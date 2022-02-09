Сторінками російського фолькльору

Усі вчинки московського диктатора В. Путіна мають певну мотивацію. Припиніть називати його повним ідіотом. Ідіоти – це його посіпаки, в тому загалі й з українськими паспортами.

Як випускник російської школи, дозволю собі нагадати тамбовську частівку, котру на останній прес-конференції В. Путін цитував для російськомовного єврея В. Зеленського: «Спіт красавіца в гробу. Я подкрался і @бу. Нравіца/нє нравіцца - спі моя красавіца».

Цей сигнал був адресований саме В. Зеленському і відверто свідчив - ФСБ володіє компроматом про гей-розваги клоуна в саунах олігархів. Коли квартальних використовували як гомосексуальні ляльки бородатого Карабаса Бєні, вони навіть не мріяли, що один з них стане президентом країни ідіотів «чіста па пріколу».

В. Зеленський перелякано спробував розтлумачити електорату брутальний натяк В. Путіна, ніби правитель Московії під красунею мав на увазі Україну, а не клоуна з сауни. Патологічне бажання ЗЕ зустрітись з ПУ наодинці пояснюється планом президента країни «У» викупити у президента РФ компромат на себе. Інших планів («Б», «В», «Г») у дуже злого коміка немає, від слова «зовсім». В оточенні ВВП навіть квартальну передачу «Розсміши коміка» давно переінакшили на «Розсміши гоміка».

РФ від 1917 року розвивається за табірними законами великої колонії. Опущений ніколи не виграє війни. Ані в зоні, ані в Європі. Воно не звільнить окуповані українські території. Йому заборонено називати Росію ворогом, агресором. Воно щодня присягає, що планує колись (після другого чи третього президентського строку) звільнити Крим, Донбас виключно дипломатичним шляхом. Кенігсберг, Південний Сахалін, Придністров’я, Абхазію Росія вже повернула власникам, які дипломатично її просять бути чемною? А Туреччина вже дипломатично покинула північний Кіпр?

«Дипломатичним шляхом» в перекладі означає «цей очільник ніколи не планує повертати Україні захоплені Росією території». Без військової, наступальної операції жертви агресії проти порушника міжнародного права ніхто окуповану землю не буде повертати. Запитайте в Азербайджану чи Хорватії.

А поки «красавіца» замість озброєння української армії, підвищення зарплати військовим, обіцяє роздати пенсіонерам – виборцям смартфони, хоча мільярдів гривень для цього в держбюджеті не передбачено. В. Путіну красень ЗЕ та розумний ЄР вже пообіцяли: імплементацію формули Швайнемаєра; амністію вбивць з «народної міліції республік»; продовження виплат українських пенсій російським громадянам, що мешкають в Лугандонії; визнання всіх документів, вироблених в ДНР/ЛНР; зарахування ПФУ пенсійного стажу за 2014 – 2021 роки усім постійним мешканцям окупованої частини Донбасу; відновлення Донбасу за український кошт; закриття теми Криму. Частину з переліку путніських «хотєлок» Україна вже мовчки виконує, така доля «терпіли-красавіци».

«Нравіца/нє нравіца - спі моя красавіца». Поки лідери США, Великої Британії прокидаються, недолугий презес України ще спить, красунчик. А ось геронтофіли, некрофіли, педофіли взагалі ніколи не сплять. Ні в Нормандії, ані в РФ.