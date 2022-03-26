Про Чорнобаївку. Якщо серйозно

Коли в 2010 році «мудрий» народ обрав власним погоничом В. Януковича, кремлівські старці остаточно вирішили терміново повернути Крим до складу РФ. Двічі судимий рецидивіст (син білоруського поліцая та хворої росіянки), який до 1998 року в усіх анкетах записував себе «руцкім», за командою московських кураторів призначив громадян Росії на посади міністра оборони України, керівника СБУ, ДУС та ряд інших державних структур. У В. Путіна залишалось трішечки страху щодо можливої протидії підрозділів ЗСУ та ВМСУ, розташованих в АРК, що без протидії з Києва вирощувалась в якості російського анклаву.

Протягом 4-х років РФ та В. Янукович вжили наступні заходи. З Криму були виведені в інші регіони УСІ україномовні офіцери. Декого звільнили зі служби. Кримська принципово російськомовна міліція/поліція на той момент вже була повністю антитатарською та українофобною. Результат ви знаєте. Серед службовців прокуратури, суддів, СБУ, МВС, дислокованих в Криму, зрадниками (що присягнули російському народові) виявилось 95 %. Найменше запроданців було, як і нині, в складі ЗСУ. Власне їх і боялись російські стратеги.

Що ж вирішили в Москві? Потрібен був аеродром поблизу Криму, який міг виконувати функції транспортного хабу для псковської, рязанської десантури. Якщо б українські морські піхотинці та десантники чи морські авіатори в Криму спробували чинити опір в березні 2014 року, їх би оточили і вдарили в тил. Для цього росіяни планували висаджувати десант в Чорнобаївці. Адже два вузенькі переходи з Херсонщини в Кримську область, Дніпровський міст на околиці Херсону тоді, як і зараз, були не заміновані. Ми знаємо про Іловайський, Дебальцевський котли. Росіяни планували і Кримський котел.

Що собою уявляв аеродром біля села Чорноїбаївка? Стареньку злітну смугу та ангари для гелікоптерів і невеликих літаків морської авіації. ЦЕ ВСЕ. Ніякого цивільного «міжнародного аеропорту «Херсон» не існувало. Миколаївці, які автобусом мандрували до Херсону, бачили, як праворуч від дороги, під відкритим небом стоять іржаві радянські гвинтокрили.

В. Янукович отримав з Москви вказівку терміново реконструювати військовий аеродромчик в Чорнобаївці. Місце там дуже зручне, стратегічно. І з державного бюджету України почали помпувати кошти в «Міжнародний аеропорт «Херсон». Я тоді задавав питання: чому держбюджет не фінансує в 2010-2013 роках міжнародні аеропорти в Миколаєві, Одесі. Відстань від Херсону до Миколаєва – 65 кілометрів. Від Миколаєва до Одеси – 130 км. Над Миколаєвом розташовано дев’ять (!) повітряних коридорів. Навіть в радянські часи існували щоденні авіарейси: «Миколаїв – Львів», «Миколаїв - Москва», «Миколаїв – Мінеральні води», «Миколаїв – І- Франківськ». Двічі на тиждень можна було вилетіти в Ленінград.

Зізнатись, чому держава Україна розвиває аеропорт в Херсоні та ігнорує більший, кращий аеровокзал в Миколаєві, В. Янукович, М. Азаров й інші агенти РФ у владі нет могли. Це ж – державна таємниця Росії. Московські агенти в українській владі забезпечили повне розмінування двох виходів з Криму на територію Херсонщини, Антонівського мосту (напередодні 24. 02. 2022). Росіяни вважали, що історія в лютому 2022 року повторює їхню переможну окупацію Криму в березні 2014 року. Вони безперешкодно зайшли до Херсону і влаштувались на аеродромі в Чорнобаївці, наче вдома. Але ЗСУ не попередили, що треба не пручатись, як вісім років тому. Херсонський аеропорт російські окупанти планували використовувати так, як записано в їхніх методичках, видрукуваних Генштабом ЗС РФ ще в 2014 році. В армії накази не обговорюються, а лише виконуються. Ось худоба і пре на забій, в Чорнобаївку: «Здєся так напісана! Развєрнуць камандний пункт, іспользаваць взльотную полосу аеродрома , навігацію і діспєтчерскую вишку».

Поки не пролунає команда: «Атставіть Чорноїбаївку!», неписьменні удмурти з якутами будуть й далі обирати квитки на концерт Й. Кобзона в пеклі. Перший ряд, чудові місця в казанах зі смолою )))