Як росіянину отримати українське громадянство

На РФ насувається чорний гаплик. Це слово буквально не перекладається російською. Принаймні цензурно. Війна, санкції, мобілізація, демографічна, економічна, цивілізаційна кризи підказують мислячому росіянину – пора кудись тікати. Куди?

Для росіян найбільш привабливими, насиченими їхніми родичами є Вірменія, Грузія, Казахстан, Молдова та Україна.

Вірменія вважає, що росіяни зрадили їх під час війни за Карабах. Додатково перебуваючи у Вірменії росіянам доведеться вчити вірменську мову. Російських шкіл в цій країні немає. Грузини поки приймають росіян з грошима. Хоча термін любові швидко закінчується. Позаяк прибульці піднімають вартість житла, особливо в курортному Батумі. В Грузії мігрантам з РФ доведеться вивчати місцеву мову, як і у Вірменії. В Казахстані громадяни РФ можуть закріпитись лише в північному регіоні, котрий має кордон з Росією та значну кількість етнічних росіян серед населення. Якщо ти в Казахстані плануєш після отримання громадянства працювати в органах державної влади чи місцевого самоврядування, мусиш вивчити казахську сову на відмінно. Для отримання громадянства можна купити відповідну довідку, але й щось потрібно знати. До слова, зараз втікачі з РФ до країн середньої Азії відчують на собі, як працює одвічний закон бумерангу. Адже навіть сьогодні іноземцю, щоб легально влаштуватись на роботу в РФ (навіть двірником в Москві), потрібно надати довідку (сертифікат) про володіння російською мовою.

Щодо Молдови росіяни можуть переїхати на постійне замешкання лише в ту її частину, що зветься Придністровською республіко. Офіційними в ПМР є три мови: російська, українська та молдовська (яка є фактично румунською, як азербайджанська – турецькою). Але це де-юре, бо де-факто в цій ніким не визнаній республіці панує одна мова – російська. Переїзд громадянина РФ в ПМР дарує невідоме майбутнє. Адже нині нове керівництво Молдови намагається скористатись сприятливою зовнішньо-політичною ситуацію та повернути ПМР до складу Молдови.

Окремо стоїть Болгарія, найбідніша країна ЄС та НАТО, 80 % населення котрої вільно розуміють російську мову. Але ця країна буде змушена виконувати всі вказівки старших європейських братів. Тому безбідне перебування в цій країні представників російського середнього класу може виявитись тимчасовим явищем. Те саме можна сказати і про Кіпр чи Туреччину.

Отже, для російських втікачів, враховуючі двері в Європу, Канаду, США, що рвучко зачиняються, залишається Україна, братній народ якої вони від 2014 року грабують та знищують. Для будь-якого громадянина РФ ментально Україна є найближчою після Білорусі, яка вже втратила власну державність і буде насолоджуватись санкціями в якості частини Росії.

Усі українці розуміють російську мову. Серед 35 мільйонів українських громадян, які нині ще мешкають в цій країні, щонайменше 5 мільйонів є етнічними росіянами, котрі за старою підказкою ФСБ РФ заявляють, що вони – «РУССКОЯЗИЧНИЄ укрАінци, а нє расєянє». Серед 142 мільйонів громадян РФ після етнічних росіян (їх в Росії лише 70 %_ українці разом з татарами захопили п’єдестал. Цих етносів в РФ відповідно 7 та 5 мільйонів. У значної кількості російських українців є родичі в Україні, яких вони обов’язково почнуть відвідувати відразу після закінчення війни та усунення ВВП з оточенням від влади. Вони б і раніше втекли в України. Але існують певні транспортні проблеми, особливо для мужчин віком від 18 до 60 років. Та й обстріли з бомбуванням українських міст ще не закінчились. Виявиться, що багато російських громадян володіють українською мовою. А хто не знає, пообіцяє вивчити. Українську росіянину легше вивчити, аніж вірменську чи грузинську.

У мене є друзі, товариші в РФ, в тім загалі і родинно пов’язані з Миколаєвом. Хоча сайт «ПН» заблоковано для прямого читання в РФ, є технічні можливості обходити заборони ФСБ і читати українські інтернет-ресурси. Спробую відповісти на питання, що хвилює багатьох громадян РФ та їхніх родичів з українського півдня. Як легально мігрувати з РФ до України, а згодом отримати українське громадянство з безвізовим закордонним паспортом, щоб вільно відвідувати Європу? Я не буду торкатись того корупційного шляху, що існував до 24. 02. 2022. Коли росіяни, що постійно мешкали в РФ, отримували друге – українське громадянство та відповідний паспорт. Вони надавали довідку, що Росія їх не випускає з власного громадянства через борги. Насправді боргів не було. Купували дешеву довідку про володіння українською мовою. Насправді її ніхто не вчив. Далі розкривати деталі не буд. Бо сподіваюсь арешті ця «лавочка закрита». Сенсом такого українського громадянства для росіян, які продовжували перебувати в РФ і робити гроші там, був лише український закордонний паспорт із подальшим збереженням власного російського підданства.

