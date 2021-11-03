Как угасает николаевская «Зоря»

«Зоря»-«Машпроект» не нуждается в представлении. О николаевском предприятии хорошо знают и в других городах Украины, но что самое важное – за рубежом.

Высокий статус и престиж на мировом рынке «Зоре» принесли разработки её сотрудников. Это, в первую очередь, высококачественные газотурбинные двигатели, которые применяются в кораблестроении, в энергетической и промышленной сферах.

Оглядываясь в прошлое, в сложные 1990-е годы, жители Николаева, конечно, вспоминают крах судостроения и промышленности в городе. Один за другим умирали предприятия – гиганты в своих отраслях. Вмиг опустели проходные ЧСЗ, «Океана» и родного для моей семьи Завода им. 61-го коммунара, где совсем недавно толпились десятки тысяч заводчан.

Но меньше всего кризис 90-х ударил по «Зоре». За это нужно благодарить сплоченность «турбинистов», и, конечно, тогдашнего директора завода Владимира Андреевича Холявко. Профессионал и патриот «Зори», который защитил предприятие от дерибана и «прихватизации», а заодно обеспечил завод практически бесперебойной работой. Тот факт, что в 21-й век «Зоря» единственной из николаевских предприятий вошла не разграбленной, давая работу порядка 15 тысячам горожан, с высокой зарплатой и работающими объектами социальной сферы – это прямая заслуга Владимира Холявко. Его след в истории «Зори» неоценим и неповторим хотя бы потому, что завод находил заказы в самое кризисное для Украины время; в сегодняшних реалиях о таком остаётся только мечтать.

Преемник Владимира Холявко в должности директора Юрий Николаевич Бондин сохранил работу предприятия. Его можно назвать последним руководителем «Зори», который интересы завода и заводчан всегда ставил на первое место. Со следующей сменой руководства начались первые серьезные разговоры о приватизации «Зори». Первые «весточки» о том, что николаевский турбиностроительный гигант уйдет с молотка, начались в 2009-2010 годах, что в итоге вылилось в предложение двух нардепов, избранных от «Блока Юлии Тимошенко» в Верховную Раду, – дать старт продаже «Зори»-«Машпроект». К счастью, инициативу пары депутатов «зарубили» ещё на уровне комитета Рады по экономической политике, а саму «Зорю» включили в состав госконцерна «Укроборонпром».

В то же время из Киева руководить «Зорей» начали присылать коммерсантов и бизнесменов. Впервые завод возглавил не выходец из его цехов, не производственник, а «реформатор» с неизвестным прошлым. Сразу со вступления в должность он принялся прозрачно намекать коллективу о грядущей приватизации предприятия. О том периоде на «Зоре» ярко рассказывают сами заводчане, приводя в пример одну историю:

«Тогда пришел новый руководитель «Зори»-«Машпроект». Директор заводского спорткомплекса его встречал, провожал в бассейн. Дорожки специально были выделены для него и для его жены, даже если на тот момент в бассейне находились другие посетители. Закрывали бассейн, было даже такое, что отменяли детские соревнования по плаванию. Представляете, сколько родителей и детей выгнали? Вечером с дорожек людей убирали. Было по 10-12 человек на дорожке, но звонит гендиректор, и две дорожки освобождали. Заходит барин, с охраной, с пистолетами. Людей выгнали. И все молчат... Хотя бы совести хватило, столько людей».

При новом гендиректоре приватизации не случилось, но уже четко стало ясно, что будущее «Зори»-«Машпроект» под большой угрозой. Завод не без проблем, но всё же прошёл испытания в лице финансового кризиса 2008 года и политического кризиса в Украине в 2014 году. Последний особенно ударил по перспективам предприятия – «Зоря» лишилась основного рынка сбыта своей продукции в России.

Вопреки огромным трудностям коллектив завода начал переориентацию работы на другие рынки. Как народный депутат от Ингульского и Корабельного районов Николаева я предложил Верховной Раде обновить газотранспортную систему Украины силами «Зори»-«Машпроект». Это дало бы колоссальную поддержку заводчанам, дало бы гарантии долгосрочной загруженности работой. Принять этот проект я просил и Президента Украины Петра Порошенко, и премьер-министра Арсения Яценюка. Тогда же мы с заводчанами говорили, что на предприятии создан ряд моделей газотурбинных двигателей нового поколения, которые должны прийти на смену устаревшему оборудованию. Газотранспортная система Украины – это оборудование 60-80-х годов, работающее всего на треть из-за износа. Специалисты завода были готовы, используя мощности нашей «Зори», переоснастить ГТС. А это не только работающий государственный завод, но и рабочие места, зарплаты, налоги, которые пойдут на улучшение инфраструктуры Николаева. Для страны – экономное расходование газа. И для всех украинцев – возможность экономить средства на баснословных ценах за коммунальные услуги.

Но тогда власть отреклась от моей инициативы. Как оказалось, у них были совершенно другие планы на «Зорю». Весной 2015-го подконтрольный тогдашней властной верхушке «Укроборонпром» решил отдать «Зорю» под приватизацию. Я твёрдо убеждён: только благодаря нашей общей реакции с заводчанами, когда за короткий срок мы собрали тысячи подписей николаевцев против приватизации, и я приложил максимум усилий, чтобы николаевцев услышали в Киеве, там поставили вопрос с продажей «Зори» на паузу.

