Война в Украине – угроза голода для всего мира

Много шуток было и есть на тему того, а «кто их по копаному пустит». Появилось время, чтоб расширить эту очень серьезную тему. Ведь продолжение войны может повлечь за собой голод. И в этом контексте, речь идет не только об Украине.

По данным Национального научного центра «Інститут аграрної економіки», Украина в 2021 году экспортировала 50,8 миллионов тонн зерновых на 12,3 миллиарда долларов. В список основных импортеров украинских зерновых вошли страны Азии, Африки и Европы, в числе которых:

Индонезия — $750 млн;

Испания — $645 млн;

Нидерланды — $552 млн;

Иран — $533 млн;

Пакистан — $355 млн;

Ливия — $342 млн;

Тунис — $306 млн.

А еще мы поставляем зерно в Египет, Китай, Индонезию и десятки других государств. Потенциально, сейчас, когда на территории Украины идет война, все эти страны находятся под угрозой продовольственного кризиса.

Инфографика из статьи «Обзор рынка зерновых культур 2021: экспорт, производство, тенденции», издания Latifundist.

По данным Государственного управления статистики, Украина поставляет в другие страны 16 основных зерновых и зернобобовых культур.

«По итогам 4 последних лет, их четко можно разделить на 4 группы. «Большая тройка» зерновых — кукуруза, пшеница и ячмень — экспортируются из Украины в объемах более 1 млн т. Три других культуры — горох, сорго и просо — в последние годы экспортируются в объемах более 100 тыс. т. Еще 4 культуры — нут, фасоль, овес, рожь — поставляются на внешние рынки преимущественно в объемах более 10 тыс. т. И есть еще 6 культур, которые вывозятся за границу в объемах от нескольких сотен тонн до 10 тыс тонн: рис, чечевица, тритикале, кормовые бобы, гречиха и семена канареечника», - пишет профильное агарное издание Latifundist.

Война в Украине в контексте продовольствия уже имеет свои последствия. Например, по данным издания Forbes, уже во вторник, 1 марта, фьючерсы пшеницы на Чикагской товарной бирже выросли на 5,4% до $9,84 за бушель из-за войны в Украине. Такие показатели в последний раз были во время мирового финансового кризиса в 2008 году. Аналогичный рост цен наблюдается не только по пшенице, а по другим зерновым.

При этом, одно дело, когда речь идет о повышении цен на то, что уже есть, и совсем другое – когда за все деньги мира не получается купить то, что жизненно необходимо. Я сейчас о том, что ведение полномасштабной войны на территории Украины, которая владеет третью часть всех пахотных земель Европы, делает невозможным начало посевной. Это значит, что если война не закончится в ближайшее время, то ее последствия коснутся всего мира. Ведь бомбя «Градами» села, сбрасывая ракеты на мирные города, оккупанты не выбирают – фермер ли там, ребенок, русскоговорящий или украиноговорящий.

У мира нет времени на долгую войну в Украине. Надеюсь, мир это понимает.