Короткий СЛОВНИЧОК ОКУПАНТА, що допомагає асвабадітєлям

(Розроблено для російських загарбників)

Вас ми закопаємо в полі – крематорія в етай дєрєвнє нєт

Відсмокчешуконя – паработаєш на фєрмє

Всрацібувгі@нобачив – заблуділся па картє

Вставай з колін, застудишдірку – запісь покаянного відео закончена

Декомунізація – здєся нєт памятнікав леніну

Замість головис@ака, пуцькіннеборака – шойгу кужумбетович алєнь

Зараз здохнешпутіноїд – російскій самоубійца в Українє

Звідки лізе цегі@ніще – аткуда прібилі, салдатікі

Знову обіс@алисьмоскалики – туалєтной бумагі нам нє видалі

Ідітьнаху@тварюки – вазвращайтєсь дамой, рєбзя

Іди їсти, худобо – кушать подано

Мамці зателефонуй, опудало – пазвані матєрі

Мокрі штани заміни і не смерди – мінє била страшна

Ми вас будемо смажити, мишебрацья – гатовіцца шашлик

Органічні добрива – псковскіє дєсантнікі

Пи@давам мокшідовбануті – кажецца, нас будут біць

Руки вгору, штани вниз, кацапетовськийфашист – пора здавацца

Свиноjоb – кадировєц

Суходрищіізмитіщі – масквічі

Улануде тут не пройде – будут стрєлять

Через hепународжені – люді знатной рязанскай пароди

Яму рий, лягай, скотино – ета канєц, бро +++