Мишебрацья, сушіть весла , ви вже приплили

Дві доби, пережиті без світла та інтернету (Центральний район Миколаєва), сприяють історичним роздумам.

Курка – не орел, Херсон – не Миколаїв. Цитоване мотто футбольних фанів (за всієї поваги до херсонських українців) відтепер є відомим і російським окупантам.

Їм здавалось все простим. Вийшли з Криму, безболісно перейшли Антонівським мостом через Дніпро (який, як і два КПП - Чонгар та Каланчак, хтось «забув» підірвати), зайшли в Херсон. В Миколаєві до війни мешкало 480 тисяч осіб, в Херсоні – на 200 тисяч менше. Ніби співмірні міста.

Військові злочинці вважали, що Миколаїв їм так само підкориться. А далі відкриється шлях на Одесу.

Одначе Миколаїв виявився конкретним пацаном, що не злякався ані пензюків (мешканців Пензи), ані псів - десантників зі Пскова, ані тульських чайників з їхніми понтами.

А нарваних з Нарв та суходрищів із Митіщ на танках і БМП голіруч зупиняють мешканці Баштанського району: «Пох@й танки – ми з Баштанки!» Баштанські, Березнегуватські степи були вперше заселені українцями на початку 18 сторіччя, після того, як біснуватий Петро І знищив Батурин. Селяни – переселенці ще пару століть називали себе батуринцями та мріяли про помсту в якості справедливої відплати.

Дочекались. Через три віки. «Братськаякцапія» знову без запрошення прийшла в Україну з єдиною метою – знищити українців як націю («денацифікувати») Іншої мети у русож@пих визволителів України від українців ніколи й не було.

Г. Потьомкін, після того, як щось з’їв, раптом помер в Херсоні. Там він і похований. Не бажав обрізаний граф повертатись в рідний Смоленськ. Російські озброєні дебіли, ви до гикавки наїстеся української землі і також вже не повернетесь на Московію. Принаймні, живими.

Найбільш розумні з вашої орди здадуться в полон і будуть надалі жити. Колись вони розкажуть власним дітям, що Миколаївщина – зовсім не Росія, і лаптєногих танкістів тут ніхто не зустрічає з квітами, балалайками та короваями. Як обіцяв їм геніальний ВВП, по-українськи «х@йло».

Ваші рязанські онуки за пів століття будуть відвідувати Миколаївщину, яко туристи, що шукають могилки російських вояк, що загинули тут ні за цапову душу весною 2022 року. А наші онуки будуть навчати їх української мови. Позаяк ця мова буде однією з офіційних мов Європейського Союзу.

Паляниця – в’язниця – гаплик. Сиктивкар – байрактар – хутко зник. Можете вже починати вчити українську. В полоні допоможе вижити та трошки набратись розуму.