Путін повинен бути ліквідованим

Кожен день перебування цієї істоти серед фізично живих Приносить людству сотні смертей ні в чому не винних громадян. Тиран – диктор мусить бути негайно усунутим від будь-якої влади із збереженням «демократичного обличчя» західного світу.

Для однозначного висновку про справедливу майбутню долю В. Путіна пропоную читачам стислу довідку про деяких відомих більшості українців політичних нелюдів, котрі причетні до в кілька разів меншої кількості загиблих людей (кожен окремо) аніж теперішній президент РФ.

Саддам Гусейн (28. 03. 1937 – 30. 12. 2006), очільник Іраку. Був звинувачений в геноциді, тобто, військових злочинах, курдів, групи іракських шиїтів та громадян сусіднього Кувейту. Іракський суд першої інстанції позбавив Саддама можливості скористатись апеляцією, касацією. Диктатор – вбивця майже 6 тисяч осіб був повішений в м. Багдад за вироком суду. Слободан Мілошевич (20. 08.1941 – 11. 03. 2006), керівник Сербії. Був звинуваченим у геноциді кількох тисяч мусульман. Володіючи англійською мовою та юридичною освітою, відмовився від адвокатів, захищався самостійно. Загадково помер в камері в’язниці в м. Гаага, не дочекавшись жодного вироку. Муаммар Каддафі (13. 09. 1942 – 20. 10. 2011), лідер Лівії. Знищив кілька тисяч лівійців – опозиціонерів. Був вбитий повсталими революціонерами посеред вулиці. Вже померлого від кількох пострілів полковника Каддафі ґвалтували, лупцювали. Жодного досудового розслідування чи судової процедури відносно нього не було. Радован Караджич (19. 06. 1945 - ), був звинувачений у військовому злочині – геноциді мусульман, себто вбивстві 6 тисяч албанців за його наказом. За касаційною скаргою Р. Караджича суд переглянув рішення першої інстанції – 40 років позбавлення волі і 20. 03. 2019 ухвалив новий вирок. Караджич відбуває довічне ув’язнення і, вочевидь, помре в одиночній камері. Осама бен Ладен (10. 03. 1957 – 02. 05. 2011), був звинувачений політиками (не судом) у вбивстві майже 3 тисяч громадян США 11. 0. 2001. Осама протягом 10 років переховувався від правосуддя. Американський президент дав вказівку спецпідрозділам США знайти О. Ладена та фізично знищити, поза судовою процедурою. За словами лідерів західного демократичного світу 02. 05. 2011 О. Б. Ладен був вбитий американцями у власному бункері на території Пакистану, незалежної країни. США не отримували від керівництва Пакистану дозволу на потрапляння в цю державу озброєних американців, що прибули виконати політичний вирок О. Ладену.

Повертаємось в сьогодення. Від квітня 2014 року Росією окуповано частину території незалежної держави України та вбито більш, як 16 тисяч українських громадян, половина з яких були мирними мешканцями, жінками, дітьми. За наказом В. Путіна щодня російські військові розстрілюють та бомблять мирні квартали українських міст. Це геноцид українців в 2022 році, коли існують Радбез ООН, ОБСЄ, НАТО. До речі, Україна щороку сплачує членський внесок ООН. За що? За глибоку стурбованість….з приводу геноциду, що восьмий рік триває в центрі Європи.

Коли один психічно хворий вбиває 3 тисячі американців, президент США дає наказ ліквідувати його фізично, навіть на території іншої держави. А ось якщо інший хворий індивід протягом 8 років знищує 16 тисяч українців, американські президенти продовжують вести з нелюдом перемовини. Світові лідери умовлять хворого дідуся: «Володенька, ай-ай-ай. Не можна вбивати українців, не роби дурниць. Бо дядя Дон чи анкл Йося може поставити тебе в куточок. Будь чемним, Вовчику. Інакше ми відберемо всі твої іграшки».

Добровільно В. Путні владу нікому й ніколи не віддасть. До власної смерті. Жодних важелів впливу, щоб примусити х…йло вирушити на пенсійний відпочинок, ні в кого немає. Навіть якщо заморозити гроші російського диктатора в банку Ватикану та відібрати кошти у його доньок, хлопчик Вова прокричить: «А мінє нє больна, куріца давольна!» Окрім себе ця істота ніколи нікого не любила. Припиніть міряти його якимось людськими лекалами. Загальнолюдські мірила йому не відомі.

Краще поясніть, як ви в США та інших країнах НАТО спокійно засинаєте з вашими подвійними стандартами. Життя кожного американця – це щось одне, а життя українця – це щось інше, другорядне чи взагалі нікому, окрім громадян України, й непотрібне.

До слова, ті президенти України, які від 1991 року та до 2022 року неухильно роззброювали, послаблювали Батьківщину, як ви тепер дивитесь в очі українцям? Не соромно?