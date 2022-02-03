Згуртовані війною. Розгнівані українці прагнуть миру лише на власних умовах

Дослідницька компанія Gradus опублікувала аналітичний звіт “Суспільно-політичні настрої під час повномасштабного вторгнення військ російської федерації на територію України” https://gradus.app/documents/164/Gradus_Research_Report_War_3_3_2022.pdf

Дослідження проводилося серед жінок та чоловіків віком від 18 до 60 років, що мешкають в містах України з населенням 50 тис. жителів та більше. Загалом повністю опитано 2144 людини.

Частково інформацію цього звіту я анонсував на своїй сторінці у Фейсбуці.

Відрефлексувавши після прочитаного звіту та написаного посту, вирішив зробити більш розгорнутий аналіз і запропонувати висновки.

Дослідження відображає соціальні настрої та тенденції українського соціуму в умовах війни. Звіт дозволяє зробити оптимістичні висновки щодо свідомості та патріотичності нашого суспільства.

85% із нас вважають вторгнення рф основною причиною нервувань або стресу. 34% переживає за соціально-політичну ситуацію в країні. На третьому місці - 27% стресує через фінансові складнощі. Це вказує на те, що економіка України на даному етапі нормально проходить війну і громадяни не відчувають різкого погіршення свого фінансового становища.

Останнє, через що зараз переживають українці це романтичні стосунки - 3%. Війна не час для сварок!

Серед Топ-10 причин, що спричиняють страх та нервозність на першому місці називають безпеку близьких - 84%, а ризик померти під час бойових дій ставлять на друге місце - 55%.

Тобто українці, традиційно, в першу чергу переживають за свої родини, а вже потім за себе. І це вже стійка сформована риса нашого національного характеру, яка стабільно проявляється у різних ситуаціях і війна не змогла зламати нашу відданість сімейним цінностям.

Слід додати, що 30% опитаних переживають через доступ до продуктів харчування, а 20% - до медикаментів. Лише 15% стресують через зняття готівки і це свідчить про стабільну роботу банківської системи України в умовах війни.

Показово, що ми мало переживаємо за те, що чекає на нас в новому населеному пункті України. Це вказує на достатню впевненість українців у гостинності та щирості один одного. Ми не сумніваємося у загальній готовності допомагати один одному.

Внаслідок війни у 72% українців життя змінилося докорінно і сильно. Однак, лише 13% залишили своє постійне місце проживання, 83% залишилися вдома. Із тих хто змушений тікати від війни 75% перемістилися в інші місця в межах України, 15% - виїхали за кордон.

Таким чином, не дивлячись на візуально перевантажені автошляхи у західному напрямі у перші дні війни, цифри вказують на те, що все ж таки не велика частина українців залишила свої домівки.

Війна це горе, біль, страх, сльози та страждання. Але аналітика показує, що переважаюча емоція українців через напад рф це гнів (62%), потім ми відчуваємо напруження (38%) і тільки 35% із нас відчувають страх. Отже, українці виявилися далеко не гречкосіями, які відчувши перші удари ракет забилися в нори. Навпаки, у магазинах розкупили не гречку, а зброю та набої. У результаті солдати другої у світі армії деморалізовані та розгублені, адже вони натрапили на опір нації і проти них воює уся країна.

Ми на 82% впевнені у здатності відбити наступ рф. Здебільшого ми у цьому покладаємося на міць Збройних Сил України (63%), на згуртованість та спротив українського суспільства (61%), а також на військову допомогу країн Заходу (58%).

Українці на 82% впевнені у здатності України відбити напад росії. Причому, найбільш у цьому впевнені на Заході України (90%), найменш на Сході (67%), Центр та Південь вірять у перемогу з однаковою силою 84% та 83% відповідно.

Однак, згуртованість українського суспільства заради перемоги найбільша на Сході України - 92%, на Заході - 90%, найменша на Півдні - 75%. Загальна згуртованість українців знаходиться на рівні 86%.

Ми на 77% впевнені, що в результаті війни Україна стане сильнішою. Натомість для росії ми прогнозуємо світову ізоляцію (70%) та підірвану економіку (65%).

Соціологія свідчить, що ми не сильно віримо у шанси України на вступ до ЄС але все ж таки більше половини із нас (53%) вірить, що ми маємо високі шанси приєднатися до європейської спільноти.

Внаслідок війни у 81% українців погіршилося ставлення до росії. Це дійсно так, адже сьогодні навіть ті, хто вчора був досить лояльним, говорять про те, що ненавидять путіна та росію. Причому у війні українці однаково винуватять як керівництво рф (46%) так і всіх разом росіян (народ, керівництво, еліти рф) (40%). Отже, для нас сьогодні є ворог росія і ми не намагаємося когось виокремити і виправдати.

Незважаючи на жахіття, які принесла росія війною на нашу землю, ми прагнемо миру на наших умовах (47%) та відводу військ рф з України (37%). Показовим є те, що лише 9% прагне припинення вогню і лише 1% підтримує мир на умовах рф (хто ці зрадники).

Щодо військовополонених українці проявляють гуманість і здебільшого (41%) розглядають їх як актив для обміну на наших військовополонених. 21% українців вважають, що вони мають відбудовувати Україну після війни.

В Україні війна і найбільшою довірою 63% користуються Збройні Сили України. Президентові України довіряє 54%. Волонтерським організаціям - 39%.

Рівень підтримки дій Президента України В. Зеленського становить 85%.

Отже війна не затьмарила, а підкреслила традиційні цінності українського суспільства: родина, гостинність, щирість та відкритість. Переживаємо у першу чергу не за себе, а за своїх рідних. Усьому світові ми демонструємо не страх, а гнів. Українці готові битися до останнього набою. Віримо у нашу перемогу. Миру прагнемо лише на наших умовах і щоб ворог прибрався геть із нашої країни. Згуртувалися у боротьбі. Віримо у нашу армію та підтримуємо Президента України.