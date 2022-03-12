Довірливим оптимістам присвячую

Не припиняю дивуватись наївності, ідіотизму наших громадян, котрі пишуть, що після перемоги у війні ми притягнемо до відповідальності усіх злодіїв. Пояснюю вам вчергове, як юрист. ВИ НІКОГО НЕ ПРИТЯГНЕТЕ ДО ЖОДНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ. За програмою «Велике крадівництво» були вкрадені та переведені в офшори сотні мільярдів гривень. Це реальність.

Але всі речові докази, якщо станеться чудо і кримінальні провадження порушать, вже знищені. Паперові докази спалені під час пожеж, викликаних обстрілами. Первинних документів вже немає. Яка «виїмка»? Виймати вже нічого. Дороги розбиті російськими танками, мости підірвані. Як ви доведете, що в цей міст вклали будівельних матеріалів на суму 10 мільйонів доларів замість 100 мільйонів? Як здійснити будівельно-технічну експертизу на уламках бетону, заліза, перемішаних із землею, речами, трупами солдатів? Свідки також будуть проблемними. Одні десь загинули, інші виїхали за межі України, тікаючи від війни. А когось слідство (за хабарі) не буде шукати. Всі, то крав мільярдами під час «Великого будівництва» по суті витягли щасливий квиток. Війна виявилась тим БІНГО, котре сховає кінці у воду. Як колись казали, «війна все спише».

Всю знищену інфраструктуру за кошти західних фондів будуть відбудовувати ті самі фізичні та юридичні особи, які стали мультимільйонерами, мільярдерами під час розкрадання «Великого будівництва»…

Треба відбудовувати нову країну. Шукати, хто й скільки бюджетних мільярдів вкрав – буде «не на часі» ((( Чиїсь діти й надалі будуть вчитись в британських приватних школах, в швейцарських коледжах та американських університетах. А ваші доньки й сини будуть сидіти в класах щойно відремонтованої сільської школі з туалетом на вулиці, куди їх завезе старенький автобус жовтого кольору Кожному – своє, як казали німецькі/російські нацисти та українські реформатори…

P. S.

В. Зеленський вже повернув в Україну 40 мільйонів доларів з офшорів, які він отримав від «Привату» І. Коломойського? Скільки грошей родина президента України офірувала ЗСУ? Зелені оптимісти, що там чути про повернення олігархами мільярдів в Україну та сплату податків? Дружина Д. Арахамії вже закрила власні офшори? Як працює антиолігархічний закон? В яких військових частинах ЗСУ служать сини І. Коломойського, П. Порошенка, Р. Ахметова, Л. Кравчука, онук Л. Кучми, зять Л. Пінчука, зять О. Ярославського?