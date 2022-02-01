Україна в політичному та валютному ярмі МВФ

Україна починаючи з 1992р. отримала від МВФ 10 програм. Кожен транш якої надавався під виконання українським Урядом політичних завдань від представників місії МВФ.

Нас змушують брати кредити для того, щоб розраховуватися по відсотках за попередні запозичення. За 2021рік ми повернули 1,67 мільярда доларів, а цьогоріч маємо погасити ще 2,5 млрд доларів. Всього Україна до 2036 року має повернути 11,69 мільярда доларів. В той же час Україна буде й надалі продовжувати співпрацю з МВФ беручи нові кредити для зміцнення національної валюти. Голова НБУ Кирило Шевченко заявив, що Україна не має на меті відмовлятися від кредитних відносин з МВФ чи іншими міжнародними фінансовими інституціями.

Найбільш показовим прикладом політичного примусу від МВФ була восьма програма. 30 квітня 2014 року, після завершення Революції Гідності та приходу до влади в Україні Уряду Яценюка, Рада директорів МВФ ухвалила надання Україні нової позики Stand-by загальним обсягом 10,976 млрд SDR (16,5 млрд дол. США). Вимогою для надання кредиту в МВФ назвали перегляд програми субсидій на природний газ, що мало призвести до зростання на 50% вартості природного газу для домогосподарств. Андерс Ослунд, колишній економічний радник українського Уряду, прогнозував, що Україна заощадить два відсотки від валового внутрішнього продукту, якщо припинить субсидувати газ. Ще однією вимогою було створення Національного антикорупційного бюро. Український Уряд пообіцяв, що ціни на природний газ для домогосподарств із 1 травня 2014 року виростуть на 50%. Європейський Союз також вимагав від України забезпечити виконання вимог МВФ і це було умовою отримання близько 1,6 млрд євро. В рамках цієї програми Україна отримала два транші, перший — на суму 2,058 млрд SDR (3,1 млрд дол. США) та другий — 914,7 млн. SDR (1,3 млрд дол. США).

Але чи є це для України вдала співпраця з МВФ?

Для прикладу порівняємо співпрацю Польщі з МВФ. В 2009році Польща звернулася до МВФ по кредит, який призначений для збільшення валютних резервів країни і не був відразу використаний бюджетом. Гроші були збережені на рахунках польського Центробанку. Польща стала другою країною, яка скористалася анонсованою МВФ «гнучкою кредитною лінією». Першою, такий кредит отримала Мексика. «Гнучка кредитна лінія» не передбачає виконання будь-яких умов після отримання грошей. Сума такого кредиту необмежена.

Натомість, що ж пообіцяла Україна МВФ, а саме:

Наприкінці листопада - 2021року під час чергового перегляду програм МВФ Кабінет Міністрів погодився не проводити різке підвищення мінімальної зарплати. Тому в 2022-му році мінімалка збільшиться лише на 3% за прогнозованого зростання цін на 6,2%.

Крім того, в оновленому меморандумі з Фондом передбачено підвищення тарифів ЖКГ. Влада зобов'язалася з 1 травня 2022-го року визначати тарифи на газ та опалення виходячи з ринкової вартості.

Цілком імовірним є варіант, що Україні доведеться розраховуватися за борги з МВФ нашою сільськогосподарською землею.

Кожна третя гривня державного бюджету вже зараз іде на обслуговування боргів. А надалі Україна розраховуватиметься з кредиторами, продаючи нашу землю. Варто знати в чому інтерес МВФ у питанні продажу української землі. Тому що, одна з функцій Фонду - захищати інтереси кредиторів.

Отримані кошти МВФ йдуть на фінансування дефіциту бюджету, зокрема - на виплату пенсій і зарплат. Позичені кошти витрачаються неефективно, не сприяють відродженню економіки і просто «проїдаються».

Слід зазначити, що Україна платить борги не лише МВФ. Загалом у держбюджеті на 2022 рік закладено витрати на держборг у сумі 560 млрд грн. Це 43,3% доходної частини. Тобто із 10 зароблених гривень 4 доводиться віддавати кредиторам.

Якщо таку політику керівництво нашої держави буде проводити і далі, то українці не лише будуть ставати біднішими, а й втратять найдорожче – землю.