Каков прівєт – таков атвєт або про вічне «не на часі»

Улюблений вислів теперішнього керівництва України, який воно використовує, приперте до стіни неспростовними аргументами, - «не на часі».

Ліквідуйте в Україні православну церкву московського патріархату (підрозділ ФСБ РФ), звучить звідусіль, - не на часі. Примусьте, нарешті, державних чиновників в публічних виступах використовувати українську мову (приміром А. Геращенко чи керівник Миколаївської ВЦА В. Кім і далі принципово москворотять) – не на часі. Позбавте українського громадянства та депутатського мандату народних депутатів України, які мають друге громадянство (російське, ізраїльське, американське) – не на часі. Депортуйте з України усіх громадян РФ – не на часі. Звільніть з високих посад в ОПУ, КМУ всіх російських агентів, в тому загалі й учасників «вагнергейту», - не на часі. Випустіть на волю всіх учасників АТО, амністуйте ветеранів російсько-української війни – не на часі. Знищіть два КПП (Чонгар, Каланчак) - виходи з Криму та Керченський міст, адже триває війна з Росією, - не на часі, В. Зеленський ще домовиться з В. Путіним про закінчення війни. Український президенте, припиніть звертатись до українських громадян на окупованих Росією територіях російською мовою – не на часі. Закрийте кримінальне провадження проти очільника оборони Миколаєва генерала Д. Марченка, поверніть 20 мільйонів грн застави – не на часі. Терміново націоналізуйте все майно російських фізичних та юридичних осіб в Україні – не на часі, але ми будемо лякати РФ цими діями. Припиніть обіцяти полоненим росіянам, що їх безболісно відпустять додому, якщо за ними приїдуть мами – не на часі. Назвіть українських посадовців, які забезпечили безперешкодний вихід російських військових з Криму та Білорусі, в напрямку Києва – не на часі. Притягніть до кримінальної відповідальності тих, хто розкрадав бюджетні кошти за програмою «Велике будівництво» замість фінансування потреб ЗСУ – не на часі. Поверніть синів (призовного віку) усіх українських високопосадовців в Україну, швейцарські, британські, американські університети зачекають, поки у нас війна, - не на часі.

То ж якого рожна керівництво України репетує, волає, коли натівці відмовляються закривати від росіян українське небо. Європейці вже вивчили цю українську відповідь і переадресовують її нам – НЕ НА ЧАСІ. Закривайте власне небо самотужки. Тими ракетами, які ви не купили, бо 3 роки будували дороги, нині розбиті російськими танками, та мости, котрі довелось підривати. Керівники усіх західних країн протягом останніх трьох місяців попереджали ЗЕ та його мішпаху про запланований широкоформатний наступ РФ. У відповідь УСІ керманичі України, включно з арами хамами, принижували європейців та американців – панікери, провокатори, гірше сукабєєвої та соловейка з Москви. Де вибачення українських керманичів перед нашими міжнародними партнерами? Не на часі? Тоді не дивуйтесь відкритому небу над Україною. Колись його, можливо, закриють. Наразі – НЕ НА ЧАСІ (((