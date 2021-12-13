О том, как мы победили. На «1000 Зеленского» теперь можно выписать печатную прессу

Что ж, друзья, это состоялось. Правительство Украины одобрило расширение списка услуг, на которые можно потратить «президентскую тысячу», положенную каждому, кто пройдет вакцинацию от COVID-19. Теперь эти виртуальные деньги можно использовать и на подписку газет и журналов.

В частности, об этом, ссылаясь на постановление правительства, сообщил руководитель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко. Это решение — возможность привлечь новых читателей при государственном финансировании программы поощрения вакцинации.

Постановление начало действовать с 7 февраля. Правительственному решению предшествовала, я бы сказал, многовекторная работа. Как сообщают в НСЖУ, в столице лоббировать разрешение тратить «1000» на подписку периодики совместно с «Укрпочтой» и рядом медиа-организаций начали еще в ноябре прошлого года.

Немного позже такую же инициативу высказывали коллеги-журналисты Николаевщины, о чем, в частности, сообщали «Южная правда» и «Вечерний Николаев».

Ну а автор этих строк разместил на сайте Президента петицию о том, чтобы все желающие подписаться на газеты смогли это сделать за упомянутую «1000». Спасибо всем, кто ее поддержал.

Вышло так, что об активных действиях в Киеве со стороны главного офиса НСЖУ по лоббированию возможности подписки на газеты за «1000» мы узнали самостоятельно постфактум. Поскольку нынешний руководитель Николаевской областной организации НСЖУ по-прежнему хранит многозначительное таинственное молчание, никакой информации от него члены организации не получают (к слову, и газета нашей областной организации НСЖУ «Родной причал» перестала выходить).

Но, как бы там ни было, – результат достигнут, с чем и поздравляю читателей периодики и коллег по газетному цеху.

И немного о диджитализации. Ныне многие люди, узнающие новости только из интернета, спрашивают – а кому нужна сейчас печатная пресса? Отвечу просто – если вы ее не читаете, то это не значит, что этого не делает никто. Потому как, например, «Южная правда», имеющая и свой интернет-сайт, и представительство в соцсетях, по-прежнему выходит достойным подписным печатным тиражом, одним из наибольших в области. Также приличные тиражи имеют и другие ведущие издания региона. Если есть спрос, то есть и предложения. А у вакцинированных людей теперь выбор более широк - на что потратить поощрительную тысячу от правительства. Подписаться на периодику можно, начиная с любого месяца года.