путинские псы и сам путин должны бояться жить!

Ну не даёт мне покоя идея широкого сбора средств на физическую ликвидацию структурного и политического окружения путина и его самого.

Да, я христианин, да я не желаю никому смерти, но понимаю, что если не ликвидировать 20-30 нелюдей, то погибнут десятки тысяч человек. Да это грех, но я смирился с ответственностью за него.

Я верю, что когда каждый из списка на ликвидацию узнает, что за его голову предлагается солидное вознаграждение, он будет думать ни о том, как отдавать приказы, а о том, как выжить… что вполне заслуженно.

Министр обороны, генштаб и министры по направлениям войск, путин и его семья — все они должны жить в страхе, в котором уже долгое время живут все жители Украины.

Я не знаю как по-другому прекратить эти страдания украинцев. Я бы отдал всё, что имею тому, кто освободил бы этот мир от этих шизофреников. Все мы полны гнева и желания остановить этот ужас, но что мы можем для этого сделать?

Давайте вместе подумаем как сделать такой сбор реальным и легальным. Нужен субъект гарантирующий целевое использование собранных средств. Государство таким субъектом выступить, увы, не может… интересовался. Много людей не раз личным примером доказывали, что даже самая фантастическая идея, может стать реальным и действенным инструментом. Неужели пословица «на войне все средства хороши» утратила свою мудрость и актуальность? Мы можем ответить тем, кто заказал нас!