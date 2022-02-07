Коротка одежка – не протянуть бы ножки, или про семейный бюджет в цифрах и картинках

В николаевских интернет-изданиях недавно были опубликованы данные Государственной службы статистики по структуре денежных трат по регионам Украины (например). Они показались интересными для анализа, и я сходил на сайт Госслужбы статистики. Там я с изумлением увидел, что последние опубликованные данные за IІI квартал 2021 года не совпадают с опубликованными в наших СМИ. Так как наши журналисты не дали точной ссылки на свои источники, то я решил взять на себя их работу, используя упомянутые данные Госстата.

Всего на Николаевщине статистика насчитывает 429 тыс. домохозяйств (семьи и люди, проживающие вместе), в среднем каждое из них состоит из 2,08 человека - что красноречиво свидетельствует о наших демографических проблемах… Потребительские ежемесячные расходы средней семьи в IІI квартале прошлого года составили 10155 грн., что на 8% больше, чем среднеукраинские, составляющие всего 9410 грн. Еще 1120 грн. составили непотребительские расходы (денежная помощь родственникам, покупка валюты и ценных бумаг, выплаты по кредитам и т.п.), которые составили около 10% всех семейных расходов, что ниже, чем в среднем по Украине (11,8%), т.е. свободных денег у николаевцев остается несколько меньше. Далее, для сравнения, во всех показателях я буду в скобках указывать среднеукраинский уровень.

Итак, что показывает анализ потребительских расходов жителей Николаевщины. Ежемесячно на продукты и питание вне дома семьи тратят 5406 грн, или 53,2% расходов (53,1%). На алкоголь – 0,95% (1,0%), на табачные изделия – еще 2,57% (2,4%). На одежду и обувь – 635 грн, или 6,25% (6,4%), на коммунальные услуги, закупку топлива и оплату жилья – 1428 грн., или 14,06% (13,1%) – с учетом того, что это лето, и до повышения тарифов – то что же будет сегодня? При этом льготы, субсидии и ссуды в этой сумме составляют всего 13,37 грн.! Домашний обиход, техника и содержание жилья – 251 грн., или 2,47% (3%), расходы на медицину – 564 грн., или 5,56% (5,4%), на транспорт – 4,53% (5,5%), связь – 3,48% (4,1%), отдых и культуру – 146 грн., или 1,44% (2,3%), образование – 219 грн., или 2,16% (1,4%), рестораны, кафе и путевки (летом) - 282 грн., или 2,78% (1,81%), разное – 4,16% (3,9%)

Таким образом, потребительские расходы николаевской семьи выше среднеукраинских, но свободных денег остается меньше. Мы значительно больше тратим на образование, и значительно меньше – на культурный отдых, но компенсируем это поездками на курорты и ресторанами. Расходы на питание и одежду – среднеукраинские, на коммунальные расходы – выше среднего. Пьем меньше, курим больше, меньше расходуем на содержание жилья, транспорт и связь, больше – на лечение. А в целом, даже прошлым летом до 70% семейного бюджета уходило на питание и коммуналку… Как и в остальной Украине, впрочем.

Между тем, уже в начале IV квартала, в ноябре 2021 года, украинцам за коммунальные услуги начислили на 50% больше, по сравнению с ноябрем 2020 года. И самый низкий уровень оплаты за коммунальные услуги в Украине в ноябре был именно в Николаевской области - за тепло и горячую воду мы заплатили всего 9,5% от полного объёма (в среднем по Украине - 34,7%), за газ - 58,8% от начисленного (в среднем - 66,5%). То есть, полный коммунальный платеж семейный бюджет не тянет. В то же время, Николаевский госстат в январе громко заявил, что Николаевская область в декабре 2021 года заняла второе место в Украине по размеру средней зарплаты, которая составила аж 18 тысяч 414 тысяч гривен. Впереди - только Киев, с показателем в 26 тысяч 759 гривен, а наш славный конкурент Одесская область получила под елочку только по 15 тысяч 379 гривен на брата. Естественно, возникает вопрос, каким таким образом при зарплате в 18,5 тыс. грн., средний семейный бюджет на двоих человек в Николаевской области составил всего 11 тыс. 273 грн.? И почему уже в январе средняя зарплата по области упала в полтора раза - до 12 тысяч 535 грн.? То есть, в декабре годовые премии и доплаты составили половину областного фонда заработной платы? Мы даже догадываемся, кто получает эти очень средние зарплаты и премии...

В общем, рассказы в СМИ о том, что «жить стало лучше, жить стало веселей» как-то не лепятся даже с официальной статистикой. Кто-то, конечно, действительно повеселел, особенно те, кто во власти «рулит» денежными потоками. Но этих товарищей во власть выбирали вовсе не марсиане, - поэтому, кто нам виноват? Как говорят в народе: - «Каковы сани - таковы и сами». Пока мы сами не поменяем свое отношение к сложившейся в Украине ситуации, у власти не будет никаких стимулов что-то делать для страны, а не для себя любимых…