегуб в форме гвардейца искалечил и травмировал пятерых безоружных людей в форме украинских гвардейцев.

«Не убий!» - эта Христова заповедь должна впитаться в сознание верующего с молоком матери. Оказывается, совсем нет! Семья Рябчуков, обитающая в медвежьем углу Одесской области, староверы. Это ортодоксальное течение в православии имеет страшную историю и практику массовых самоубийств (в основном беспоповцы). Для них принять смерть путем самоказни не грех, а мученичество, что-то вроде искупления.

Последнее массовое самоубиение староверов случилось в двадцатом веке, в 1941 году в Туве. Таким образом, сектанты реагировали на нападение Германии на СССР. Они расценили военную реальность как приход Антихриста. Ортодоксы не стали защищать родину, а добровольно приняли смерть…

Бесспорно, что начитанный и прилежный парень был хорошо осведомлен с историей массовых самоубийств староверов, и расценивал такой акт как естественный ответ на «неприемлемые» действия.

Это в украинской Конституции – жизнь есть высшая ценность. Право на жизнь – право святое. Но всегда ли Конституция для граждан Украины высший закон и норма? Днепровский душегуб совсем другого убеждения, как и часть одобривших массовое убийство украинских соцсетей.

Он родился в свободной и независимой Украине. Но по всей вероятности, впитал в себя отнюдь не общеевропейские ценности.

Содеянное ним – «явление зверя». В свой рюкзачок он набивал не яблочки и печеньки, а запасные рожки, набитые патронами, для автомата. Видно, планировал убивать дальше…

Пока это одна из версий произошедшего на Южмаше в Днепре массового расстрела украинцев.

Одна из версий…

Государственным чиновникам есть над чем задуматься крепко. Стоило ли Рябчука призывать? Серьёзный ответ получим нескоро.

P. S. Только последний сукин сын может воспевать войну и убийства!