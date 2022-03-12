Про гуманітарку від окупантів

Телефоном говорив нині з братом Ігорем, котрий мешкає у власному будинку під Вишгородом. Він записався до місцевої команди територіальної оборони. Його син – в ЗСУ. Говорили про війну та гуманітарну допомогу від російських агресорів, яку із захопленням беруть деякі українські громадяни, мешканці окупованих міст Херсонщини.

З одного боку напівголодних пенсіонерів по-людськи жаль. Як громадянин України, що отримує 2200 грн пенсії за 39 років загального стажу, я їх розумію. Для декого дієта голодом може скінчитись смертю.

Але гірше смерті може бути лише життя… з ГАНЬБОЮ.

Як юрист, мушу голодним бабусям з дідусями дати певні пояснення. Читайте та потім не кажіть, що вас не попереджали, ви – маленькі люди, ви нічого не знали, «как еті рускіє мальчікі на БМП ілі в самольотах».

Звідки у військових РФ, що окупували Нову Каховку чи Мелітополь узялись продукти для гуманітарної допомоги? Подивіться на карту, почитайте про здичавілих, голодних російських полонених. Ви реально такі ідіоти, не можете скласти два плюс два, носите біруші, щоб нічого не чути та чорні окуляри, аби ніц не бачити?

На окупованій території України російські вояки в першу чергу грабують продуктові магазини. Спочатку «руцкій мір» вбиває, мародерить, а вже потім ґвалтує ваших доньок, жінок, іноді онуків. Ви не чули про пограбовані озброєними «визволителями» крамниці в Херсоні, Каховці, Мелітополі, Енергодарі, Генічеську, селах Запорізької, Херсонської, Миколаївської областей? Частину харчових продуктів окупанти не встигли зжерти і за наказом командирів під телекамери роздають голодному місцевому населенню.

Надаю стислу довідку. Співучастю у правопорушенні за ст. 26 КК України є умисні спільні діяння декількох суб'єктів у вчиненні умисного кримінального правопорушення. Українська судова практика визначає співучасть як таку, якій притаманні наступні ознаки: наявність двох чи більше суб'єктів, які беруть участь у вчиненні одного й того самого умисного злочину; спільність їх участі у злочині; умисний характер діяльності співучасників.

Зазвичай особи, яким інкримінується співучасть, намагаються говорити про відсутність такої ознаки. Аргумент - з іншими співучасниками вони (прямо) не домовлялись вчинити злочин. Суди не приймають такі доводи до уваги, посилаючись на наявність спільних дій.

В російському кримінальному слензі – а українського немає – співучасники, які «ідут на дєло (мокруху)», намагаються «замазать» якомога більше осіб.

Частину власників продуктових крамниць та працюючого персоналу, які перешкоджали озброєному грабунку, окупанти з Росії вбили. Люди, які беруть з рук вбивць гуманітарну допомогу (харчі) іноді бачать за етикетками на товарі, де пограбовано олію, крупу чи консерви. Але голодні і щаслві, бо це ж – безкоштовно, роблять вигляд, ніби нічого не помітно.

Дорогі мої співвітчизники, вас «замазалі». На майбутньому суді грабіжники скажуть, що вони були робінгудами. Місцеві бідні пенсіонери (співучасники) попросили їх забрати в олігархів продукти та роздати простим людям. Бо ж панівний режим, київські нацики, довели стареньких, інвалідів, безробітних до голоду. Російські окупанти – рятівники. Позаяк забрали у рітейлерів награбоване та роздали біднякам. Мешканці Херсонщини, коли будете жерти гуманітарну допомогу з рук окупантів, не вдавіться кровію захисників України. Вона крапає з кожного отриманого вами продуктового пакету