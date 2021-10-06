Коронавирус: история болезни и выздоровления

С уважением и благоговением отношусь к двум профессиям — медикам и педагогам.

С педагогами связана вся моя жизнь, особенно ранняя её часть. До сих пор хорошо помню, как мама вела меня в школу — первый раз в первый класс, а я плакал, упирался, не хотел идти. Но быстро понял, что школа — это прекрасно!

Считаю, что плох тот человек, который не помнит и не чтит свою первую учительницу. Я своей первой учительнице Евдокии Петровне Кравченко благодарен за всё, что она для меня сделала. Мы сдружились семьями, став взрослым я, по мере возможностей, помогал ей до последних дней её жизни. А жизнь она прожила долгую и достойную. Позже, когда подрос, моим классным руководителем был еще один замечательный человек — Галина Михайловна Присяжная.

Мне повезло: на моем пути — школа, техникум, институт, учеба моих детей, а теперь уже и внуков, - всегда были классные педагоги, а во время профессионального становления — чудесные наставники в работе.

Что касается врачей — это не менее нужная профессия, нежели учителя. Если педагоги дают знания, помогают познать мир и стать настоящим человеком, то медики стоят на страже нашего здоровья, спасают жизни людей. Господь при рождении дает всем одинаковые шансы, но кто-то в итоге становится рабочим, кто-то музыкантом, бизнесменом, инженером, а кто-то — бандитом. Каждый в жизни выбирает свой путь, и не нужно потом кивать на государство, общество, искать виноватых. Человек — кузнец своего счастья, создатель собственной судьбы.

К чему вся эта преамбула? - спросите вы.

Сейчас узнаете.

Недавно я переболел КОВИД-19. Практически все мои друзья и близкие переболели этой заразой. Но есть существенная разница.

Как человек ответственный и законопослушный, я сделал необходимые прививки, соблюдал социальную дистанцию с другими людьми и масочный режим, - всё, что предписано эпидемиологами. Но в итоге всё равно заразился. Сложно сказать, когда и где это произошло, жизнь вообще — сложная штука...

Я никогда не делил медиков на плохих и хороших, правильных и неправильных — это бессмысленная затея, о чем ярко свидетельствуют известные примеры из истории. Скажем, Уинстон Черчилль при всём своём сложном и задиристом характере, благосклонно относился к медикам и медицине как одной из важнейших сфер человеческой деятельности, поддерживал медицинскую систему своей страны на должном уровне. Да, он вёл не лучший образ жизни — много пил и курил, избегал спорта. Но доверие к врачам, качественное медицинское обслуживание, своевременная диагностика и лечение помогли ему прожить 91 год.

А вот Иосиф Сталин медиков особо не жаловал, относился к ним подозрительно, не раз подвергал необоснованным репрессиям светил советской медицины того времени — ученых, профессоров, академиков. Одно только дело «врачей-убийц», раскрученное явно не без его ведома, чего стоит! Десятки медиков, включая тех, кто лечил самого Сталина, были брошены в застенки по ложным обвинениям. И к чему это привело «вождя народов»? Когда его то ли отравили, то ли с ним случился банальный инсульт, медики просто боялись подойти к нему, лежащему без сознания в луже собственной мочи. Боялись все — от первых лиц государства до обслуги кунцевской дачи, где всё и произошло. В результате Сталин отошел в мир иной, прожив почти на 20 лет меньше Черчилля...

Я верю врачам, благодарен всем, кто лечил меня и моих близких. Для меня это Люди с большой буквы. К слову, в нашем роду ещё до революции был врач, врачом стала моя дочь, сейчас на медицинском факультете учится моя внучка. Уважаю их выбор профессии!

Но повторю ещё раз: медиков нужно слушать и доверять им. Если почувствовал недомогание — на занимайся самолечением, не ставь на себе эксперименты, основываясь на советах близких или неизвестно кем написанных рекомендациях из интернета. Обращайся к профессионалу-врачу, и чем раньше — тем лучше!

Если ощущаешь характерные симптомы респираторного заболевания — не иди на работу, не посещай общественные места и не тяни с обращением к доктору. Иначе всё может закончиться плохо и для тебя, и для других людей, которых ты невольно инфицируешь, сам того не желая.

Медицинская система в Николаеве в целом налажена. Да, не так хорошо, как в странах Запада, да, эту систему можно критиковать. Но персонал медучреждений добросовестно работает, несмотря на риск для здоровья и жизни. Положа руку на сердце, многие из нас сегодня согласились бы занять их места, зайти в инфекционную палату «ковидной» больницы?

А они продолжают делать своё дело — каждый день, каждую смену.

