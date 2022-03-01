Тепле корито пуцькіна переповнене кровію

Хто навіть подумки засумнівається в геніальності царька, буде щонайменше звільненим. Коли керівник вічно миє силіковане озаддя в теплій ванні, навіть без натяку на критику, він завжди ухвалює невірні рішення. Через повний брак об’єктивної інформації.

Якийсь дебіл умовив Путіна наступати з Криму на Херсон, Миколаїв і переконав московського фюрера, що тут і зараз буде повторення кримської історії (с зеленими чоловічками) восьмирічної давності.

Шойгануті варвари, ви читати вмієте? Поцікавтесь навіть відкритими інформаційними джерелами. Серед населення Миколаївщини етнічні українці складають 84 %. Це менше, аніж в І–Франківській області (95 %) чи Тернопільщині (97 %), але більше, аніж в славетному Львові.

Навіть вічно «руцкій» (в московських мареннях та дописах деяких місцевих блогерів) Миколаїв у вашій голові та в реальності є двома абсолютно різними містами. Нагадую спеціально для патрушек, шойгушек, вротенбергів, дерипісьок – читайте. У Львові 770 тисяч мешканців розділені на 4 райони. Там досі діють 5 російських шкіл, по одній на район. В Миколаєві (населення – 480 тисяч осіб) є лише 4 російські школи, також по одній – на район. Але в нашому місті заплановане закриття російських шкіл, першокласників цього року з російською мовою викладання набирати не будуть. Від слова ВЗАГАЛІ.

Серед керівника, заступників голови МОДА етнічних українців немає. Це правда. Але й особи, що не володіють державною мовою, там також відсутні. Який руцкій мір? Кому він тут потрібен? Зніміть ваші балалаєчні окуляри і побачте – Миколаївщина є українським краєм з козацькими традиціями. Який нахрін обрізанець гжегош потьомкін ( з потємскіх, смоленських євреїв) засєліл еті стєпі? Ви з дуба впали, по якому ходить «кот учоний»?

Український потяг, лаптєногі мишебрацья, рухається в Європу. Ви вже спізнились. Можете смикати «стоп-кран», голосно псувати повітря вихлопами ваших «іскандерів» (типове слов’янсько-російське ім’я, правда ж?), - нічого не допоможе.

Українські військовики з о. Зміїний вказали вам точний маршрут руху. Повзіть туди мерщій, не відволікайтесь. Ось там – ваше історичне місце. Сьогодні БОГ носить форму ЗСУ.