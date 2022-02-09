Чергова дурниця від прислужника олігархів

Пенсію за віком я оформляв за часів президента В. Зеленського. Попри 36 років загального стажу, отримував 2200 грн на місяць. Через 2 роки звернувся до ПФУ за перерахунком. Позаяк продовжую працювати, і мій загальний стаж досягнув 38 років. Жіночки з ПФУ сказали, що я все одно буду отримувати 2200 грн. І в 62 роки, і в 64, і в 66. Навіть, якщо стажу буде більше 40 років, розмір моєї пенсії становитиме третину прожиткового мінімуму. Тобто, слуги народу кажуть мені: або помирай, або працюй до останнього подиху. Поки позитивний блогер Банкової С. Лещенко за власну медіа-підтримку ЗЕ щомісяця отримує по пів мільйона гривень в якості якогось члена наглядової ради державної «Укрзалізниці». Керманичі України вирішили, що «джинсовик» С. Лещенко рівно в 250 (!) разів корисніший для нашої держави, аніж я. Про очільника державної «Укрпошти» з його місячним окладом розміром 1 мільйон 200 тисяч гривень та ізраїльським громадянством не писав лише лінивий. Вочевидь, цей мудрагель знає, з ким варто ділитись.

За повної констатації факту існування слуг народу та власне цього народу абсолютно в інших країнах, нині провладні ЗМІ «розганяють» новину про забезпечення всіх пенсіонерів (хто забажає) безоплатними смартфонами. Щоб ця частина електорату могла проголосувати за ЗЕ та його партію, не виходячи з квартири на позачергових виборах весною цього року. Для отримання новенького мобільного телефону пенсіонерка повинна звернутись із заявою до ПФУ та зареєструватись в «Дії». Після отримання смартфону вона мріє віддати мобілку онучці чи продати. На зароблені кошти пенсіонер зможе купити продукти, щоб протягнути до виборів – не померти найближчого місяця. Ліки хворобливі пенсіонери вже купили за ковідну тисячу гривень.

Уряд заборонить продавати отримані пенсіонерами смартфони. Бо інакше як же вони проголосують в «Дії» за слуг? Бакалавр права, президент України за сумісництвом, не розуміє базових речей. Свобода людини полягає саме у свободі вибору. Дайте пенсіонерам по 1000 грн на картку, щоб вони самостійно вирішили, як саме витратити гроші – на крупи чи сало. Замість цього голодних бабусь скеровують до фітнес-центрів та концертних залів. Аналогічно дерибан з відкатом планується під час видачі смартфонів. Чому одноразово не додати до пенсії вартість мобільного телефону? Операційно це невимірно легше зробити. Уряд перераховує кошти ПФУ, останній нараховує гроші на карткові рахунки пенсіонерів. А люди самостійно визначаться, що саме їм нині більше потрібно: гаджети, продукти чи зброя для самозахисту. Так можна було зробити і з «ковідною тисячею», а не визначати в ручному режимі, куди щеплені громадяни можуть скерувати ці гривні.

Припиняйте все вирішувати за громадян, наче вони – худоба. Господар котрої знає, коли давати харчі, коли масажувати груди (у фітнес-центрі), а коли дати бидлу іграшку – смартфон.

Треба навчитись тримати дане слово, навіть, якщо ти клоун, пустомеля, артист розмовного жанру. Якщо обіцяв іти в президенти ЛИШЕ НА ОДИН ТЕРМІН, то досиджуй цей термін т відлітай до Москви, де твої телекомпанії з авдиторією. Бо в Голівудщині чекає в’язниця, як і твого бізнес - партнера І. Коломойського. Припиняйте ці загравання з електоратом в очікуванні наступного президентського строку. Кінець епохи бідності, обіцяний 21. 04. 2019, виявився просто кінцем. Кінцем мрій, правди, виконаних слів, сподівань, а для пів мільйона українських громадян й кінцем життя.