Короткий СЛОВНИЧОК ОКУПАНТА, що допомагає асвабадітєлям

(Розроблено для російських загарбників)
Вас ми закопаємо в полі – крематорія в етай дєрєвнє нєт
Відсмокчешуконя – паработаєш на фєрмє
Всрацібувгі@нобачив – заблуділся па картє
Вставай з колін, застудишдірку – запісь покаянного відео закончена
Декомунізація – здєся нєт памятнікав леніну
Замість головис@ака, пуцькіннеборака – шойгу кужумбетович алєнь
Зараз здохнешпутіноїд – російскій самоубійца в Українє
Звідки лізе цегі@ніще – аткуда прібилі, салдатікі
Знову обіс@алисьмоскалики – туалєтной бумагі нам нє видалі
Ідітьнаху@тварюки – вазвращайтєсь дамой, рєбзя
Іди їсти, худобо – кушать подано
Мамці зателефонуй, опудало – пазвані матєрі
Мокрі штани заміни і не смерди – мінє била страшна
Ми вас будемо смажити, мишебрацья – гатовіцца шашлик
Органічні добрива – псковскіє дєсантнікі
Пи@давам мокшідовбануті – кажецца, нас будут біць
Руки вгору, штани вниз, кацапетовськийфашист – пора здавацца
Свиноjоb – кадировєц
Суходрищіізмитіщі – масквічі
Улануде тут не пройде – будут стрєлять
Через hепународжені – люді знатной рязанскай пароди
Яму рий, лягай, скотино – ета канєц, бро +++