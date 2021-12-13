Нетерпимость к пособникам оккупантов!

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03.03.2022 16:49

До войны я считал, что можно не поддерживать политические взгляды политика, но при этом иметь дружеские отношения с ним, как человеком.

Путешествуя по миру и увидев, как люди благожелательно относятся друг к другу независимо от политических, религиозных взглядов, считал, что толерантность это признак цивилизованности.

То, что я адвокат ещё более предопределило мою толерантность. Ведь адвокат защищает тех, кому требуется защита, а не тех, кто ему нравится.

Но где границы толерантности и моральности в отношении к преступникам и их пособникам?

В Николаеве, например, был такой персонаж Максим Невенчанный. Не он один, конечно, но его я лично знал. И много общался с ним. Понимал ли он, что делает своими бесконечными провокациями против политики нашей страны? Знал ли он, к чему это может привести? Однозначно. Списать его и таких как он деятельность на глупость или спасительную для них теперь шизофрению не получится. Провокаторы осознанно способствовали оккупантам в информационном поле. Были винтиками в имперской воинствующей пропаганде Кремля.

Можно ли поддерживать человека, который своими политическими провокациями и высказываниями привёл в наш дом войну? Ведь на первый взгляд это не Ганнибал Лектер и не Чикатило. Вроде бы он не расчленяет людей и не ест младенцев. Только говорит и пишет…

Не публикую фото и видео обстрелов российскими оккупантами больниц, детских садов. Убитых и покалеченных детей в Украине. Их достаточно. Эти хроники станут доказательствами военных преступлений российских оккупантов и их пособников. И суд будет не только в Гааге.

Не хочу призывать к остракизму. Это может напугать и настроить друг против друга нормальных граждан, наших горожан.

Правовую оценку их действиям даст суд после окончания войны.

Но морально отгородиться от поддонков - пособников оккупантов которые привели в наш дом войну это обязанность каждого прямо сейчас! Нулевая толерантность к таким персонажам необходима нам, что бы катастрофа к которой они вели никогда больше не повторилась!

Нюрнбергский процесс был не единственным. Он касался только высших чинов нацистской Германии. А над мелкими военными преступниками и их пособниками были другие судебные процессы «на местах».

В Николаеве уже был такой открытый судебный процесс. Проходил он 10-17 января 1946 года в театре им. Чкалова. Ныне это Русский драматический театр на Соборной площади (удивительно само наличие на центральной площади русскоязычного Николаева Русского драматического театра при «нацисткой», «бандеровской» власти).

Семь военных преступников приговорены на нем к смертной казни через повешение; два к каторжным работам.

Что мы можем сделать прямо сейчас? Отписаться от них в социальных сетях. Прекратить с ними общение. Прекратить любую поддержку. После нашей Победы ими займутся правоохранители!

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Максим Коваль

Глава общественной организации «Союз юристов Николаевщины»

Нетерпимость к пособникам оккупантов!
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