Що роби ти росіянам зараз та надалі, коли війна скінчиться поразкою Росії – перемогою України, якщо вони планують переїхати в нашу країну назавжди?

Є два шляхи: політичний та родинний, які чинні зараз і будуть діяти після війни.

1/ Отримати українське громадянство в спрощений спосіб (навіть без володіння нашою мовою) можуть: громадяни РФ, яких переслідують за політичні переконання; люди, що мають "визначні заслуги перед Україною", зокрема проходили військову службу за контрактом у ЗСУ, співпрацювали з СБУ, перебуваючи в Росії тощо; особи, прийняття яких до громадянства "становить державний інтерес для України". В такий спосіб президент П. Порошенко надав українське громадянство кільком десяткам російських журналістів, адвокатів, які зберегли і російське громадянство. Серед яких державною мовою володіють лише М. Ганапольський та І. Новіков. Повторюю – жоден з них не вийшов з російського громадянства, як і П. Залмаєв зберігає власний американський паспорт.

Якщо ви – не публічна особа, ви повинні подати заяву про набуття громадянства України. А також - зобов'язання припинити російське громадянство. Потім протягом 2 років треба надати документ про припинення іноземного громадянства від російського органу влади. Найближчий орган – консульство РФ в Одесі.Якщо такий документ отримати не можливо, подається декларація про відмову від іноземного громадянства. Це важливо для громадян Росії, для котрих в'їзд туди за довідкою може бути небезпечним.Якщо ж ідеться про росіянина, який зазнав переслідувань, то разом із декларацією про відмову від російського громадянства, йому потрібно подати документ, який би підтверджував таке переслідування. Відома російська журналістка, що протягом 6 років сіяла ненависть до українців, а потім вискочила з якимось плакатом в екран, покаже рішення суду. Її оштрафували на еквівалент 300 американських доларів, тобто 10 % її щомісячної зарплати. Як вам подобаються переслідування, що вона зазнала в РФ? Висновок: коли одна людина з ОПУ вирішує, що є «політичним переслідуванням» особи в РФ, а що є примітивною театральною постановкою з дозволу ФСБ РФ, корупційні ризики нікуди не пропали. Жаль.

2/ Перебуваючи у шлюбі з громадянкою України понад 2 роки, росіянин має право або отримати посвідку на постійне місце проживання в Україні при цьому зберігши громадянство РФ, або подати документи на отримання громадянства України. При отриманні посвідки на постійне місце проживання в Україні, іноземець фактично користується всіма правами українського громадянина за виключенням деяких обмежень щодо займання певних державних посад. У випадку з отримання громадянства України іноземець має право отримати біометричний паспорт з безвізовим режимом.

Якщо ж громадянин Росії вирішив отримати українське громадянство, йому необхідно подати до органу ДМСУ наступні документи: заяву про прийняття до громадянства України; 3 фотокартки; декларацію про відсутність іноземного громадянства; копію документа про дозвіл на імміграцію в Україну; документ про наявність законних джерел існування протягом останніх 6 місяців на момент подання заяви про прийняття до громадянства України; копію документа, що підтверджує перебування чоловіка (дружини) особи у громадянстві України; свідоцтво про шлюб, що підтверджує перебування особи у шлюбі з громадянкою України терміном понад два роки, довідку про володіння українською мовою.

Війна додала ще один документ для мужчин призовного віку (18-60 років). Необхідно стати на військовий облік. Під час постановки відповідний орган повинен перевірити, чи не був цей чоловік мобілізованим МО РФ і не воював на території України, окупованих Криму та ОРДЛО.

Вище перераховані документи іноземець подає особисто. Розгляд поданих іноземцем документів органами ДМСУ не перевищує одного року. Далі ДМСУ надсилає документи до СБУ, ОГПУ та НПУ. Кожний орган повинен надати згоду, підтвердити факт відсутності за іноземцем в Україні судимості, штрафів, адміністративних правопорушень та відкритих стосовно нього кримінальних справ.

Після отримання позитивних рішень від СБУ, ОГПУ, НПУ ДМСУ, надає документи до Комісії при Президентові України з питань громадянства, яка розглядає подані документи й у разі відсутності недоліків приймає рішення про внесення пропозицій Президентові України щодо задоволення заяви росіянина про прийняття до громадянства України. Президентом видається Указ про присвоєння іноземцю громадянства України та документи відправляються разом з наказом до ДМСУ, МЗСУ. Росіянин (чи росіянка) отримує довідку про реєстрацію особи громадянином України. На підставі цієї довідки вже можна в ДМСУ за місцем замешкання отримати паспорт українського громадянина.