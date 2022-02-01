Как построить сильную армию и на какие гроши?!

Наш президент строит армию на подачки союзников и одновременно тратит 1(один) миллиард евро на Е-бабушку, чтобы голосовала правильно.

Ну не учат на сцене 95 квартала и на корпоративах олигархов истории и экономике.

Пример Германии и СССР ( хоть жесткий и диктаторский):

Построение армии и военной промышленности идет ТОЛЬКО на средства государства и сбережения народа, которые облагаются налогом под 0(НОЛЬ) процентов и искоренение под 0(НОЛЬ) посредников между государством и производством.

Исторический факт: не было в Германии и СССР посредников типа арабской прокладки Арахамии по покупке электроэнергии, или Оборонпрома по изготовлению ракет и таков, или покупке катеров во Франции и США(там тоже нога Арахамии) или покупке тепловозов во Франции опять такие через посредников вездесущего Арахамии.

В области финансов и банков СССР и Германии не было посредников типа фонда гарантирования вкладов, что распоряжаются средствами и активами банков и продают их за копейки «нужным людям» и ВСЕ вклады граждан страны не облагались НИКАКИМ налогом!

А поощрялись, устраивались розыгрыши ( фильм «Зигзаг удачи») и стимулировались государством.

В Украине Зеленского вклады на гроши, с которых уже уплачен налог на зарплату Украинцев, еще и облагаются налогом в 18% на прибыль и 1.5% военного сбора?!

И вклады Украинцев не гарантируются государством (вспомните 104 убитых Порохом и НБУ украинских (русские и иностранные они не трогали) банков)!

Жалкие 200тыс гривен не считаются ибо выдаются НБУ за счет взносов вкладчиков физлиц и это меньше месячной зарплаты рабочего в США.

А если у Вас есть вклад в украинском (не в Панаме и островах Англии) банке за ВСЮ вашу трудовую жизнь на гривну больше 100 тысяч гривен, то государство ЛИШАЕТ вас субсидии и всяческой помощи ( свежая постанова правительства Зеленского).

Тупые и жадные Слуги Зеленского придумывают Украинцам все НОВЫЕ налоги на ФОПов, новые налоги на 1(один) га селянину, НОВЫЕ налоги на «домохозяйство» и берут миллиардные кредиты якобы на оборону, а тратят их в Китае на коробочки для Е-бабушки ( ищем тут опять ногу Арахамии).

Мой город корабелов Николаев с нашими украинскими судостроительными и машиностроительными заводами в трауре и БЕЗ заказов, без рабочих мест и налогов в бюджет Громады и без миллиардных долларовых вливаний?!

Мой народ Украины банкиры с русскими шпионами Рожковой и английским Гонтаревой и Ворушилиным (личные банкиры Пороха) грабят НАЛОГАМИ, процентами с помощью прокладок в виде ФГВФО. ( неконституционной по решению Верховного Суда Украины и наподобие женских).

Когда президент неуч и Слуга банкиров, Украинцы не могут построить СВОЮ армию и флот на СВОИ гроши без долгов и обогащения банкиров и жуликов.

Меняем сразу после того как отгоним Путина и его наемников от наших границ и берегов!

Украина. Как победить инфляцию (рост цен и ТАРИФОВ) и создать СВОЮ армию и на свои!

НОЛЬ налога на вклады Украинцев в свою безопасность!