Полуостров Сенкевича. SOS! Тримайтеся купи

Записки коллективного оптимистического трагика под вой сирен. Уважаем выбор Александра Федоровича не употреблять в пищу мясо, но поддержать инициативу мужественного мэра весьма непросто. Вкусненькие котлетки по-киевски, цыплята табака, отбивные по-французски с помидорчиками – сии мясные блюда предмет коллективного обожания. Хотя с каждом днем обожание перетекает в область гастрономического воображения.

Побеждает минимализм потребностей!

Госсекретарь США Энтони Блинкин уже успел сравнить гуманитарную ситуацию в Украине с блокадой Ленинграда. Увы, американцы знают, что говорят, мы убедились от и до.

Правобережные николаевцы, варваровцы, кожей ощутили в некоторой мере брошенность. Мост, разумеется, серьёзный логистический фактор. Собирая материалы, наша группа под грохот обстрела, пробежалась по основным пунктам гумпомощи мирному населению.

На Клубной, 82 находится пункт организованный Департаментом соцпомощи горисполкома. Добросердечные варваровцы приносят кто что может – банку огурцов, пару десятков яиц, мучное, одежду подушки и полотенца с простынями. Нуждающиеся приходят на Клубную исключительно за продуктами питания, старикам лежачим сотрудники пункта приносят необходимое на дом.

Наискосок по Веселиновской Автомагазин. В нем расположен гуманитарный пункт депутата облсовета от партии «За майбутне» Руслана Нероды. Узкий проход перед прилавком забит ящиками с медикаментами. Журналиста встречают недоброжелательно. Собственно, и разговаривать не с кем – кроме самого депутата Нероды.

Для Автора, как для обитателя полуострова Сенкевича, интерес элементарен – что получат нуждающиеся жители Варваровки. И ничего личного!

Заметим между тем, что на полуострове живет немало высокопоставленных персон и бизнесменов, но они не спешат со своей помощью на Клубную,82.

Вполне возможно понять раздражение на мои требования – поделиться медикаментами – депутата от партии «За майбутне», который гневно сказал мне по телефону, что за варваровчан некому беспокоиться. Не назначен ответственный от власти и самоуправления человек. Явный управленческий недочет! Ведь не секрет, как часто такая помощь уходит налево.

Наверное, депутат Нерода отчасти прав. Ведь его гуманитарный пункт помогает окрестным территориальным громадам. А за матпомощью приезжают подотчетные уполномоченные.

Однако несмотря на некую напряженность разговора с Русланам Сергеевичем, мы общий язык нашли…

Не забыли отбивную по-французски с помидорчиками? Соседи херсонцы через Днепр на подсобных средствах пробираются к себе на дачи. У нас огромные дачные кооперативы, порой брошенные, просто за пределами полуострова. То, что для снабжения николаевцев помидорами, огурцами, капустой и другими овощами будет крайне актуальным, не ясно только слепому краснобаю и глухому пессимисту. Проблемы с семенами? В банкоматах нет денег. Тогда целесообразно давать семена в кредит. Спросите как? На полуострове Сенкевича маленькие магазинчики, в них знают местных жителей как облупленных. Кроме того, у многих огромные огороды, которые попросту пустуют, порой от лени. Вспомните нашу дешевизну на овощи.

Реки, лиман и Черное море всегда спасали жителей от голода. Конечно, рыба! В самые голодные времена горожане добывали пропитания рыбалкой.

Вот вам символ – Мальчик Саша с бычками.

Госагентство уже сформировало координационный штаб для обеспечения ВСУ и граждан рыбной продукцией. А где наше дремлющее Рыбное Агентство на Темводе?

"Призываем всех промышленников, производителей, переработчиков, рыбопродуктов, а также перевозчиков, готовых работать для обеспечения ВС, других воинских формирований, граждан продовольственными товарами, подать соответствующие заявки на нашу новую электронную систему, которая в скором времени заработает», - сказал глава Государственного департамента сельского хозяйства.

Рыба у нас в области есть! Осталась наладить практическое обеспечение жителей Варваровки и Николаева рыбой! И ничего ждать милости от Рыбагентства!

Есть еще одна архиважная задача - посевная! Нет посевной - нет будущего. Нам нужно выстоять, а это продовольствие, финансы, экономика.

Правительство уже создает банк продовольствия. Речь о госкредите на закупку Государством имеющегося зерна и .д. При этом государство выкупает это у наших же трейдеров по ГОСцене, а у фермеров по рыночной, и берет на себя заботу о хранении.

Поскольку Правительство работает в этом направлении, можно добавить, что агробароны ничем не отличаются от олигархов, отжавших целые отрасли.

Рукопись откладывается, громыхает…

С вами коллективный оптимистический трагик из АБ «Агата Кристи».