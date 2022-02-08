Полуостров Сенкевича. Пока Николаев дремлет, Очаков расширяется

Древний городок Очаков с 14 тысячами народонаселения с успехом присоединил к себе Кинбурнский полуостров.

Энергичный мэр Бычков не сидит, сложа руки, а устраивает общественные слушания, находит информ/поводы для СМИ, старательно исправляет генплан в угоду жалобщикам, тем самым, старается придать присоединению Кинбурна, который сродни Крыму по природным показателям железобетонную легитимность…

Хотя, для расширения своих границ очаковским депутатам логично сперва включить в черту города Черноморку или Бейкуш, как микрорайон, а Куцуруб и подавно. А уж потом зариться на дорогущие пески и воды Кинбурнского полуострова.

Однако на сей момент полуостров как цивилизация выглядит постно и сиротливо. Скверные пляжи, море чудесное, но для купания неудобное. Дикари отдыхающие живут «вороньими слободками». Того и гляди, подпалят лес своими керосинками.

Но, как хочется дня три пожить здесь Робинзоном, хотя пугают змеи и одичавший верблюд с плохими привычками, а также таинственные варщики креветки, добытой незаконными путями, схроны которых замаскированы в глухих местах полуострова. Но это уже совсем другая повесть…

А на сей час, в цикле «Полуостров Сенкевича» полезная лекция умнейшего горожанина Юрия Ицковоча Ицковского с историей о расширении границ Николаева.

Ингульский и Корабельный районы – второй Николаев, построенный в послевоенное время

Достаточно многочисленные читатели блога Елены Кабашной ознакомились с нашим с ней диалогом по поводу необходимости расширения границ города Николаева. Я проводил аналогию с расширением границ побратима Николаева – французского города Лиона и превращения его в агломерацию - Метрополию Большого Лиона. Казалось бы, аргументация убедительная. Рассказывал и об исторических примерах расширения городских границ Николаева в 19-м и 20-м веке, но не отметил еще одну историю расширения границ города - в советский период. В послевоенное время город бурно разрастался, и было это связано с созданием новых производств. Читатели справедливо указывали на этот недостаток моего изложения, и я счел необходимым его исправить в настоящем материале.

Не буду рассказывать об этой истории в деталях – я не краевед, но не могу не отметить связь индустриального развития Николаева с с разрастанием его территории. Тем более, что происходило оно буквально на моих глазах «старого» николаевца. Сначала в городе корабелов Николаеве началось строительство гиганта судового машиностроения – Южно-турбинного завода, со всеми вытекающими последствиями: жилищным строительством, появлением жилых кварталов – микрорайона ЮТЗ, со всей надлежащей инфраструктурой - социальной (школы, детские сады и Дворец культуры «Заря», детская и «взрослая» поликлиники), затем энергетической (электроподстанции Центральная, №2, а затем и ГПП целый ряд новых котельных) и транспортной (трамвайные маршруты №№ 6 и 7 и троллейбусные №№ 1 и 2, трамвайное и троллейбусное депо). В плановой экономике от принятия решения до его осуществления промежуток был небольшой, затруднения возникали только в связи с нехваткой ресурсов.

Хорошо помню, как я, юный электромонтер, выпускник Николаевского судостроительного техникума, добирался на работу на завод ЮТЗ трамваем №7, минуя трамвайную остановку «Огородная» (теперь она называется «Авангардная»). Слева по курсу простиралось кукурузное поле. Вспоминаю, и как долбил киркой в жорстве (дресве) траншеи для прокладки кабелей к строящейся электроподстанции ГПП - на месте позиций бывшей зенитной батареи, где в ближайшем будущем предстояло возникнуть рынку «Колос», дому быта «Юбилейный» и роддому №2. А там и знаменитому николаевскому зоопарку…

Дальше – больше. На месте 13-ой Линии Водопоя проложили ул. Космонавтов. Ее застраивали многоэтажными жилыми домами и общежитиями новых заводов: «Ингул» (трансформаторный), конденсаторный, подъемно-транспортного оборудования, смазочных систем (бывш. чугунолитейный, преехавший из центра города, с «пяти уголов»), обувной фабрики (также переехавшей из центра, с ул. Советской (теперь Соборной).

Вся эта агломерация, названная Промзона, возникшая фактически за городом, в районе кладбищ и бывшего хутора Водопой, и составила основу нового городского района, к которому перешло название «Ленинский». Теперь это Ингульский район. Район оброс новыми объектами культуры (кинотеатр «Космос», спорткомплекс «Заря»), скверами и парками, спортивными сооружениями), больницами и поликлиниками.

Словом, город Николаев продолжал разрастаться. Территориально, но не административно, т.е. решений о включении новых административных единиц в состав города не принималось. Но тут произошло событие качественно иного рода. Было опубликовано правительственное решение о создании еще одного городского района - Корабельного. В состав города Николаева был включен административный центр Жовтневого района - пос. Октябрьское. Произошло это без всяких референдумов: в те времена целесообразность стояла выше всяких там «демократических» процедур. Партийные органы следили лишь за тем, чтобы численность партийной организации КПСС в каждом из городских районов была примерно одинаковой. Но надо сказать, что решение о создании Корабельного района , принятое «наверху», «внизу» было встречено не просто с энтузиазмом, а на-ура. Появлялись районные органы управления, районный бюджет! Включение в городскую структуру давало надежду и на улучшение снабжения продовольствием, товарами и услугами, что в те времена имело немаловажное значение, и на улучшение транспортного сообщения.

