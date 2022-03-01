Un pour tous, tous pour un! И «пусть говорят»

Внесу ясность в смыслы заголовка. «Пусть говорят!» - так называется заказное шоу А. Малахова, на котором положено начало пропагандистскому терроризму РФ против Украины.

«Un pour tous, tous pour un» (фр.) – «Один за всех, все за одного!». Победоносный девиз французских мушкетёров.

Интересен факт, свидетельствующий о том, что девиз - Un pour tous, tous pour un! - в девятнадцатом веке привел к образованию идентичности ( целостности, тождественности, непрерывности ) Швейцарии как единой нации.

А дело было так. В 1868 году безжалостная буря привела к неистовому подъёму воды в центральных швейцарских Альпах. Особо сурово пострадал кантон Tessin, с итало/швейцарским населением. Вода еще тот захватчик, сметающий всё на своем пути.

Тогда правительство – Федеральный совет – обратилось к швейцарскому народу с просьбой о сборе пожертвований в пользу потерпевших от стихийного бедствия.

В процесс активно включилась молодая, но прагматичная и клыкастая швейцарская пресса. Журналисты использовали этот девиз, похожий на призыв, уже ходивший тогда между жителями Западной Швейцарии, в газетных просьбах и воззваниях о пожертвованиях.

О, чудо! Именно этот девиз и завершил образование государства Швейцария!

И хотя ни в одном официальном документе «Один за всех, все за одного» не прописан, именно он является историческим выражением смысла внутренней политики Швейцарии и основы монолита солидарности.

Не скрою – обожаю эту горную страну, Женеву, но сегодня во мне кричит любовь к Украине!

Может вам покажется то, что исторические эссе ныне не в тему и неактуальны. Категорически не соглашусь! История делает из человека гражданина. История вам на многое откроет глаза. А объединяющий девиз ныне полезнейший тренд.

Мы все, украинцы, в это трагическое и страшное время свято обязаны помогать и поддерживать друг друга. Делиться куском хлеба, лекарствами, протягивать руку помощи тем, кто в беде. И, самое главное, сохранить наших детей и внуков. Да, будет трудно, будет тяжело как никогда. Но мы обязаны выстоять!

Все наши беды созданы людьми, и только люди могут их преодолеть. Господи! Твоё море огромно, а моя лодка так мала… Однако сегодня каждый из нас должен быть полезным и эффективным на своём месте: врач лечить, пекарь у печи выпекать украинские паляныци, продавец за кассой, журналист рядом с объективными новостями, писатель со своим неподкупным и принципиальным пером, совестливый чиновник на своём!

Но у меня к вам одна просьба - оставайтесь живыми! Мертвыми мы Украине не нужны!!! Эти земли моментально заселят другие народы…

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Как нас в ноябре 2012 года «мочили» на шоу Андрея Малахова «Пусть говорят!»

Мои поездки на рос/ТВ, а это были два канала ОРТ и Россия-1, связаны с нашумевшим во всем мире «Делом Оксаны Макар», криминальным делом, которое загадочным образом перекроили в политическое.

К сведению читателей, в этой детективной истории настоящий виновник так и не пойман. Зато выгодополучатели живут припеваючи. Правда, мамаша Суровицкая куда-то исчезла, квартиру, купленную на народные пожертвования, продала.

Воздушная тревога… Рукопись отложена в сторону…