І не лише тому, що глядачі та слухачі віддали композиції Kalush Orchestra перше місце серед восьми фіналістів. І не тільки через відверте хамство голови українського журі дотично направду українського гурту. І не лише тому, що «Євробачення» ще не чуло український автентичний реп. І не тому, що Аліна Паш в усіх інтервю зізнається, що полюбляє курити коноплю (чудовий приклад для молоді). І не лише тому, що знаючи густі корупційні закуЛІСИ українського відбору, УСІ БУКМЕКЕРИ ні на мить не сумнівались, що «переможе» Аліна Паш. Вони щось знали навіть до «прослуховування» АП – зірки «з лісів та гір» Закарпаття? І не позаяк члени журі так і не показали протоколу засновнику гурту Kalush.

Головна причина токсичності Alina Pash полягає в іншому. Аліну не повинні були навіть допускати до участі в українському пісенному конкурсі. Вона протягом 2014/2021 років неодноразово гастролювала в окупованому Криму та в Москві. Для неї гроші – не пахнуть. Тому ця співачка досі є присутньою в базі «Миротворця». Доросла дієздатна людина повинна нести персональну відповідальність за власні вчинки.

Чомусь українські організатори раніше таких самих борців за мир та числа на власних банківських рахунках блокували. Згадайте харківських «а какая нах разніца»: Maruv та екс-вокаліста «П’ятниці».

А нині щось змінилось? Тобто, виступати в анексованому РФ Криму чи російських містах дозволено, якщо твоя творчість подобається президенту України і він запрошує тебе в День незалежності прочитати репом гімн України на Хрещатику? Війна вже скінчилась не лише в голові ЗЕ, а й в наплечних макітрах організаторів українського відбору «Євробачення» та членів журі? Наразі це вже не український відбір, адже Аліна частіше виступає в Москві, аніж в Києві?

Надсилаючи до Туріну від України АП, наша держава відмовляється від міжнародної підтримки під час війни з Росією. Адже на думку організаторів українського «Євробачення» війни немає, ми з росіянами – один народ, ось Аліна Паш успішно гастролює в Криму, Калінінграді, виробляє власні треки на російських студіях звукозапису. Поміж Києвом та Москвою протягом 2014-2022 років розквітають вічні мир, дружба, любов, жуйка.

Якщо коротко, такої державної ганьби на восьмому році війни з РФ я не чекав. Навіщо Путіну нападати? У нього є власна агентура – всюди, навіть в журі «Євробачення».

Що треба робити? Юристи гурту Kalush повинні негайно зібрати всі докази виступів Аліни Паш в Криму, Калінінграді та Москві, подати офіційну скаргу до журі, вимагаючи перегляду рішення про переможця українського відбору «Євробачення» ЧЕРЕЗ НОВОВИЯВЛЕНІ ОБСТАВИНИ. Можливо, члени журі реально НЕ ЗНАЛИ, шо Аліну Паш вони неправомірно допустили до участі в національному відборі.

Журі може змінити власне рішення. Прецеденти (європейські та українські) вже були. Якщо Україна направду планує стати частиною Європи, справедливість мусить бути. За неї варто боротись.