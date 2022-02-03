Маріуполь - сталевий горіх для зубів рашистських орків

Практично місяць Україна хоробро тримає оборону та стримуж російської окупанта. Їх верхівка кинула весь свій ресурс аби знищити нашу країну та наших людей.

Найбільш болюча та важка ситуація залишається в Маріуполі. Без води, їжі та світла, місто продовжує бути в оточенні. Також абсолютно відсутня можливість надавати медичну допомогу жителям. Весь світ бачив жахливі, але реальні фото міста. Весь світ розуміє: там споавжня гуманітарна катастрофа.

Окупант гатить по Маріуполю з сіх наявних видів зброї, тому обстріли міста ніколи не припиняються. Перед рашистами стоїть доволі очевидне та антилюдське завдання - стерти місто Маріуполь з української землі.

Триколорні гниди не просто стріляють по цивільним об'єктам - вони навмисно обирають найбільше скупчення мирних громадян! Так, вони стріляють по лікарнях, пологових будинках, “зелених коридорах”. 16 березня скинули надпотужну бомбу на драматичний театр, який знаходився у центрі міста. Окупант добре знав, що це місце для збору біженців - на момент бомбардування та. знаходилось більше тисячі людей, в тому числі маленькі діти. Але покидькам байдуже - за свої вони горітимуть в пеклі у кривавому котлі під землею.

Захисники Маріуполя - це справжні герої, взірець для наслідування. Герої, якими пишаються всі українці. Їх приклад надихає військових по всій країні. Полк Азов, морпіхи, підрозділи ЗСУ та Нацгвардії воюють на межі людських можливостей. Хлопці не тільки боряться за кожний клаптик землі українського Маріуполя, а ще успішно завдають суттєвих втрат ворогові. Пишаюсь вами, побратими.

Для рашистів Маріуполь - це важливий стратегічний та ідеологічний об'єкт.

Це місто - східний аванпост воюючої країни, який ми не маємо права здати! Якщо окупанти підкорять Маріуполь, то далі вони підуть шаленим темпом по іншим містам. Без перебільшення Маріуполь зараз тримає всю країну, тому ми повинні допомоги йому.

Маріуполю потрібні не "коридори", а справжня деблокада. Вже не кажу про закрите небо, якого потребує вся країна. Тод якщо врятуймо Маріуполь, то зможемо врятувати всю Україну. Тримаймося. Слава Україні !