Як російськаДума підвищує пенсії українцям

Законодавчий орган РФ визнав «незалежність» ДНР/ЛНР і скерував президенту Росії В. Путін відповідне рішення для підпису, після чого воно набуде юридичної сили. Тобто, верхівка північного сусіда України, не вигадавши нічого нового, пропонує окупованим територіям українського Донбасу шлях Придністров’я, Абхазії та Південної Осетії.

Ані Молдова, ані Грузія не сплачує пенсії власним громадянам, які залишились на окупованих територіях і отримали друге, третє громадянство. В цьому полягає суть солідарної пенсійної системи, яку використовують у відповідних екс-радянських республіках. Солідарні пенсії держава мусить платити виключно власним громадянам. Україна в Конституції та законодавстві про громадянство стверджує, що в нашій країні існує єдине громадянство і…продовжує платити пенсії 800 тисячам російських пенсіонерів (з паспортами РФ та «паспортами» ДНР/ЛНР), що постійно мешкають в Лугандонії.

Не менш, як 20 % цих пенсіонерів вже померли. Одначе їхні пенсії продовжують отримувати бойовики – діти. Адже так звана ідентифікація не передбачає верифікацію пенсіонера/ки за відбитками пальців. За сітківкою ока це важче робити, позаяк старенькі особи можуть використовувати лінзи. Мої товариші, що мешкають в окупованих Луганську, Лутугіному, Алчевську, Антрациті, Брянці, повідомляють про черговий різновид «бізнесу». Родичі, чиї батьки – пенсіонери померли, наймають самодіяльних акторок, що перетинають адміністративний кордон в Станиці Луганській з паспортами померлих ВПО. Псевдо українські пенсіонерки успішно ідентифікуються в банку (здебільшого працівниці банків, ПФУ також-в темі), отримують пенсію на картки, знімають готівку, повертаються в ЛНР, беруть власну долю, а решту видають дітям померлих пенсіонерів.

«Хахли – лохі і тєрпіли па жизні» - проголошують не лише в Донецьку, Луганську, а і в Москві. Перед визнанням Росією ДНР/ЛНР в якості окремих держав, усім місцевим пенсіонерам, студентам, працівникам, бойовикам повідомили, що з виплатою пенсій та різноманітної соціальної допомоги ситуація не погіршиться, а навпаки покращиться. Позаяк Україна й надалі буде платити пенсії, враховувати стаж, набутий в Лугандонії протягом 2014 – 2021 років, визнавати УСІ місцеві юридичні документи (свідоцтва про народження, смерть, шлюб, дипломи тощо). Абсолютно всі пенсіонери, окрім української, будуть отримувати місцеві пенсії ДНР/ЛНР та російські пенсії, при умові наявності російського громадянства. Пенсіонери з паспортами РФ сподіваються, що нарешті вони заживуть «па багатаму».

В головах пабагатіків відсутній навіть натяк на те, що Україна може припинити виплату пенсій, соціальної допомоги громадянам Росії, котрі мешкають на українській, окупованій Москвою території Донбасу. За рахунок зекономлених коштів ПФУ та два міністерства соцполітики й ветеранів могли б підняти пенсії та соціальні виплати півтора мільйонам ВПО, які втратили все, а нині мешкають на контрольованій урядом України території. Зрештою, можна збільшити виплати інвалідам, що отримали поранення під час війни на сході України з російськими окупантами.

Якщо Україна НІКОЛИ не планує у військовий спосіб повертати окуповані Крим та Донбас, вона може у повній відповідності з міжнародним гуманітарним правом припинити виплати пенсій та соціальної допомоги громадянам країни окупанта (РФ). Молдова і Грузія так давно зробили. Й ніхто не звинувачує їх в порушенні міжнародних правових норм, провокуванні гуманітарної катастрофи на фактично окупованих Росією територіях самопроголошених «республік». Проте - це не український шлях. Наша держава під проводом найвеличнішого лідера сучасності така багата, що платить пенсії громадянам інших країн, а власних пенсіонерів рятує від голодної смерті роздачою смартфонів та тисячею гривень для погашення боргів за «комуналку».