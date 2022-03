Про гуманітарне право, ігнороване росіянами

Коли увесь світ бачить, як росіяни за наказом правознавця В. Путіна та оленезнавця С. Шойгу кидають авіабомби на пологовий будинок в Маріуполі, і нічогісінько не робить, бо РФ може напасти і на інші країни, не можна мовчати. Ті політики, котрі не закривають українське небо від російських авіа-хижаків, продовжують безкінечні умовляння московського диктатора, є співучасниками злочинів.

Щоб переконатись, що РФ ігнорує будь-які норми міжнародного гуманітарного права, сформовані Деклараціями, Угодами, Меморандумами, Конвенціями (зокрема, Женевськими Конвенціями), достатньо ввімкнути комп’ютер та почитати відповідні документи.

Якщо вам потрібно знайти додаткову інформацію, то скеровую вас сюди.

Офіцери інструктують російських окупантів наступним чином.

Говоріть, що ви потрапили в Україну випадково, вас везли вночі на навчання, але не сказали куди. Українці не мають права вбивати військовополонених. Згідно Женевських конвенцій вас повинні годувати (тричі на день), забезпечувати спальними місцями (щоденний сон – не менш, як 8 годин). Хто потребує, отримає медичну допомогу. Вам зобов’язані надати можливість повідомити родичів, де ви знаходитесь. Якщо ви когось вбили, самосуду не буде. Максимальне покарання в Україні – довічне ув’язнення. Смертної кари, як в Білорусі, там немає. Але кажіть, і на суді також, що ви нікого не вбивали та не стріляли в мирне населення. Тоді потрапите під амністію й в програму обміну військовими полоненими.

А тепер поясню те, що не знають захисники України. Усі взяті нашою державою зобов’язання в рамках гуманітарного права щодо прав військовополонених стосуються ВИКЛЮЧНО ЗСУ!!! Тобто, коли росіянин здався в полон бійцям ЗСУ, він дійсно має певні права. До речі, наші військові жодного разу ще не порушили ці права. Полонені з РФ виліковані, нагодовані, одягнені. Ніхто їх навіть не лякає катуваннями, фізичними чи психологічними. Окупантам дозволяють телефонувати власним мамам, дружинам.

УВАГА! Зобов’язання поводитись з полоненими росіянами в межах Женевських конвенцій, жодним чином не розповсюджуються на територіальну оборону, міську варту, громадські формування з охорони громадського порядку В ЧАС ВІЙНИ. Ніхто не зобов’язаний інструктувати ці підрозділи, що виникають під час вітчизняної війни проти агресора – РФ на території України, стосовно гуманітарних конвенцій. Тому можна сміливо вбивати окупантів під час спроби втечі, вести серед них виховну роботу, демонструючи наслідки їхніх дій.

Русіш зольдатен, кацапієн націст, здавайся ЗСУ. Тєбья шдьот гарячая єда, койкомєсто і звонок мамє. Тоді можеш гарантовано лишитись серед живих.

Чим більше ворогів ми вб’ємо, тим швидше на нашу землю прийде мир. Дієвішої формули історія людства не знає.