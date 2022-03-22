Припиніть називати російських окупантів орками

Нарешті витягніть вашу страусячу голову з піску, стоячи в колінно-ліктевій позиції, і почніть кликати окупантів тими, ким вони є насправді: росіяни, рашисти, кацапимоскалі, громадяни російської педерації, нацисти з Росії. Звертаюсь в першу чергу до керівників держави, різних радників в ефірах, голови Миколаївської адміністрації. Які орки? Який Мордор? Припиніть відчувати себе героями фантастичних книг чи голлівудських блокбастерів, в онлайн-режимі. ЗСУ воює з ЗС РФ, а не з мордорськими орками.

Сусідські бабусі, що в дитинстві бачили німецьких нацистів, окупантів Миколаєва, вже замучили мене питаннями: «Хто такі орки? Що означає Мордор? Де можна побачити на карті цю країну?» Припиняйте ваші комп’ютерні ігри. Станьте вже дорослими, до бісової матері.

Мабуть, ви боїтесь називати ваших одномовних опонентів росіянами. Бо ваші жінки – росіянки. З дітьми та дружинами ви спілкуєтесь виключно російською мовою, наслідуючи П. Порошенка, В. Зеленського, Д. Арахамію, О. Рєзнікова, О. Данілова. Дійшло до того, що керівник Миколаївської ВЦА В. Кім та О. Арєстовіч щодня публічно виступають лише мовою окупантів, порушуючи чинне українське законодавство. Якщо вам, пане В. Кім, можна зневажати українське право, то чому окупантам з РФ також не можна ігнорувати закони України? Які орки з мордору? У військових квитках полонених написано назву держави «Мордор» чи «РФ»? Кому вони присягали – російському народу чи мордорському?

Подивіться на українських футболістів, тренерів, чия популярність в тисячі разів перевищує вашу відомість та мережеву зірковість. Послухайте, почитайте, як вони називають колишніх партнерів, товаришів: росіяни – орда, сволота, вони – не народ, позатикали власні язики в дупи, це ж біомаса, варвари звіроподібні, нелюди.

Порівняйте ці відверті слова з вашими вже очевидними намаганнями гуманізувати вбивць – окупантів: «Орки виконують злочинні накази (чиї, ви не уточнюєте), молоді хлопці, голодні, погано зодягнені». Де ваша юридично-полтична оцінка дій російських, саме з РФ, вбивць: В. Путіна та його оточення, усіх виконавців злочинних наказів? Орки, мордор, «ми ім харашо насипалі», «нас нє нада асвабаждать – гаварілі паруцкі і будєм гаваріць»…

Чоловіки на посадах, схаменіться! Вже увесь світ хоче бачити нашу країну саме українською державою, а ви продовжуєте нести кремлівську пропаганду: «Какая разніца, на каком язикє гаваріць? Главноє, чтоби люді єзділі па харошим і асвєщьонним дарогам, на шашликі вєсною, в дєнь пабєди, 9 мая». Десь я це вже чув, перед 24. 02. 2022.

Земля стрімко змінюється, обертаючись навколо України. І якщо ви не будете встигати, народ вас просто викине з цієї каруселі. Або ви будете українцями на керівних посадах в українській державі, або вирушите слідом за російським військовим кораблем. Третього шляху не існує, затямте. Ми 30 років вже будували «какую разніцу». Досить.

І ще – гасло «Слава Україні! Героям слава!» ЗСУ перейняли саме у БАНДЕРІВЦІВ та УПА. Поясність це при зустрічі В. Зеленському, який парламентам різних держав заявляє, що у нас бандерівців немає. Зокрема, в Маріуполі та Харкові. Тоді ЗСУ – це хто? Сталінці, ленінці, путінці? Молодший брат моєї бабуні Орест Чарнецький з СБ ОУН, який загинув в лавах УПА, саме так завжди вітався. Ще до народження Олександра та Рими Зеленських.

Коли мене називають бандерівцем в Миколаєві (від 1989 року), для мене це лунає, як почесна відзнака, попри мою карту поляка. Сподіваюсь, незабаром так буде і для вас, Віталію Кім, українець корейського походження.