Во все времена, как и сейчас, городская жизнь представляется более комфортной!

Но, конечно, главным фактором в принятии исторического решения был бурный рост экономики территории. Увеличение, в разы, производственных возможностей завода «Океан» со строительством сухого дока, и развитие авиаремонтного завода (НАРП) в Кульбакино. Строительство порта, который называли «военным», также имело значение. Оно открывало дорогу к строительству новых портовых сооружений на лимане, сокращающих «дорогу к морю», в последующий период. Теперь не промышленные объекты «пристегивались» к сельскохозяйственному району, а наоборот, ведущей отраслью стала промышленность и транспорт, а не сельское хозяйство, например, дислоцированный в Октябрьском совхоз им. Карла Маркса или совхоз «Декоративные культуры».

Конечно, возникали и логистические затруднения, но это не считалось тогда серьезным препятствием, хотя именно этот фактор отравляет жизнь местныи жителям и посейчас. Без малого полстолетия местные власти «пудрят мозги» жителям Корабельного района перспективами строительства троллейбусной линии. А тогда за моим отцом, работавшим на строительстве объектов завода «Океан», присылали «персональную» полуторку, и она призывно гудела под нашим балконом на ул. Адмиральской…

Классика советской индустриализации состояла в том, что жилой поселок со всей инфраструктурой возводился рядом с промышленным предприятием. Ведь в те времена миграция трудовых ресурсов была минимальной: часто люди работали на «родном» заводе всю жизнь. И жизнь эта круто изменилась в последние тридцать лет. Об этом речь пойдет ниже.

А сейчас продолжим повествование о расширении города Николаева в сторону устья лимана…

Думаю, что решение о создании района принималось и с учетом перспектив строительства Глиноземного завода. В ту пору секретарем обкома КПУ (фактически губернатором Николаевской области ) был выдающийся деятель Владимир Васляев. Конечно, этот фактор тоже учитывали те, кто занимался планированием развития территории. Технология получения алюминия, или как его называли (и называют) «крылатого металла» требовала сочетания ряда необходимых условий. Глинозем – полуфабрикат для получения алюминия, а выделяют его путем выщелачивания из алюминиесодержащей глины – бокситов. Бокситы же доставляются морем из африканской страны – Гвинеи, где имеются их большие залежи. Доставлять, естествено, их можно только морем. Поэтому необходим для этого обязательно удобный порт. Далее. Нужно большое количество пресной воды, которую можно обеспечить доставкой трубопроводом, например, из Днепра. Далее. Для складирования отвалов породы (шлама) нужны обширные свободные территории под шламовые поля. Полученный глинозем необходимо отгрузить в промышленных количествах к месту переработки его в металлический алюминий. Этот процесс требует большого количества электроэнергии. Для создания технологической цепочки решено было построить морской порт для перегрузки бокситов, атомную электростанцию – для обеспечения глиноземного, алюминиевого и других энергоемких производств и обеспечить отгрузки глинозема железной дорогой. Нужны были, конечно, трудовые ресурсы, современные технологии глиноземного производства и руководители, способные организовать вышесказанное. Финансирование обеспечивалось госбюджетом.

Технологии были привлечены французские. Франция имеет здесь большой опыт, ведь 90% глиноземов добывается в бывшей французской колонии Гвинее (Конакри). Снова наши пути пересеклись с французами, которые поставили необходимое оборудование и осуществляли его монтаж и наладку. И жили французские специалисты здесь же, рядом с промплощадкой, в гостинице «Металлург».

Все вышеперечисленное удалось обеспечить. Как это было сделано – вопрос отдельного материала, который, надеюсь, будет еще написан. В нем найдется место и многим историческим личностям, и эпизодам строительства и приватизации предприятия. Скажу лишь, что владельцы завода в рыночное время приватизационные обязательства в виде создания алюминиевого производства заменили на увеличение вдвое объемов производства глинозема. Причина – Украина не могла гарантировать обеспечение электроэнергией по конкурентной цене.

Затем стали появляться проекты создания в Корабельном районе новых портов и терминалов на Южнобугском лимане – об этом тоже расскажу подробно в другой раз. Но главное, что хотелось бы подчеркнуть в настоящей публикации - без увеличения в разы городской территории не может происходить никакое городское развитие, особенно индустриальное. Невозможно и развитие городской инфраструктуры, и связанное с ними привлечение инвестиций, и поступательное развитие науки и культуры, обеспечение комфортного и безопасного проживания населения. Да и сам рост населения!

Отмечу здесь успешные проекты последнего времени: строительство терминала «Никатера» рядом с заводом «Океан», появление предприятий по переработке сельхозпродукции «Сандора» и «Агрофьюжн», безусловно связанные с расширением города. Все это происходило на южном фасе города.

Тут бы нам рассказать и о планах перехода городских микрорайонов на правый берег лимана, векторе его развития в западном направлении, начало которому было положено присоединением Варваровки, со строительством в 60-е годы нового моста (тогда нового) и появлением здесьпланируемых новых производств электронной и радиотехнической промышленности. Но… концепция городского развития изменилась . И это, как говорит в сериале «Следствие вели…» герой, образ которого создал популярный актер Леонид Каневский, - «уже совсем другая история…».

Юрий Ицковский

P.S. Спасибо! Заслушались. Процветания и расширения в границах родному городу Николаеву. Александр Федорович мудрый Городской Голова, и он не упустит шанса, который счастливо начертали законы и условия.

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