Провалив затею приватизации, руководство завода и приближённые к ним принялись его медленно уничтожать. В СМИ регулярно начали появляться сообщения о массовых увольнениях на «Зоре». За несколько лет, только по официальным данным, с завода уволили до двух тысяч работников. Доходило до того, что несколько раз руководство вынуждало увольняться людей с инвалидностью. Вместе с тем, заметно участились случаи задержек с выплатой зарплат. Рядовым сотрудникам приходилось ждать зарплаты несколько недель, чего не скажешь о руководстве – те начисляли себе по полмиллиона гривен в месяц. Одновременно «реформаторы» били и другие рекорды в финансовой отрасли – «Зоря» набирала многомиллиардные кредиты (только за 2017 год в долг под процент взяли 5,2 миллиарда гривен).

Большие надежды у всей страны были в 2019 году, когда новая Зе-команда взяла в одни руки управление и ответственность за страну. Новая власть пришла с новыми обещаниями и новыми подходами. Всё это отражалось и на судьбе «Зори»-«Машпроект». Сходу начались инсинуации вокруг приватизации завода, но их быстро опровергли. На предприятии сменили руководство якобы через открытый конкурс – новым гендиректором стал очередной приезжий «реформатор», до конкурса, очевидно и не знавший о заводе «Зоря». Тем не менее, анонсировали его будущие планы пёстрыми заголовками: новые заказы, огромные зарплаты… «Слуги народа» чуть ли не каждый месяц начали разъезжать по заграницам – «искать контракты для «Зори». Заводчанам в миг наобещали заказы из Индии, Ирана, Турции… А вместе с яркой пылью в глаза всем николаевцам, «слуги народа», по сути, начали теневую приватизацию «Зори».

В декабре 2020 года «Укроборонпром» начал процесс так называемой корпоратизации «Зори». Журналистам своё решение они оправдали якобы будущими инвестициями в завод со стороны Турции. В реальности же «Зорю» медленно будут выводить из-под влияния и статуса государственного предприятия, чтобы собственником в любой выгодный момент смогла стать коммерческая структура. Вспоминая опыт николаевской, да и всеукраинской приватизации 90-х годов, несложно догадаться, что истинным владельцем «Зори» и её имущественного комплекса станет кто-нибудь из Зе-олигархических кругов.

А пока обещания о новых заказах от «международных партнёров» остаются обещаниями, планы по корпоратизации–приватизации уже успешно воплощаются в жизнь. В конце 2021 года «Укроборонпром» втихую, без лишнего шума в СМИ начал процесс ликвидации юридического лица ГП «Зоря»-«Машпроект». Всё делают с формулировкой «реорганизация», что де-факто подтверждает опасения – завод не станут выставлять на продажу через приватизацию, туда заведут «нужных» людей, чтобы официально оформить доступ к уникальным инженерным и научным наработкам «Зори» и ко всему материальному комплексу, который оценивается в десятки, а то и сотни миллионов долларов.

«Зоря»-«Машпроект» – это уникальный производственный комплекс, который с нуля создали и развили до международного уровня за несколько десятков лет жители Николаева. Даже в сегодняшних условиях «Зоря» может быть успешной и конкурентной на мировом рынке. Даже несмотря на то, что за последние годы предприятие постоянно теряет свой главный актив – профессиональные кадры – ещё есть возможность наладить его прибыльную работу. В этом ещё убеждены заводчане, так же считает экспертное сообщество, и в это верю я.

Но, к большому сожалению, «новые подходы» новой власти ведут «Зорю» в обратном направлении. Вместе со скрытой приватизацией, «зелёная» команда довела завод до принудительных каникул, потому что «нет денег оплачивать отопление». По этой же причине люди, выйдя из отпусков, работают в промерзших помещениях и цехах. А с территории «Зори» уже начали воровать дорогостоящее оборудование. И власть это не беспокоит. И если подобное положение дел на ключевом предприятии для оборонного комплекса страны не беспокоит власть, это значит, что «Зоря»-«Машпроект» вскоре может стать в один ряд с ЧСЗ и 61-м заводом.

А лишнее косвенное доказательство – недавняя инициатива части «слуг народа» лишить «Зорю» заказов по реконструкции ГТС Украины на миллиарды гривен.

P.S. Когда я был народным депутатом, даже находясь в оппозиции к власти, мне удалось защитить «Зорю»-«Машпроект» от скрытой продажи. У многих были надежды на новую Зе-власть, что те смогут не просто сохранить работу завода, но и найти новые бесперебойные заказы. Так они обещали. Но своё слово они не сдержали и обманули людей. Власть, утратившая доверие, должна уйти. Чем дольше они у власти, тем скорее придёт конец «Зоре».

Украине нужна команда профессионалов в правительстве и парламенте, которая во главу угла поставит интересы граждан. Нужно запустить экономику, помочь людям и навести порядок в стране. Поэтому к власти должны прийти специалисты, способные справится с этими вызовами.

Артём ИЛЬЮК,

глава Николаевской городской партийной организации

«Оппозиционная платформа – За жизнь»