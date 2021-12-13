О том, как мы победили. На «1000 Зеленского» теперь можно выписать печатную прессу

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11.02.2022 09:44

Что ж, друзья, это состоялось. Правительство Украины одобрило расширение списка услуг, на которые можно потратить «президентскую тысячу», положенную каждому, кто пройдет вакцинацию от COVID-19. Теперь эти виртуальные деньги можно использовать и на подписку газет и журналов.

В частности, об этом, ссылаясь на постановление правительства, сообщил руководитель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко. Это решение — возможность привлечь новых читателей при государственном финансировании программы поощрения вакцинации.

Постановление начало действовать с 7 февраля. Правительственному решению предшествовала, я бы сказал, многовекторная работа. Как сообщают в НСЖУ, в столице лоббировать разрешение тратить «1000» на подписку периодики совместно с «Укрпочтой» и рядом медиа-организаций начали еще в ноябре прошлого года.

Немного позже такую же инициативу высказывали коллеги-журналисты Николаевщины, о чем, в частности, сообщали «Южная правда» и «Вечерний Николаев».

Ну а автор этих строк разместил на сайте Президента петицию о том, чтобы все желающие подписаться на газеты смогли это сделать за упомянутую «1000». Спасибо всем, кто ее поддержал.

Вышло так, что об активных действиях в Киеве со стороны главного офиса НСЖУ по лоббированию возможности подписки на газеты за «1000» мы узнали самостоятельно постфактум. Поскольку нынешний руководитель Николаевской областной организации НСЖУ по-прежнему хранит многозначительное таинственное молчание, никакой информации от него члены организации не получают (к слову, и газета нашей областной организации НСЖУ «Родной причал» перестала выходить).

Но, как бы там ни было, – результат достигнут, с чем и поздравляю читателей периодики и коллег по газетному цеху.

И немного о диджитализации. Ныне многие люди, узнающие новости только из интернета, спрашивают – а кому нужна сейчас печатная пресса? Отвечу просто – если вы ее не читаете, то это не значит, что этого не делает никто. Потому как, например, «Южная правда», имеющая и свой интернет-сайт, и представительство в соцсетях, по-прежнему выходит достойным подписным печатным тиражом, одним из наибольших в области. Также приличные тиражи имеют и другие ведущие издания региона. Если есть спрос, то есть и предложения. А у вакцинированных людей теперь выбор более широк - на что потратить поощрительную тысячу от правительства. Подписаться на периодику можно, начиная с любого месяца года.

Блоги
Руслан Подгорный

Заместитель главного редактора газеты "Южная правда"

О том, как мы победили. На «1000 Зеленского» теперь можно выписать печатную прессу
Поддержим петицию! «Президентскую тысячу» – на подписку газет и журналов
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