Наверное, городское управление здравоохранения знает печальную статистику, сколько медиков ушло из жизни, заразившись коронавирусом. Но и руководитель горздрава Ирина Шамрай не сидит на месте, у себя в кабинете. Она регулярно бывает в медучреждениях, на передовой борьбы с КОВИДом, и тоже рискует. И она сумела наладить такую систему работы отрасли, которая ничуть не хуже, чем в других областных центрах, а, возможно, даже лучше.

Ещё одна моя настоятельная просьба к николаевцам: обязательно вакцинируйтесь. Я знаю, как протекает КОВИД на примере своих близких. У меня не были вакцинированы сестра с мужем, дядя и тётя. В итоге все они переболели КОВИД-19 в тяжелейшей форме, лежали в реанимации, врачи буквально вытаскивали их с того света.

Низкий поклон медикам за то, что спасли их!

А вот я, моя супруга и другие родственники вакцинировались. И что же? Я тоже заболел, но течение хвори было совершенно иным: два-три дня температура, слабость, кашель, ломота в теле. Врачи профессионально подошли к делу, расписали протокол лечения КОВИДа, и буквально через две недели я был полностью здоров, тогда как моя непривитая сестра болела два месяца, и прошло немало времени, пока она с мужем вошли в привычную жизненную колею.

Вопрос стоит ребром — каждый должен определиться, что для него лучше: вакцинация или же угроза тяжелой болезни и даже смерти? Естественно, первый вариант предпочтительнее.

Знаю немало убежденных антивакцинаторов, подвергающих риску себя и окружающих. Что с ними делать? Не выселять же в отдельные гетто! Это могут расценить как нарушение прав человека. Ну хорошо, а о правах тех людей, которых антивакцинаторы могут заразить, кто позаботится?

Почему эпидемию удалось в сравнительно короткий срок победить в Китае? Там пошли двумя путями — жесточайший карантин (фактически — те самые гетто, которыми на время становились целые города) и поголовная вакцинация. У нас же, насколько мне известно, полный курс вакцинации не прошла и половина населения. О чем думает вторая половина: авось пронесет?

Как могут полагаться на «авось» разумные люди, гомо сапиенс, когда речь идет об их здоровье и жизни?!

Считаю, что на законодательном уровне следует обязать пройти вакцинацию всех, у кого к этому нет противопоказаний. А невакцинированным нужно не просто запретить выход на работу — им вообще пора запретить появляться в общественных местах, чтобы не подвергать риску себя и других людей. В свою очередь медики должны быть обеспечены высокими зарплатами и мощными социальными гарантиями. Причем, следует учитывать, что рискует персонал любого медучреждения, будь то «ковидный» стационар, роддом или обычная амбулатория. Да, они учились, давали клятву Гиппократа и должны спасать больных. Но им нужно жить, кормить семьи. Поэтому государство в ответ на добросовестную работу должно достойно им платить и дать уверенность в завтрашнем дне их семьям с учетом самого страшного варианта — летального исхода вследствие профессиональной деятельности. Иными словами, жизни медиков должны быть застрахованы, и не «для галочки», а реально, на солидные суммы, которые обеспечат нормальную жизнь и учебу их детей хотя бы до наступления совершеннолетия.

Вместо этого у нас политики радостно лезут к медикам в карман и начинают считать их деньги. Возможно ли такое в цивилизованных странах? Там наоборот гражданское общество считает деньги самих политиков, чиновников, но никак не медиков. Там медики — элита, привилегированный класс. Пусть лучше наши политики отчитаются, какие у них доходы и откуда! Вспомним хотя бы историю с «Нефтегазом Украины», который по итогам года получил миллиардные убытки, тем не менее его руководству выплатили миллионы долларов (!) премиальных.

Много украинских медработников уже уехало на Запад, где врач получает 2-5 тыс. евро и даже больше. Железный занавес давно рухнул, трудовую миграцию не остановить, и если наши чиновники и дальше будут рассуждать о том, что зарплаты в украинской медицине слишком велики, то очень скоро отрасль ждёт кадровая катастрофа.

Если чиновники объявят всеобщую забастовку, мир не перевернётся и никто не умрёт. А если медики? Это будет бедствие, хаос, коллапс национального масштаба.

Медикам и педагогам нужно обеспечить такие условия работы, чтобы они гордились ею и были уверены в завтрашнем дне. Поверьте, выучить и вылечить людей дано не каждому. А если государство не в состоянии обеспечить нормальное функционирование этих двух ключевых отраслей, оно попросту нежизнеспособно и не сможет выжить в жестоком мире, где царит отчаянная конкуренция между идеологиями, религиями, экономиками и целыми нациями.